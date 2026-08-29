A prima vista potrebbe sembrare la serie perfetta per chi cerca un nuovo period drama romantico: l’Australia di inizio Novecento, le grandi proprietà di campagna, gli abiti d’epoca, le convenzioni dell’alta società e naturalmente un incontro sentimentale capace di mettere in discussione ogni certezza. Ma fermarsi alla storia d’amore significherebbe perdere la parte più interessante di La mia brillante carriera, disponibile su Netflix dal 13 agosto 2026. Al centro dei suoi sei episodi non c’è infatti una ragazza alla ricerca dell’uomo giusto, bensì una giovane donna che sta cercando disperatamente di capire come diventare padrona della propria esistenza.

La protagonista Sybylla Melvyn vuole scrivere. Vuole conoscere il mondo, fare esperienze, trasformarle in storie e costruire attraverso la creatività la propria indipendenza. Il problema è che vive in un’epoca nella quale quasi nessuno considera queste aspirazioni sufficienti per costruire il futuro di una donna. Intorno a lei la soluzione appare molto più semplice: dovrebbe trovare un buon marito e sistemarsi. È proprio da questa frattura che nasce una serie capace di utilizzare il romance senza lasciare che il romance diventi l’unica misura attraverso cui raccontare la propria protagonista.

“La mia brillante carriera”, la serie Netflix tratta dal romanzo di Miles Franklin

La serie nasce da La mia brillante carriera, romanzo pubblicato nel 1901 dalla scrittrice australiana Miles Franklin, che aveva appena ventun anni quando il libro arrivò nelle librerie. L’autrice aveva costruito una protagonista sorprendentemente moderna: Sybylla non accetta che il matrimonio debba rappresentare l’unico possibile lieto fine della propria storia e rivendica invece il diritto di coltivare un’ambizione artistica. Questo elemento non è dunque un’aggiunta contemporanea della serie Netflix: apparteneva già al cuore del romanzo di Franklin.

Nell’adattamento sviluppato da Liz Doran, Sybylla è interpretata da Philippa Northeast. La giovane cresce nell’Australia rurale all’interno di una famiglia alle prese con difficoltà economiche, ma possiede un’immaginazione e un’ambizione che sembrano incompatibili con la vita che gli altri hanno immaginato per lei. Quando viene mandata dalla ricca nonna materna, Mrs Bossier, interpretata da Anna Chancellor, l’obiettivo della famiglia è anche quello di introdurla nella buona società e prepararla al matrimonio. Sybylla, però, vede quella nuova realtà con occhi completamente differenti: persone, incontri ed esperienze diventano materiale attraverso cui scoprire il mondo e, forse, trovare finalmente qualcosa di cui scrivere.

Non è la storia di una donna che deve scegliere l’uomo giusto

Poi arriva naturalmente l’amore. Christopher Chung interpreta Harry, l’uomo capace di rendere molto meno semplice una scelta che Sybylla credeva di avere già compiuto. Ed è qui che La mia brillante carriera potrebbe facilmente trasformarsi nella storia conosciutissima della giovane anticonformista che, dopo aver proclamato la propria indipendenza, scopre nell’amore il suo vero destino.

La questione non diventa semplicemente se Sybylla ami Harry, ma se l’amore debba necessariamente richiedere la rinuncia alla persona che vuole diventare. La serie mette quindi sullo stesso piano due desideri autentici, evitando di trasformare necessariamente uno dei due in un errore: Sybylla può innamorarsi e contemporaneamente continuare a desiderare una vita creativa e indipendente. Il conflitto nasce perché la società nella quale vive fatica a immaginare che una donna possa possedere entrambe le cose. La stessa presentazione ufficiale di Netflix costruisce la storia intorno a questa domanda: matrimonio oppure il rischio di inseguire fino in fondo una vita creativa?

È una differenza fondamentale. L’amore diventa uno degli elementi attraverso cui Sybylla comprende se stessa, ma non rappresenta automaticamente il punto d’arrivo della sua formazione.

Diventare scrittrice significa diventare padrona della propria storia

C’è inoltre qualcosa di particolarmente affascinante nella professione scelta dalla protagonista. Sybylla non desidera soltanto lavorare: vuole scrivere. Vuole cioè diventare letteralmente autrice di storie in un mondo nel quale qualcun altro sembra già avere scritto la sua.

Famiglia e società possiedono una narrazione molto precisa dell’esistenza femminile. Una ragazza cresce, viene educata adeguatamente, incontra un uomo appartenente alla giusta classe sociale, si sposa e costruisce una famiglia. Sybylla vuole prendere quella penna metaforica dalle mani degli altri e decidere autonomamente quale sarà il capitolo successivo.

Non sorprende quindi che Netflix descriva la protagonista come una donna determinata a decidere autonomamente della propria vita. Persino la struttura dei sei episodi accompagna progressivamente questo percorso: dagli iniziali tentativi della famiglia di prepararla al matrimonio fino alle difficoltà incontrate come governante, Sybylla deve comprendere quanto possa costare concretamente perseguire un sogno quando non si dispone dei privilegi necessari per farlo.

Essere libere quando la libertà ha un prezzo

È qui che La mia brillante carriera diventa più interessante di una semplice storia sull’emancipazione. Dire “scelgo me stessa” è relativamente facile quando viene trasformato in uno slogan contemporaneo; farlo nell’Australia di inizio Novecento significa confrontarsi con conseguenze economiche e sociali concrete.

Sybylla appartiene a una famiglia in difficoltà e il matrimonio potrebbe rappresentare anche una forma di sicurezza. La sua aspirazione alla libertà si scontra quindi continuamente con il problema della classe sociale e dell’indipendenza economica. La serie allarga inoltre lo sguardo rispetto al romanzo, introducendo e ampliando personaggi attraverso cui affrontare anche le tensioni razziali e sociali dell’Australia dell’epoca. Nell’adattamento Harry è un uomo sino-australiano, mentre altre figure permettono alla storia di interrogare questioni legate alle popolazioni First Nations e alla sessualità.

Il risultato è un period drama che utilizza una vicenda ambientata più di un secolo fa per formulare domande molto riconoscibili: quanto siamo realmente liberi di scegliere il nostro futuro? Quanto incidono denaro, famiglia, genere e posizione sociale sulle possibilità che crediamo di avere?

Philippa Northeast è Sybylla

Gran parte della serie poggia inevitabilmente sulla sua protagonista e Philippa Northeast costruisce una Sybylla energica, contraddittoria e spesso poco incline a rendersi accomodante. Accanto a lei troviamo Christopher Chung nei panni di Harry, Genevieve O’Reilly in quelli di Helen, Anna Chancellor come Mrs Bossier e Kate Mulvany nel ruolo di Augusta. Completano il cast Jake Dunn, Alexander England, Sherry-Lee Watson e Miah Madden.

La serie è sviluppata e scritta da Liz Doran, insieme alle sceneggiatrici Sarinah Masukor e Rachael Turk, mentre la regia dei sei episodi è divisa tra Alyssa McClelland e Anne Renton. La scelta è quella di rileggere il materiale di partenza con una sensibilità contemporanea senza cancellare il conflitto che Miles Franklin aveva individuato già nel 1901: la distanza tra ciò che una donna desidera diventare e ciò che il mondo considera appropriato per lei.

“La mia brillante carriera” merita di essere recuperata su Netflix

Chi arriva a La mia brillante carriera aspettandosi soltanto una storia sentimentale troverà certamente corteggiamenti, attrazione e dilemmi amorosi. Ma la serie utilizza questi elementi per raccontare qualcosa di più grande. Il vero rapporto che Sybylla deve costruire è quello con la propria ambizione e con l’idea che desiderare una vita diversa non significhi necessariamente sapere già come conquistarla.

Forse è proprio per questo che una storia pubblicata nel 1901 riesce ancora a sembrare vicina. Cambiano le possibilità offerte alle donne, cambiano le convenzioni e cambia radicalmente la società, ma rimane riconoscibile quella fase della vita nella quale scegliere una strada significa inevitabilmente rinunciare alle altre. Sybylla scopre che diventare adulta non consiste nel trovare qualcuno che completi la sua storia. Significa assumersi la responsabilità di scriverla.

Ed è per questo che La mia brillante carriera può essere una storia d’amore senza essere soltanto una storia d’amore: perché il sentimento più radicale raccontato dalla serie è forse quello di una ragazza che, prima di appartenere a qualcun altro, vuole riuscire ad appartenere a se stessa.

Dove vederla: La mia brillante carriera è disponibile su Netflix dal 13 agosto 2026, con tutti e sei gli episodi.