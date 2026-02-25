Mercoledì 3: iniziate le riprese della nuova stagione Netflix tra nuovi volti e segreti di famiglia

Dopo mesi di attesa, teorie dei fan e indizi seminati online, Mercoledì è pronta a tornare. Netflix ha annunciato l’inizio ufficiale delle riprese della terza stagione, attualmente in corso a Dublino, segnando un nuovo capitolo per quella che è diventata la serie in lingua inglese più vista di sempre sulla piattaforma.

Un ritorno che non si limita a rilanciare il successo delle stagioni precedenti, ma promette di spingersi ancora più a fondo nei territori del gotico, del mistero e dell’identità. La Nevermore Academy riapre i cancelli, e lo fa accogliendo nuovi studenti, nuovi insegnanti… e nuovi incubi.

Un fenomeno globale che non accenna a fermarsi

Fin dal debutto, Mercoledì ha ridefinito il racconto teen in chiave dark, mescolando investigazione, humour nero e suggestioni soprannaturali. La prima stagione si è imposta come un vero fenomeno culturale, mentre la seconda ha consolidato il successo, posizionandosi tra i titoli più visti di sempre su Netflix. Non sorprende, quindi, che la piattaforma abbia deciso di puntare con forza su una terza stagione ancora più ambiziosa.

Al centro resta lei, Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, ormai volto simbolo della serie. Intorno a lei, un mondo che si espande, si oscura e si complica.

Nuovi ingressi nel cast: tra icone e volti sorprendenti

Uno degli elementi più attesi di Mercoledì 3 è senza dubbio l’ampliamento del cast. Alla già annunciata presenza di Eva Green, che interpreterà Ophelia, sorella di Morticia Addams, si aggiungono nomi di grande richiamo.

Tra i nuovi ingressi spiccano Winona Ryder, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer. Un ensemble che promette nuove dinamiche narrative e una stratificazione ancora più ricca dell’universo Addams.

Accanto a loro, tornano anche i volti storici della serie, a partire da Catherine Zeta-Jones nei panni di Morticia e Luis Guzmán in quelli di Gomez, confermando la centralità della famiglia nella nuova stagione.

Una stagione più oscura, più personale, più Addams

Le dichiarazioni dei creatori Al Gough e Miles Millar lasciano intuire la direzione narrativa della terza stagione: un ritorno alla Nevermore Academy che porterà alla luce segreti sepolti da tempo, in particolare legati alla famiglia Addams. Il racconto si concentrerà non solo su nuovi misteri, ma anche sulle fratture emotive, sui legami di sangue e sull’eredità, ingombrante e oscura, che Mercoledì continua a portare con sé.

Una promessa che rafforza l’identità della serie: non solo un mystery con tinte soprannaturali, ma una storia di formazione atipica, dove crescere significa imparare a convivere con la propria ombra.

Il ritorno di Tim Burton: un universo che resta coerente

A vigilare sull’atmosfera e sull’immaginario della serie torna Tim Burton, che ha espresso entusiasmo per questa nuova stagione. Il suo coinvolgimento garantisce continuità visiva e tematica: quell’estetica gotica, fiabesca e leggermente disturbante che ha reso Mercoledì immediatamente riconoscibile.

Burton ha sottolineato quanto il ritorno di collaboratori storici e l’ingresso di nuovi volti renda questa stagione “ancora più speciale”, rafforzando l’idea di una serie che non si limita a replicare una formula di successo, ma la evolve.

Perché Mercoledì 3 è una delle stagioni più attese su Netflix

Mercoledì è riuscita in un’impresa rara: parlare a pubblici diversi, unendo la tradizione della Famiglia Addams a una sensibilità contemporanea, capace di intercettare le inquietudini delle nuove generazioni. Il mix di ironia, orrore soft, indagine e introspezione ha trasformato la serie in un racconto identitario, più che in un semplice prodotto di intrattenimento.

La terza stagione si preannuncia come un punto di svolta: più oscura, più corale, più consapevole del proprio peso culturale. E mentre Netflix promette di svelare presto nuovi dettagli, una cosa è certa: alla Nevermore Academy, nulla resta sepolto per sempre. E Mercoledì Addams non ha mai avuto paura di scavare.