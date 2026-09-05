Dal manga allo schermo: “Il monologo della speziale” diventa una serie live action su Prime Video

Dopo le light novel, i manga e il successo mondiale dell’anime, Il monologo della speziale cambia ancora forma. La storia di Maomao diventerà una serie live action prodotta da Amazon MGM Studios e TOHO, con Mana Ashida protagonista e un debutto mondiale su Prime Video previsto per il 2028.

Una giovane speziale ossessionata dai veleni, un palazzo imperiale pieno di intrighi e una capacità di osservazione che trasforma ogni mistero in un problema da risolvere. Dopo aver conquistato milioni di lettori e spettatori, Maomao sta per diventare una protagonista in carne e ossa. Il monologo della speziale, nato dalle light novel di Natsu Hyūga e diventato negli ultimi anni uno dei fenomeni giapponesi più riconoscibili a livello internazionale, avrà infatti una serie live action.

Le indiscrezioni circolavano già dalla fine del 2025, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: Amazon MGM Studios e TOHO stanno realizzando una serie destinata a debuttare nel 2028 in esclusiva mondiale su Prime Video, in oltre 240 Paesi e territori. Nei panni di Maomao troveremo Mana Ashida, mentre la regia è stata affidata a Yuki Saito e la sceneggiatura a Erika Yoshida.

È l’ultimo passaggio di una storia editoriale particolarmente interessante. Perché prima dell’anime che l’ha resa famosa in tutto il mondo e prima dei manga, Maomao era la protagonista di una serie di romanzi. E proprio da quei libri partirà la nuova produzione.

“Il monologo della speziale”, dalla light novel, al manga fino alla serie live action

La storia nasce dalla penna di Natsu Hyūga e dalle illustrazioni di Tōko Shino. Ambientata in un impero immaginario che richiama la Cina imperiale, segue Maomao, una ragazza cresciuta nel quartiere dei piaceri e addestrata come speziale, con una conoscenza quasi enciclopedica di medicine, erbe e soprattutto veleni.

La sua vita cambia quando viene rapita e venduta come serva al palazzo imperiale. Maomao vorrebbe trascorrere tranquillamente il periodo necessario prima di poter tornare alla propria vita, cercando soprattutto di non attirare l’attenzione. La discrezione, tuttavia, non è destinata a durare.

Quando i figli dell’imperatore vengono colpiti da una misteriosa malattia, le sue conoscenze le permettono di intuire qualcosa che agli altri è sfuggito. L’intervento attira l’attenzione di Jinshi, affascinante e misterioso funzionario di corte, che comprende rapidamente quanto l’intelligenza della ragazza possa essere utile per risolvere i problemi che si nascondono dietro le porte del palazzo.

Comincia così una singolare carriera investigativa. Maomao passa da un mistero all’altro utilizzando medicina, chimica, osservazione e ragionamento, mentre dietro l’apparente splendore della corte emergono rivalità, giochi di potere, avvelenamenti e segreti.

È proprio questa mescolanza di generi ad aver reso Il monologo della speziale qualcosa di più di una semplice storia ambientata in un palazzo imperiale. C’è il mistero, c’è la ricostruzione di una società rigidamente gerarchica, esiste una componente sentimentale che cresce lentamente e soprattutto c’è una protagonista molto distante dagli archetipi più prevedibili.

Mana Ashida sarà Maomao

Il volto scelto per portare Maomao nel mondo reale è quello della ventiduenne Mana Ashida, attrice che lavora nel cinema e nella televisione giapponese fin dall’infanzia e che il pubblico internazionale può ricordare anche come la giovane Mako Mori di Pacific Rim.

Ashida ha raccontato di essere già una grande appassionata dell’opera originale e di aver avvertito proprio per questo una forte responsabilità nell’interpretare Maomao. Il primo teaser visual diffuso da Prime Video sceglie curiosamente di non mostrarne completamente il volto: gli occhi rimangono fuori dall’inquadratura mentre la ragazza stringe un fazzoletto, richiamando deliberatamente una scena riconoscibile dell’inizio della storia.

È una scelta significativa, perché Maomao è probabilmente il principale motivo del successo della saga. Non cerca di essere ammirata, non desidera diventare una figura importante della corte e mostra un entusiasmo decisamente maggiore davanti alla possibilità di studiare una sostanza tossica che davanti alla bellezza di Jinshi.

Curiosa, pragmatica, ironica e spesso spiazzante, possiede una libertà mentale che contrasta con il mondo rigidamente codificato nel quale viene costretta a vivere. Proprio questo contrasto dovrà sopravvivere al passaggio al live action.

E Jinshi? Per ora il mistero rimane

Se Maomao ha ufficialmente trovato il proprio volto, la grande domanda riguarda naturalmente Jinshi.

Le indiscrezioni indicano da tempo il giovane Kota Nomura come possibile interprete del personaggio, ma al momento dell’annuncio Prime Video non ne ha ufficializzato il casting. La stessa Natsu Hyūga ha però raccontato di aver visitato il set e di aver incontrato l’attore scelto per Jinshi, esprimendo la propria approvazione. Il nome, dunque, esiste già dietro le quinte, ma non è stato ancora comunicato ufficialmente.

È importante distinguere i due livelli: Mana Ashida è confermata come Maomao; Kota Nomura resta per ora un’indiscrezione.

L’attesa intorno a Jinshi è comprensibile. Il rapporto con Maomao costituisce uno dei motori della storia proprio perché procede in maniera molto diversa da una relazione romantica tradizionale. Jinshi è abituato a provocare una reazione quasi immediata nelle persone che lo circondano; Maomao sembra invece spesso più interessata a un veleno particolarmente raro. Il gioco tra attrazione, diffidenza, curiosità e differenze di posizione sociale cresce lentamente insieme ai misteri della corte.

Una produzione enorme per ricostruire il palazzo imperiale

Portare Il monologo della speziale nel mondo reale pone un problema che un anime può affrontare con maggiore libertà: rendere credibile il suo universo visivo.

Amazon MGM Studios e TOHO sembrano aver deciso di non ridimensionarlo. La produzione ha costruito un grande set destinato a ricreare il palazzo interno e le riprese si sono protratte per circa sei mesi. Particolare attenzione è stata dedicata a scenografie, costumi ed effetti visivi, con l’obiettivo dichiarato di restituire l’ampiezza del mondo nel quale si muove Maomao.

È forse questo l’aspetto sul quale il live action sarà maggiormente osservato dai fan. Il mondo della serie vive infatti di colori, tessuti, acconciature, gioielli e differenze visive che raccontano immediatamente rango e posizione dei personaggi. Il palazzo non costituisce semplicemente uno sfondo: è una società in miniatura nella quale il luogo occupato da una persona determina ciò che può dire, vedere e persino sapere.

Dietro la macchina da presa troviamo Yuki Saito, mentre la sceneggiatura è firmata da Erika Yoshida. La produzione è affidata congiuntamente ad Amazon MGM Studios e TOHO, la stessa compagnia coinvolta nella produzione dell’adattamento anime.

Prima del live action sono arrivati i manga, le novel, gli artbook, due stagioni anime e in arrivo ci sono anche la terza serie e un film

La strada percorsa da Il monologo della speziale è ormai particolarmente articolata. Dalle light novel sono nati infatti due distinti adattamenti manga.

Quello più conosciuto anche dal pubblico italiano è I diari della speziale, illustrato da Nekokurage e pubblicato in Italia da J-Pop Manga. Un secondo adattamento, Kusuriya no Hitorigoto: Maomao no Kōkyū Nazotoki Techō, illustrato da Minoji Kurata, non risulta invece attualmente pubblicato in italiano.

Poi è arrivato l’anime, iniziato nel 2023, che ha dato alla storia una visibilità internazionale ancora maggiore. La serie animata ha contribuito a trasformare Maomao in una delle protagoniste più riconoscibili dell’animazione giapponese contemporanea. La portata raggiunta dall’intero franchise è ormai impressionante: secondo i dati diffusi con l’annuncio del live action, le diverse edizioni dell’opera hanno complessivamente superato 57 milioni di copie nel mondo.

Il live action arriva quindi quando l’universo di The Apothecary Diaries è già diventato molto più grande dell’opera dalla quale tutto è cominciato.

Perché Maomao è una protagonista così interessante

Dietro il successo della saga c’è anche una protagonista costruita intorno a una qualità che spesso la narrativa attribuisce ai propri investigatori uomini: la competenza.

Maomao risolve i problemi perché conosce ciò di cui parla. Studia, osserva, sperimenta, sbaglia e formula ipotesi. La sua intelligenza non viene presentata come una caratteristica astratta, ma continuamente messa al lavoro. E soprattutto la ragazza vive in un mondo nel quale essere intelligente non significa automaticamente possedere potere.

La corte è strutturata attraverso gerarchie precise e Maomao occupa inizialmente uno dei gradini più bassi. Il sapere diventa quindi la risorsa attraverso cui riesce a conquistare uno spazio che socialmente non le sarebbe destinato.

Ed è proprio questa tensione a rendere particolarmente interessante il passaggio al live action. Dietro misteri, veleni e intrighi di palazzo, Il monologo della speziale racconta anche una giovane donna che impara continuamente a muoversi all’interno di strutture costruite molto prima di lei senza permettere loro di stabilire completamente chi debba essere.

Dalla novel,al manga, allo schermo, ma senza dimenticare da dove è cominciata la storia

L’annuncio del live action completa quasi un percorso circolare. Una storia nata come narrativa online e diventata una serie di light novel è passata attraverso il manga, l’animazione e ora la televisione in carne e ossa. Ogni linguaggio ha dovuto trovare un modo diverso per raccontare la stessa protagonista.

Per Prime Video la sfida sarà soprattutto questa: non limitarsi a riprodurre l’estetica dell’anime, ma tornare al cuore dell’opera di Natsu Hyūga e trovare una propria identità.

Le premesse produttive sono ambiziose. Mana Ashida ha già indossato i panni di Maomao, le riprese sono state realizzate su un grande set costruito appositamente e la stessa autrice ha potuto visitare la produzione. Per vedere il risultato, però, bisognerà avere ancora parecchia pazienza: la serie live action di Il monologo della speziale arriverà in esclusiva mondiale su Prime Video nel 2028.

E forse rimane soltanto una domanda alla quale Prime Video dovrà rispondere molto prima: chi sarà Jinshi?