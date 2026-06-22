“I racconti di San Francisco”: dal romanzo cult di Armistead Maupin alla serie Netflix 

I racconti di San Francisco di Armistead Maupin furono pubblicato inizialmente a puntate sul San Francisco Chronicle nel 1976, il romanzo ha saputo trasformare la San Francisco della rivoluzione sessuale in un luogo letterario, popolato da personaggi indimenticabili e da una comunità che, per la prima volta nella narrativa popolare americana, mostrava tutta la propria complessità senza stereotipi.…

I racconti di San Francisco di Armistead Maupin furono pubblicato inizialmente a puntate sul San Francisco Chronicle nel 1976, il romanzo ha saputo trasformare la San Francisco della rivoluzione sessuale in un luogo letterario, popolato da personaggi indimenticabili e da una comunità che, per la prima volta nella narrativa popolare americana, mostrava tutta la propria complessità senza stereotipi.

Quasi mezzo secolo dopo, Netflix ha riportato quella stessa Barbary Lane sullo schermo con Tales of the City, miniserie del 2019 che non è soltanto un adattamento, ma anche il naturale proseguimento di una storia amata da generazioni di lettori. La serie riprende infatti i personaggi storici creati da Maupin e li inserisce nella San Francisco contemporanea, mostrando come il tempo abbia cambiato le persone, ma non il bisogno di trovare una famiglia scelta e un luogo da chiamare casa.



I racconti di San Francisco: Il romanzo che ha raccontato la rivoluzione degli anni Settanta

Quando Mary Ann Singleton lascia la tranquilla Cleveland per trasferirsi a San Francisco, pensa semplicemente di ricominciare da capo. Ha venticinque anni, desidera libertà e vuole lasciarsi alle spalle una vita troppo prevedibile.

Trova casa al 28 di Barbary Lane, un indirizzo destinato a entrare nella storia della letteratura americana. Qui incontra un gruppo di inquilini eccentrici, una padrona di casa fuori dagli schemi e una comunità che vive con naturalezza ciò che altrove continua ancora a essere considerato scandaloso.

Tra amicizie improbabili, amori, crisi esistenziali, droghe leggere, esperienze sessuali, delusioni e continue rinascite, Mary Ann scopre una città che sembra vivere secondo regole completamente diverse rispetto al resto dell’America. La San Francisco raccontata da Maupin è un laboratorio sociale, un luogo in cui orientamenti sessuali, identità di genere e modelli familiari convivono senza essere continuamente messi sotto processo.

Quello che oggi può sembrare normale, alla fine degli anni Settanta rappresentava invece qualcosa di rivoluzionario. Maupin raccontava personaggi gay, lesbiche, transgender ed eterosessuali con la stessa dignità narrativa, evitando di trasformarli in simboli o caricature. Per questo motivo I racconti di San Francisco è considerato uno dei testi fondativi della narrativa queer contemporanea.

Dalla pagina allo schermo: il ritorno a Barbary Lane

La storia di Tales of the City aveva già conosciuto tre celebri adattamenti televisivi negli anni Novanta e nei primi Duemila. Nel 2019 Netflix ha deciso di tornare a Barbary Lane con una nuova miniserie di dieci episodi, sviluppata da Lauren Morelli insieme allo stesso Armistead Maupin, che figura tra i produttori esecutivi.

Più che rifare il primo romanzo, la serie sceglie una strada diversa: racconta cosa è accaduto ai protagonisti molti anni dopo gli eventi originali, intrecciando elementi provenienti dai romanzi successivi della saga.

Mary Ann ritorna a San Francisco dopo aver costruito una carriera televisiva e una vita apparentemente perfetta nel Connecticut. Ad attenderla trova la figlia Shawna, l’ex marito Brian e soprattutto Anna Madrigal, l’amatissima proprietaria del 28 di Barbary Lane, ancora punto di riferimento per una nuova generazione di giovani queer.

Laura Linney torna nel ruolo che l’ha resa celebre

Uno degli aspetti più apprezzati dell’adattamento è il ritorno del cast storico.

Laura Linney riprende il ruolo di Mary Ann Singleton, interpretato già nella miniserie del 1993. Accanto a lei tornano Olympia Dukakis nei panni di Anna Madrigal, Barbara Garrick e Paul Gross, creando un ponte diretto tra le produzioni storiche e il nuovo pubblico di Netflix. Nel cast entrano inoltre Elliot Page, Murray Bartlett, Charlie Barnett, Zosia Mamet, Victor Garber e numerosi interpreti appartenenti realmente alla comunità LGBTQ+, scelta che conferisce autenticità ai nuovi personaggi.

Una serie che aggiorna il romanzo senza tradirlo

La forza della miniserie sta proprio nella sua capacità di dialogare con il presente.

Se il romanzo raccontava la liberazione sessuale degli anni Settanta, la serie affronta temi come la memoria della crisi dell’AIDS, la gentrificazione di San Francisco, le nuove identità queer, le relazioni intergenerazionali e il significato contemporaneo della parola “famiglia”.

Barbary Lane continua a essere un rifugio per chi cerca accoglienza, ma il mondo attorno è profondamente cambiato. La serie riflette su ciò che è stato conquistato e su ciò che resta ancora da conquistare, senza perdere il tono ironico e profondamente umano che caratterizzava i libri di Maupin. La critica ha elogiato proprio questa capacità di rinnovare il materiale originale mantenendone intatto lo spirito inclusivo.

Perché leggere il romanzo anche dopo aver visto la serie

Chi scopre oggi Tales of the City attraverso Netflix trova una serie elegante, emozionante e ricca di personaggi memorabili. Tuttavia il romanzo offre un’esperienza diversa.

Le pagine di Armistead Maupin restituiscono tutta l’energia della San Francisco degli anni Settanta, quando la città rappresentava il simbolo di una libertà che sembrava finalmente possibile. Attraverso una scrittura brillante, ironica e sorprendentemente moderna, l’autore costruisce una vera commedia umana, nella quale convivono leggerezza, malinconia e una profonda fiducia nelle relazioni.

La serie Netflix non sostituisce il libro, ma ne prolunga idealmente il racconto. È il ritorno a casa di personaggi che hanno accompagnato i lettori per decenni e che continuano ancora oggi a parlare di identità, amicizia, amore e appartenenza con una naturalezza rara. Per questo I racconti di San Francisco resta uno dei più importanti esempi di come un romanzo possa attraversare il tempo, trasformarsi in immagini e continuare a raccontare, generazione dopo generazione, il significato più autentico della parola comunità.