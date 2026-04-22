“Il diavolo veste Prada” è nato come romanzo di successo firmato da Lauren Weisberger e pubblicato in Italia da Piemme, il libro è diventato in pochi anni un fenomeno editoriale globale, conquistando milioni di lettori e imponendosi come uno dei racconti più iconici sul mondo della moda. Il suo passaggio al cinema ha amplificato ulteriormente…

“Il diavolo veste Prada” è nato come romanzo di successo firmato da Lauren Weisberger e pubblicato in Italia da Piemme, il libro è diventato in pochi anni un fenomeno editoriale globale, conquistando milioni di lettori e imponendosi come uno dei racconti più iconici sul mondo della moda. Il suo passaggio al cinema ha amplificato ulteriormente questo impatto, trasformando personaggi e dinamiche in veri e propri archetipi della cultura pop contemporanea.

“Il diavolo veste Prada” Dal romanzo cult alla consacrazione sul grande schermo

“Il diavolo veste Prada” di Lauren Weisberger, Piemme

Il romanzo segue la storia di Andrea Sachs, una giovane neolaureata con ambizioni letterarie che si ritrova catapultata nel cuore dell’industria della moda, un universo che inizialmente le appare distante, quasi incomprensibile. Il lavoro presso la rivista Runway rappresenta per lei un’occasione irripetibile, una porta d’ingresso nel mondo dell’editoria. Tuttavia, quella che dovrebbe essere una semplice esperienza professionale si trasforma rapidamente in una prova di resistenza psicologica e morale.

Al centro del racconto c’è Miranda Priestly, direttrice della rivista, figura magnetica e temuta, capace di esercitare un potere assoluto su chiunque la circondi. Miranda non è soltanto una boss esigente, ma un vero e proprio sistema di valori incarnato, una macchina perfetta che non ammette errori né debolezze. Attraverso il rapporto tra Andrea e Miranda, il romanzo costruisce una riflessione sottile ma incisiva sul concetto di successo, sul sacrificio e sull’identità.

La scrittura di Weisberger è brillante e ironica, ma dietro il tono leggero si nasconde una critica lucida al mondo del lavoro contemporaneo, dove la realizzazione personale spesso si intreccia con dinamiche di sfruttamento e alienazione. Andrea si trova progressivamente a perdere se stessa, a modificare gusti, abitudini e relazioni pur di restare all’altezza di un ambiente che la giudica costantemente. Il glamour diventa così una superficie ingannevole, dietro la quale si cela una pressione continua, fatta di richieste impossibili e ritmi disumani.

Il successo del libro deriva proprio da questa ambivalenza. Da un lato il fascino irresistibile del mondo della moda, dall’altro la sua natura spietata. Una tensione che rende la storia universale, perché parla a chiunque si sia trovato a confrontarsi con le aspettative degli altri e con il desiderio di affermarsi.

Il film “Il diavolo veste Prada”

L’adattamento cinematografico diretto da David Frankel nel 2006 ha contribuito a rendere questa storia ancora più iconica, grazie a un cast capace di trasformare i personaggi in figure memorabili. Meryl Streep, nel ruolo di Miranda Priestly, offre una delle interpretazioni più celebri della sua carriera, costruendo un personaggio fatto di silenzi, sguardi e controllo assoluto. La sua Miranda è glaciale, elegante, impenetrabile, e proprio per questo ancora più potente.

Accanto a lei, Anne Hathaway interpreta Andrea Sachs con una sensibilità che accompagna lo spettatore lungo tutto il percorso di trasformazione del personaggio. Da outsider spaesata a professionista sempre più integrata nel sistema, Andrea diventa il punto di accesso emotivo alla storia. Emily Blunt, nei panni dell’assistente Emily, aggiunge una dimensione ironica e al tempo stesso tragica, incarnando la dedizione totale a un lavoro che diventa identità.

Il film riesce a mantenere il cuore del romanzo, ma lo traduce in immagini che esaltano l’estetica del mondo raccontato. Gli abiti, le sfilate, gli ambienti esclusivi diventano parte integrante della narrazione, contribuendo a costruire un immaginario visivo potentissimo. Tuttavia, sotto questa superficie patinata, resta intatta la riflessione sul prezzo del successo.

Uno degli elementi più riusciti dell’adattamento è proprio la capacità di rendere visibile il potere. Non un potere urlato, ma sottile, quotidiano, fatto di richieste apparentemente banali che diventano strumenti di controllo. Miranda non ha bisogno di alzare la voce, perché il sistema stesso si piega alla sua volontà. Questo aspetto rende il film ancora attuale, perché parla di dinamiche lavorative che continuano a esistere in molti ambiti.

Una storia che parla di ambizione, identità e compromessi

“Il diavolo veste Prada” non è soltanto una storia ambientata nel mondo della moda. È un racconto sul potere, sulla costruzione dell’identità e sui compromessi che si accettano per raggiungere un obiettivo. Andrea rappresenta una figura in cui è facile riconoscersi, perché il suo percorso riflette una domanda universale: quanto siamo disposti a cambiare per avere successo?

Il passaggio dal libro al film non ha attenuato questa domanda, ma l’ha resa ancora più incisiva. La dimensione visiva amplifica il contrasto tra apparenza e realtà, tra ciò che si vede e ciò che si vive davvero. Il glamour diventa una maschera, mentre il lavoro si trasforma in una prova continua.

Allo stesso tempo, la storia offre anche una possibilità di scelta. Andrea, nel momento decisivo, comprende che il successo non può coincidere con la perdita di sé. È qui che il racconto si apre a una riflessione più ampia, che riguarda non solo il mondo della moda, ma qualsiasi ambito in cui il potere e l’ambizione entrano in gioco.

Il motivo per cui “Il diavolo veste Prada” continua a essere così attuale risiede proprio in questa capacità di parlare al presente. In un’epoca in cui il lavoro è sempre più centrale nella definizione dell’identità, la storia di Andrea Sachs resta un punto di riferimento, un racconto che invita a interrogarsi sul valore delle scelte e sul significato del successo.

Dal romanzo al film, questa storia non ha perso la sua forza. Al contrario, si è trasformata in un classico contemporaneo, capace di raccontare con eleganza e lucidità il lato più complesso del desiderio di affermarsi. Perché il diavolo veste Prada, certo, ma soprattutto insegna quanto può costare restare fedeli a se stessi.

