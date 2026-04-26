Dal libro allo schermo “L’uomo delle castagne” un thriller nordico

“L’uomo delle castagne” è un thriller, un racconto che affonda le radici in qualcosa di profondamente disturbante: l’infanzia deformata, la violenza che si nasconde dietro le apparenze, il male che non arriva da fuori ma cresce dentro le crepe della società. Il romanzo di Søren Sveistrup, pubblicato in Italia da Rizzoli e tradotto da Bruno…

“L’uomo delle castagne” è un thriller, un racconto che affonda le radici in qualcosa di profondamente disturbante: l’infanzia deformata, la violenza che si nasconde dietro le apparenze, il male che non arriva da fuori ma cresce dentro le crepe della società.

Il romanzo di Søren Sveistrup, pubblicato in Italia da Rizzoli e tradotto da Bruno Berni, è diventato un caso editoriale internazionale, imponendosi come uno dei noir nordici più intensi degli ultimi anni. Il passaggio allo schermo con la serie Netflix ha amplificato questa forza, trasformando una storia già potente in un’esperienza visiva ancora più inquietante.

Perché qui non si tratta solo di scoprire chi è il colpevole.

Si tratta di capire da dove nasce il male.

“L’uomo delle castagne”: quando il thriller diventa incubo sociale

Il libro: “L’uomo delle castagne” di Søren Sveistrup (Rizzoli)

Un agente di polizia, prossimo alla pensione, si ferma davanti a una fattoria. Qualcosa non torna. Un maiale morto, lasciato a marcire, attira l’attenzione. È un dettaglio fuori posto, ma è solo l’inizio.

Quando entra nella casa, la scena che si trova davanti è qualcosa che va oltre l’orrore. Corpi mutilati, sangue, una violenza che non ha bisogno di spiegazioni immediate. E poi un dettaglio che diventa simbolo: piccoli omini fatti di castagne e fiammiferi, disposti come testimoni muti.

Il romanzo segue due investigatori, Naia Thulin e Mark Hess, chiamati a risolvere una serie di omicidi che sembrano collegati da uno schema preciso. Accanto ai corpi, infatti, viene sempre trovato un omino di castagne, apparentemente innocuo, ma in realtà carico di significato.

Sveistrup costruisce una narrazione stratificata, che alterna indagine e introspezione. Non si limita a raccontare un caso, ma scava nella vita dei personaggi, nelle loro fragilità, nelle loro ossessioni.

La Danimarca che emerge non è quella da cartolina. È un luogo freddo, distante, attraversato da tensioni sociali e familiari. Il thriller diventa così un mezzo per raccontare qualcosa di più grande: il fallimento delle istituzioni, il peso delle relazioni, la violenza che si trasmette.

Uno degli elementi più riusciti del romanzo è proprio l’uso del simbolo.

L’omino di castagne, oggetto infantile, diventa inquietante. Non è solo una firma, ma una chiave di lettura. Rappresenta un’infanzia interrotta, una fragilità trasformata in violenza.

La serie Netflix: “L’uomo delle castagne”

L’adattamento televisivo riesce in un’impresa non semplice: tradurre la complessità del romanzo in un linguaggio visivo altrettanto efficace.

La serie Netflix mantiene l’impianto narrativo originale, seguendo l’indagine di Thulin e Hess, ma sceglie di puntare molto sull’atmosfera. Il risultato è un prodotto cupo, lento, costruito su una tensione costante che non esplode mai completamente, ma resta sospesa.

Boschi, case isolate, strade vuote. La natura stessa diventa parte del racconto, contribuendo a creare un senso di isolamento che amplifica la paura.

Il cast restituisce con precisione la complessità dei personaggi. Danica Curcic interpreta Naia Thulin con una determinazione che nasconde fragilità, mentre Mikkel Boe Følsgaard dà vita a Mark Hess, un uomo segnato da un passato che non riesce a lasciarsi alle spalle.

La dinamica tra i due è uno degli elementi più interessanti della serie. Non si tratta di una collaborazione semplice, ma di un confronto continuo, fatto di diffidenze e progressivi avvicinamenti.

La serie riesce a mantenere il ritmo del romanzo, ma introduce anche una dimensione più visiva della violenza. Non è mai gratuita, ma è presente, concreta, difficile da ignorare.

Dal libro allo schermo: la costruzione della paura

Il passaggio dal romanzo alla serie funziona perché non tradisce l’essenza della storia.

Nel libro, la paura nasce dalla narrazione, dalla costruzione lenta del mistero. Nel film, o meglio nella serie, questa stessa paura prende forma negli spazi, nei silenzi, nei dettagli.

L’omino di castagne, da simbolo narrativo, diventa immagine e proprio per questo diventa ancora più inquietante.

Il racconto non cambia, ma il modo in cui viene percepito sì. La lettura coinvolge la mente, la visione coinvolge il corpo.

Il risultato è un’esperienza complementare. Chi legge il romanzo entra nella storia attraverso il pensiero, chi guarda la serie la vive in modo più immediato, più viscerale, ma in entrambi i casi, resta una sensazione comune:

quella di essere osservati da qualcosa che non si comprende fino in fondo.