“La tigre bianca” è un film che non cerca di rendere accettabile ciò che accade, è una discesa dentro le contraddizioni di un Paese, dentro un sistema che si regge su disuguaglianze profonde, dentro una società in cui nascere nel posto sbagliato significa essere destinati a non uscire mai dalla propria condizione. Eppure, proprio da lì parte la storia di Balram Halwai.

Il romanzo di Aravind Adiga, vincitore del Booker Prize nel 2008, ha scosso il panorama letterario internazionale proprio per questa sua lucidità feroce. E il film diretto da Ramin Bahrani, distribuito da Netflix, ha saputo tradurre quella stessa energia in immagini, senza attenuarne la durezza.

“La tigre bianca”: il racconto spietato dell’ascesa sociale

Il libro: “La tigre bianca” di Aravind Adiga

Il romanzo si presenta come una lunga confessione. Balram Halwai, ormai imprenditore di successo, scrive una serie di lettere al primo ministro cinese per raccontargli la propria storia. Non è un racconto lineare, né rassicurante. È un monologo lucido, ironico, a tratti crudele, che smonta pezzo dopo pezzo l’idea di mobilità sociale.

Balram nasce in un villaggio poverissimo, in una delle caste più basse dell’India. La sua vita sembra già scritta: lavoro duro, nessuna possibilità di istruzione, una famiglia che sopravvive a fatica. Ma lui è diverso, è una “tigre bianca”. Un animale raro, che nasce una volta sola per generazione.

Questa consapevolezza lo accompagna mentre si sposta verso la città, diventando autista per una famiglia ricca. È qui che il romanzo cambia ritmo: non è più solo una storia di povertà, ma un’analisi del potere. Balram osserva. Impara. Si adatta.

Capisce che il sistema in cui vive non è fatto per essere giusto, ma per mantenere le gerarchie. E comprende che, per uscirne, non basta lavorare. Bisogna rompere le regole. Il romanzo non cerca mai di giustificare le sue azioni. Le espone e lascia al lettore il compito di interrogarsi: fino a che punto si può arrivare per cambiare la propria vita?

Il film: “La tigre bianca” di Ramin Bahrani

L’adattamento cinematografico riesce in un’impresa difficile: mantenere la complessità del romanzo e allo stesso tempo renderla accessibile a un pubblico più ampio.

Diretto da Ramin Bahrani, il film del 2021 porta sullo schermo la storia di Balram senza edulcorarla, conservando il suo tono amaro e la sua carica critica.

Il protagonista, interpretato da Adarsh Gourav, è il cuore pulsante della narrazione. Accanto a lui, Rajkummar Rao e Priyanka Chopra Jonas interpretano la coppia di ricchi padroni, Ashok e Pinky, figure ambigue, sospese tra senso di colpa e privilegio.

La trama segue il percorso già tracciato dal romanzo: Balram passa da giovane povero a autista, fino a compiere una scelta radicale che gli permette di cambiare definitivamente il proprio destino.

Le città indiane diventano personaggi a loro volta: da un lato il villaggio, immerso nella polvere e nella rassegnazione; dall’altro New Delhi e Bangalore, luoghi di lusso, corruzione e opportunità.

La regia insiste su questa frattura, rendendo evidente ciò che il romanzo racconta con le parole: un Paese diviso in due, dove la mobilità sociale esiste solo come illusione.

Dal libro allo schermo: cosa cambia davvero

Il passaggio dal libro al film non è solo una trasposizione, ma una trasformazione. Nel romanzo, tutto passa attraverso la voce di Balram. È lui a guidare il lettore, a costruire il senso della storia, a manipolare la percezione degli eventi. La sua narrazione è soggettiva, ironica, a tratti spietata. Nel film, invece, questa voce si traduce in immagini. Questo cambia tutto, la violenza diventa più concreta, le disuguaglianze più visibili, le scelte più difficili da ignorare.

Allo stesso tempo, il film introduce una dimensione più emotiva nei rapporti tra i personaggi, soprattutto nel legame tra Balram e i suoi padroni. Un rapporto fatto di dipendenza, imitazione e, in qualche modo, anche di desiderio di appartenenza.

È proprio questa ambiguità a rendere la storia così potente, perché Balram non è un eroe, ma nemmeno un villain, è il prodotto di un sistema.

Il romanzo di Aravind Adiga e il film di Ramin Bahrani raccontano entrambi una verità scomoda: il successo, in un mondo diseguale, non è mai innocente.

Non si tratta solo della storia di Balram, ma di una domanda che attraversa tutta la narrazione: quanto siamo disposti a sacrificare per cambiare il nostro destino? Una domanda che non riguarda solo l’India, ma chiunque viva in un sistema che promette opportunità senza garantirle davvero.