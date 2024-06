“Non una in più”, la serie tv del momento tratta dal romanzo di Miguel Sáez Carral

Tratta dall'omonimo romanzo dello scrittore spagnolo Miguel Sáez Carral, la serie tv Netflix "Non una in più" è al 1° posto delle più viste in Italia e nella Top Ten di altri 82 paesi. Scopriamo la trama del libro a cui è ispirata la serie.

Uscita lo scorso 31 maggio su Netflix, la serie tv “Non una in più” (Ni una más), tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore spagnolo Miguel Sáez Carral, è al 1° posto delle più viste in Italia e nella Top Ten di altri 82 paesi. Scopriamo più da vicino la trama del libro a cui è ispirata la serie.

Non una in più

Alma ha 17 anni, capelli castani e occhi scuri. Ha due amiche del cuore, Greta e Nata, e una manciata di conoscenti con cui uscire a divertirsi e condividere i problemi della loro età: le gelosie, i conflitti con i genitori e persino le relazioni tossiche. Alma ha anche un ricordo, nitido e doloroso, di una notte che vorrebbe dimenticare. Ma di tutto ciò che Alma possiede, la cosa più importante si trova nello zaino che porta sulle spalle. Una cosa che cambierà la sua vita per sempre, in un istante.

Camminando con passo deciso verso il liceo dove frequenta l’ultimo anno, Alma arriva davanti all’ingresso e si ferma. Prende uno striscione dallo zaino, lo stende e ne lega le estremità al cancello. ATTENZIONE. LÀ DENTRO SI NASCONDE UNO STUPRATORE.

Questo è ciò che dicono le lettere cubitali color sangue sul grande telo che Alma ha appena appeso davanti al suo liceo. Studenti e insegnanti si avvicinano alle finestre, decine di cellulari riprendono la scena. A chi si riferisce il messaggio scritto a lettere scarlatte? Quando è avvenuta la violenza? E chi è la vittima? Alma alza lo sguardo in segno di sfida. Ma sta tremando, e spera che nessuno se ne accorga.

Un romanzo di denuncia

Pubblicato da Tre60, nella traduzione di Mariana Maas, con il ritmo serrato di thriller, “Non una di più” è un romanzo (e una serie tv) di denuncia sociale forte e a tratti sconvolgente. Ma non solo. È una finestra aperta sul mondo di oggi, dai social alla droga, dagli amori alle trasgressioni, su un universo complesso dove ogni emozione – gioia, tristezza, paura, desiderio – è amplificata e spesso nasconde un messaggio che vuole semplicemente essere ascoltato.

L’autore

Miguel Sáez Carral (Madrid, 1968) è giornalista, sceneggiatore e scrittore. Ha lavorato come redattore per l’agenzia di stampa EFE e per altri giornali e riviste. Come sceneggiatore, ha partecipato a diversi programmi di intrattenimento e ha scritto la sceneggiatura della serie Al salir de clase, vincitrice del premio Ondas come miglior serie televisiva (2001). È stato l’ideatore delle serie di fiction Sin tetas no hay paraíso, Homicidios e Apaches, di cui è stato anche produttore esecutivo.

Nella sua carriera di romanziere ha pubblicato El tiempo de las arañas, Apaches e Una mujer infiel. “Non una di più” è il suo ultimo romanzo, da cui è stata tratta la serie TV Netflix Ni una más.

