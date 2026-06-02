“House of the Dragon 3”: torna la guerra dei Targaryen, il dramma familiare più feroce della televisione

Quando un regno si divide, la guerra non nasce quasi mai sul campo di battaglia. Comincia nelle stanze del potere, tra fratelli che smettono di fidarsi, madri che difendono i propri figli e uomini convinti di avere diritto a una corona. È proprio questo il cuore di House of the Dragon, la serie HBO che dal…

Quando un regno si divide, la guerra non nasce quasi mai sul campo di battaglia. Comincia nelle stanze del potere, tra fratelli che smettono di fidarsi, madri che difendono i propri figli e uomini convinti di avere diritto a una corona.

È proprio questo il cuore di House of the Dragon, la serie HBO che dal 22 giugno tornerà su Sky e NOW con la sua attesissima terza stagione. Tratta da Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la saga racconta il momento più oscuro della storia dei Targaryen, due secoli prima degli eventi narrati ne Il Trono di Spade.

Otto nuovi episodi riporteranno gli spettatori nel pieno della Danza dei Draghi, la devastante guerra civile che rischia di distruggere dall’interno la famiglia più potente di Westeros.

House of the Dragon e la tragedia della Casa Targaryen

Se Il Trono di Spade era il racconto di un mondo in guerra, House of the Dragon è soprattutto il racconto di una famiglia che si autodistrugge.

La grande intuizione di George R.R. Martin è stata trasformare una lotta per il potere in una tragedia quasi shakespeariana. Non esistono eroi assoluti e non esistono veri cattivi. Esistono persone convinte di avere ragione.

Da una parte troviamo Rhaenyra Targaryen, designata erede al Trono di Spade da suo padre Viserys. Dall’altra Alicent Hightower e i suoi figli, convinti che il trono appartenga legittimamente ad Aegon.

Quella che inizialmente sembra una disputa dinastica si trasforma progressivamente in qualcosa di molto più profondo: una guerra tra parenti che conoscono perfettamente le debolezze reciproche.

Ed è proprio questo elemento a rendere la serie così coinvolgente. Le battaglie arrivano dopo. Prima arrivano i tradimenti

La terza stagione entra nel cuore della Danza dei Draghi

Le prime due stagioni hanno preparato il terreno. La terza promette invece di mostrarci il conflitto nel suo momento più devastante.

Dopo gli eventi che hanno sconvolto il finale della seconda stagione, nessuna delle due fazioni sembra più interessata alla diplomazia. La possibilità di una riconciliazione appare ormai impossibile e il prezzo della guerra continua ad aumentare.

Il trailer anticipa scontri spettacolari tra draghi, assedi, strategie militari e nuove alleanze. Ma sarebbe riduttivo pensare che il fascino della serie risieda soltanto nell’azione.

Le battaglie più importanti di House of the Dragon restano quelle psicologiche. Ogni vittoria comporta una perdita. Ogni conquista lascia dietro di sé un lutto. Ogni scelta sembra avvicinare i protagonisti al potere e contemporaneamente all’autodistruzione.

È una caratteristica che distingue la serie da gran parte del fantasy contemporaneo e che continua a renderla una delle produzioni televisive più discusse degli ultimi anni.

Perché continuiamo a tornare a Westeros

Molti si sono chiesti come fosse possibile tornare nell’universo di Game of Thrones dopo un finale che aveva diviso pubblico e critica. La risposta è arrivata proprio con House of the Dragon.

La serie ha dimostrato che il vero punto di forza creato da George R.R. Martin non era soltanto Westeros, ma il modo in cui utilizza il fantasy per raccontare dinamiche umane universali.

Dietro draghi, castelli e cavalieri si nascondono infatti temi che appartengono a qualsiasi epoca. L’ambizione, la gelosia, la paura di essere sostituiti, Il desiderio di lasciare un’eredità. L’incapacità di accettare il passare del tempo.

Rhaenyra e Alicent, per esempio, sono diventate due delle figure femminili più complesse della televisione contemporanea proprio perché il loro conflitto non riguarda soltanto il potere. Riguarda amicizia, maternità, rimpianti e occasioni perdute.

I draghi come simbolo del potere

Una delle immagini più iconiche della serie resta naturalmente quella dei draghi.

Eppure, osservando attentamente la storia, si scopre che queste creature non rappresentano soltanto la forza militare dei Targaryen. I draghi incarnano il potere stesso: Sono magnifici, sono temuti, sono difficili da controllare, e, soprattutto finiscono spesso per distruggere anche chi pensa di dominarli.

La Danza dei Draghi racconta infatti il momento in cui la più grande arma della famiglia Targaryen diventa anche la causa della sua rovina.

Non è un caso che Martin abbia costruito la guerra civile proprio attorno a queste creature. Più aumenta il numero dei draghi coinvolti nel conflitto, più il destino della dinastia appare segnato.

Un cast che continua a crescere

La nuova stagione vedrà il ritorno di Matt Smith nei panni dell’imprevedibile Daemon Targaryen, Emma D’Arcy come Rhaenyra e Olivia Cooke nel ruolo di Alicent Hightower.

Accanto a loro torneranno Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Steve Toussaint, Rhys Ifans e molti altri protagonisti che hanno contribuito a rendere la serie uno degli appuntamenti televisivi più importanti degli ultimi anni.

Il lavoro svolto dagli attori è stato fondamentale nel trasformare personaggi che sulla carta potevano apparire semplicemente figure storiche in individui complessi, pieni di contraddizioni e sfumature.

Il ritorno di una delle saghe più amate della televisione

A distanza di anni dalla conclusione de Il Trono di Spade, Westeros continua a esercitare un fascino raro nel panorama seriale contemporaneo.

House of the Dragon non vive soltanto dell’eredità della serie madre. Ha costruito una propria identità, più cupa, più intima e persino più tragica.

La terza stagione promette di portare sullo schermo il momento più sanguinoso della storia dei Targaryen. Una guerra che non riguarda soltanto chi siederà sul Trono di Spade, ma il destino stesso di una dinastia convinta di essere destinata a governare per sempre.

E come spesso accade nelle storie migliori di George R.R. Martin, il nemico più pericoloso non arriva dall’esterno, ha lo stesso cognome. Ha lo stesso sangue. E cavalca un drago.