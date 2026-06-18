Hai amato From? 5 serie tv da recuperare subito

From è ambientata in una cittadina da cui nessuno riesce a fuggire diventa un enorme enigma, popolato da creature inquietanti, simboli apparentemente incomprensibili e personaggi costretti a convivere con la paura ogni singolo giorno. La forza della serie non risiede soltanto nei mostri che compaiono al calare del sole, ma soprattutto nella continua sensazione che…

From è ambientata in una cittadina da cui nessuno riesce a fuggire diventa un enorme enigma, popolato da creature inquietanti, simboli apparentemente incomprensibili e personaggi costretti a convivere con la paura ogni singolo giorno.

La forza della serie non risiede soltanto nei mostri che compaiono al calare del sole, ma soprattutto nella continua sensazione che ogni risposta apra nuovi interrogativi. È un tipo di narrazione che negli ultimi anni ha trovato diversi eredi, spesso capaci di unire horror, fantascienza, thriller psicologico e survival.

Yellowjackets

Se ciò che ti ha colpito di From è il modo in cui la sopravvivenza trasforma lentamente le persone, Yellowjackets è probabilmente la scelta migliore.

La serie segue una squadra femminile di calcio il cui aereo precipita in una foresta selvaggia. Le ragazze sopravvivono per mesi isolate dal resto del mondo, mentre venticinque anni dopo il passato continua a perseguitarle.

Più che raccontare la sopravvivenza, Yellowjackets esplora il trauma, il senso di colpa e la possibilità che qualcosa di soprannaturale si nasconda davvero nei boschi. Anche qui il pubblico è costretto a ricostruire il puzzle episodio dopo episodio senza sapere mai chi stia dicendo la verità.

Silo

Chi ama From spesso resta affascinato soprattutto dall’idea di una comunità intrappolata in un luogo chiuso, governata da regole misteriose.

Silo porta questo concetto nella fantascienza.

L’umanità vive in un gigantesco bunker sotterraneo dal quale è vietato uscire. Nessuno conosce davvero cosa esista all’esterno e chi prova a cercare la verità mette in discussione l’intera società.

Come accade in From, ogni risposta conduce a un mistero ancora più grande e il mondo costruito dalla serie diventa esso stesso il protagonista del racconto. È uno dei thriller fantascientifici più apprezzati degli ultimi anni.

Teacup

Durata di una sola stagione, ma sorprendentemente efficace.

Teacup racconta un gruppo di persone costrette a rimanere isolate mentre un’entità sconosciuta trasforma progressivamente il territorio circostante in una trappola mortale.

L’atmosfera è costantemente tesa, i personaggi diffidano gli uni degli altri e il confine tra spiegazione scientifica e orrore cosmico rimane volutamente ambiguo.

È forse la serie contemporanea che ricorda maggiormente From per ritmo, costruzione della suspense e senso di isolamento.

Dark Matter

Se la parte che preferisci di From riguarda gli interrogativi continui e la sensazione che la realtà possa essere diversa da come appare, allora Dark Matter è un’altra tappa obbligata.

Basata sul romanzo di Blake Crouch, segue un fisico che si ritrova improvvisamente catapultato in una versione alternativa della propria vita.

Qui l’horror lascia spazio alla fantascienza, ma resta identico il piacere di cercare continuamente indizi e provare a capire quale sia la realtà autentica. Ogni episodio modifica le regole del gioco, proprio come accade nella cittadina di From.

Severance

Apparentemente è la serie più distante da From. In realtà condivide uno degli elementi fondamentali del suo successo: il mistero.

I dipendenti della Lumon Industries si sottopongono a una procedura che separa completamente i ricordi della vita privata da quelli lavorativi. Ben presto, però, emerge che dietro l’azienda si nasconde qualcosa di molto più inquietante.

Come From, anche Severance costruisce un universo pieno di simboli, teorie dei fan e dettagli apparentemente insignificanti che acquistano significato solo molto tempo dopo. È una delle serie che più hanno alimentato discussioni e interpretazioni negli ultimi anni.

Perché queste serie dovrebbero piacerti se ti è piaciuta From

A prima vista sembrano raccontare storie completamente diverse. Alcune sono horror, altre fantascientifiche, altre ancora psicologiche. In realtà condividono lo stesso meccanismo narrativo.

Lo spettatore non guarda soltanto per sapere come finirà la vicenda, ma soprattutto per capire come funziona quel mondo. Ogni episodio aggiunge un tassello, introduce nuove domande e costringe a rivedere tutto ciò che si credeva di aver compreso.

È questo il segreto che ha trasformato From in una delle serie più discusse degli ultimi anni e che accomuna anche Yellowjackets, Silo, Teacup, Dark Matter e Severance: la capacità di fare del mistero non un semplice espediente narrativo, ma il vero motore dell’esperienza dello spettatore.