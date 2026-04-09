Dal libro allo schermo: “Il gioco dell’anima”, il thriller di Javier Castillo

Dopo il successo internazionale de “La ragazza di neve”, già diventata una serie Netflix, arriva ora sullo schermo anche “Il gioco dell’anima”, un nuovo capitolo che riporta al centro una delle figure più affascinanti e complesse del suo mondo narrativo: la giornalista investigativa Miren Triggs.

Un ritorno atteso, ma anche una sfida. Perché questa volta il gioco si fa più oscuro, più ambiguo, più pericoloso.

Il gioco dell’anima un thriller che diventa esperienza

“Il gioco dell’anima” non è solo un thriller. È una riflessione sul male, sulla fascinazione per l’oscurità, sul bisogno umano di dare senso anche a ciò che senso non ha. È una storia che interroga, che inquieta, che costringe a guardare oltre la superficie.

Il passaggio dal libro allo schermo rappresenta, in questo caso, qualcosa di più di una semplice trasposizione. È la naturale evoluzione di una narrazione che nasce già visiva, già frammentata, già pensata come esperienza. E forse è proprio questo il punto.

Alcune storie non vogliono essere solo lette. Vogliono essere attraversate. E “Il gioco dell’anima”, in tutte le sue forme, è una di queste.

Il gioco dell’anima di Javier Castillo, Salani

Ambientato in una New York inquietante e sfuggente, “Il gioco dell’anima” si apre con un’immagine che colpisce come uno schiaffo: una ragazza di quindici anni trovata crocifissa in un quartiere periferico.

Da quel momento, tutto precipita.

Miren Triggs, giovane giornalista del Manhattan Press, riceve una busta anonima. Dentro, una polaroid sfocata di un’altra adolescente, imbavagliata. Un nome. Una data: Gina Pebbles, 2002. E una domanda, scritta con grafia irregolare: “Vuoi giocare?”.

È qui che il romanzo cambia passo.

Non siamo più davanti a un semplice caso da risolvere, ma a un invito. A un gioco. A una sfida che trasforma l’indagine in qualcosa di personale, quasi ossessivo.

Castillo costruisce un thriller che vive su più livelli. Da un lato c’è il mistero, con i suoi indizi disseminati e i suoi colpi di scena. Dall’altro c’è la dimensione psicologica, sempre più centrale: Miren non è solo una giornalista, ma una figura segnata, attraversata da una tensione interiore che si riflette nel modo in cui affronta il caso.

Il cuore del romanzo, però, è forse la domanda più inquietante: chi sono i Corvi di Dio?

Un gruppo di adolescenti? Una setta? Una costruzione simbolica? Castillo gioca costantemente con l’ambiguità, spostando il confine tra realtà e suggestione, tra gioco e rituale, tra provocazione e violenza.

E lo fa con uno stile rapido, cinematografico, che rende la lettura quasi visiva. Ogni scena sembra già pensata per essere tradotta in immagini, ogni capitolo costruito come una sequenza. Non sorprende, allora, che il passaggio allo schermo sia arrivato quasi naturalmente.

La serie Netflix: un universo narrativo che si espande

Dopo il successo della prima trasposizione, Netflix ha deciso di proseguire il racconto portando sullo schermo anche “Il gioco dell’anima”.

La nuova serie si inserisce nello stesso universo narrativo de “La ragazza di neve”, ampliandolo e approfondendolo. Non si tratta solo di un adattamento, ma di una vera e propria espansione: un modo per continuare a esplorare il personaggio di Miren Triggs e il mondo oscuro che la circonda. La forza di questo progetto sta proprio qui.

Non è solo la trama a funzionare, ma l’atmosfera. Quella sensazione costante di instabilità, di minaccia, di qualcosa che sfugge alla comprensione. Una tensione che, se resa bene sullo schermo, può trasformare la serie in uno dei thriller più disturbanti degli ultimi anni.

Il rischio, come sempre negli adattamenti, è quello di perdere la complessità psicologica del romanzo. Ma proprio la natura visiva della scrittura di Castillo sembra offrire una base solida per una trasposizione efficace. E poi c’è un elemento fondamentale: il pubblico.

Chi ha amato “La ragazza di neve” ritroverà qui un universo familiare, ma più cupo, più radicale. Chi invece si avvicina per la prima volta alla storia troverà un thriller capace di coinvolgere immediatamente, senza bisogno di premesse.