Dal libro allo schermo “Lucky” il thriller con Anya Taylor-Joy tratto da bestseller di Marissa Stapley

“Lucky” arriva sullo schermo nel momento perfetto. Negli ultimi anni il thriller femminile ha smesso di raccontare soltanto detective o serial killer e ha iniziato invece a esplorare donne moralmente ambigue, traumatizzate, in fuga dal proprio passato e costrette continuamente a reinventarsi per sopravvivere. Il romanzo di Marissa Stapley, bestseller del New York Times e selezionato dal…

“Lucky” arriva sullo schermo nel momento perfetto. Negli ultimi anni il thriller femminile ha smesso di raccontare soltanto detective o serial killer e ha iniziato invece a esplorare donne moralmente ambigue, traumatizzate, in fuga dal proprio passato e costrette continuamente a reinventarsi per sopravvivere.

Il romanzo di Marissa Stapley, bestseller del New York Times e selezionato dal Reese’s Book Club di Reese Witherspoon, appartiene proprio a questa nuova generazione di thriller emotivi. Non costruisce soltanto una storia criminale, ma racconta una donna cresciuta dentro la violenza, l’instabilità e la menzogna, incapace di distinguere davvero tra sopravvivenza e autodistruzione.

Ora quel mondo diventa una miniserie Apple TV+ con protagonista Anya Taylor-Joy, una delle attrici più magnetiche della sua generazione, già amata dal pubblico per “La regina degli scacchi”, “The Menu” e “Furiosa”.

Sviluppata da Jonathan Tropper insieme a Cassie Pappas, “Lucky” debutterà il 15 luglio 2026 su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti poi da un’uscita settimanale.

Luchy: dal libro allo schermo

Il libro: “Lucky”, di Marissa Stapley

Il romanzo segue la storia di Lucky Armstrong, una donna cresciuta in una famiglia criminale itinerante, abituata fin da bambina a vivere tra truffe, furti e false identità.

Lucky ha imparato presto che fidarsi degli altri è pericoloso e che l’unico modo per sopravvivere consiste nel cambiare continuamente volto, città e vita. Da adulta prova però a lasciarsi tutto alle spalle. Cerca una normalità impossibile, una relazione stabile e soprattutto la possibilità di smettere di vivere in fuga.

Il problema è che il passato non scompare mai davvero.

Quando un colpo multimilionario finisce nel disastro, Lucky si ritrova improvvisamente braccata sia dall’FBI sia da una potente organizzazione criminale. Da quel momento inizia una fuga disperata che la costringe a confrontarsi ancora una volta con quella parte oscura di sé stessa che aveva tentato di seppellire.

La forza del romanzo sta proprio nel personaggio principale. Lucky non è un’eroina classica. È intelligente, manipolatrice, vulnerabile e profondamente segnata dall’infanzia. Marissa Stapley costruisce così un thriller dove il pericolo esterno conta quanto il conflitto psicologico interiore.

Il libro riflette molto anche sul concetto di identità. Lucky cambia continuamente nome, città e ruolo sociale, fino a non sapere più davvero chi sia.

Ed è proprio questo a rendere il romanzo più interessante di molti thriller tradizionali: dietro inseguimenti, rapine e tensione criminale si nasconde una riflessione sul trauma e sul bisogno disperato di reinventarsi.

La serie Apple TV+ con Anya Taylor-Joy

L’adattamento televisivo di “Lucky” sembra voler accentuare ulteriormente la componente action e thriller della storia.

Il teaser diffuso da Apple mostra infatti inseguimenti, esplosioni, fughe, sparatorie e una protagonista costantemente in movimento, quasi intrappolata in un incubo criminale da cui non riesce più a uscire.

Anya Taylor-Joy interpreta Lucky con quell’intensità glaciale e fragile che ormai caratterizza molte delle sue performance migliori. La scelta appare particolarmente riuscita perché il personaggio richiede proprio questo equilibrio continuo tra vulnerabilità e pericolo.

La serie è prodotta da Apple Studios insieme alla Hello Sunshine di Reese Witherspoon e vede Jonathan Tropper come co-showrunner. Tropper è già noto per serie molto amate come “Banshee” e “Warrior”, e questo lascia intuire un thriller dal ritmo molto intenso ma anche emotivamente complesso.

Accanto ad Anya Taylor-Joy troviamo un cast importante composto da Annette Bening, Timothy Olyphant, Drew Starkey e Aunjanue Ellis-Taylor.

Secondo le anticipazioni, la serie sarà composta da sette episodi e manterrà il tono sospeso del romanzo, alternando tensione criminale e introspezione psicologica.

Anya Taylor-Joy e il fascino delle protagoniste ambigue

Negli ultimi anni Anya Taylor-Joy è diventata una delle attrici simbolo del thriller psicologico contemporaneo.

Molti dei suoi personaggi sembrano vivere continuamente sul confine tra controllo e collasso emotivo. Anche Lucky appartiene chiaramente a questa categoria.

La protagonista della serie non cerca soltanto di salvarsi fisicamente. Cerca disperatamente di capire se esista ancora una possibilità di diventare qualcuno di diverso rispetto alla persona che il passato l’ha costretta a essere.

È una figura profondamente contemporanea: una donna brillante ma spezzata, che prova a costruirsi una nuova identità mentre tutto intorno continua a trascinarla verso il caos.

Ed è proprio questo tipo di ambiguità morale a rendere oggi così popolari thriller come “Lucky”.

Crime thriller e trauma familiare

Uno degli aspetti più interessanti della storia è il legame tra criminalità e trauma familiare.

Lucky non nasce criminale per scelta. Cresce dentro un sistema in cui truffa, menzogna e fuga rappresentano la normalità. La famiglia stessa diventa quindi il primo spazio di instabilità emotiva.

La serie sembra voler lavorare molto proprio su questo tema: quanto il passato familiare continui a definire il nostro modo di vivere le relazioni, la fiducia e perfino l’idea di libertà.

Il thriller diventa allora anche una riflessione sulla difficoltà di sfuggire davvero alla propria storia personale.

Apple TV+ continua a puntare sul thriller d’autore

Con “Lucky”, Apple TV+ conferma ancora una volta il proprio interesse per thriller sofisticati e fortemente autoriali.

Negli ultimi anni la piattaforma ha costruito un’identità molto precisa, puntando su produzioni eleganti, psicologicamente complesse e visivamente curate. Serie come “Severance”, “Sugar”, “Dark Matter” e “Cape Fear” dimostrano chiaramente questa direzione.

“Lucky” sembra inserirsi perfettamente in questo panorama, ma con una componente più crime e action rispetto ad altri progetti recenti della piattaforma.

Una storia sulla fuga impossibile da sé stessi

La cosa più interessante di “Lucky”, sia nel romanzo sia nella serie, è che la fuga della protagonista non riguarda soltanto polizia e criminali.

Lucky fugge continuamente da sé stessa.

Cambia città, identità, uomini e vite nella speranza di lasciare indietro il dolore accumulato negli anni. Ma il thriller costruito da Marissa Stapley suggerisce una verità molto più inquietante: alcune ferite continuano a seguirci ovunque andiamo.

Ed è forse proprio questo a rendere “Lucky” così coinvolgente. Dietro il ritmo da crime thriller e la tensione costante si nasconde una storia profondamente emotiva sulla possibilità, forse impossibile, di ricominciare davvero.