Dal libro “Every year after” allo schermo “Un’estate dopo l’altra”

L’estate sembra essere diventata il luogo privilegiato delle grandi storie romantiche contemporanee. Dopo il successo di L’estate nei tuoi occhi, Maxton Hall e più recentemente Off Campus, Prime Video continua a investire in racconti che parlano di primi amori, amicizie, rimpianti e seconde occasioni. L’ultima arrivata è Every Year After (Un’estate dopo l’altra), adattamento del…

L’estate sembra essere diventata il luogo privilegiato delle grandi storie romantiche contemporanee. Dopo il successo di L’estate nei tuoi occhi, Maxton Hall e più recentemente Off Campus, Prime Video continua a investire in racconti che parlano di primi amori, amicizie, rimpianti e seconde occasioni. L’ultima arrivata è Every Year After (Un’estate dopo l’altra), adattamento del bestseller di Carley Fortune Every Summer After, romanzo che ha trascorso settimane nelle classifiche del New York Times e che è diventato uno dei fenomeni più discussi su BookTok.

La serie, composta da otto episodi, segue Percy Fraser, una giornalista che torna a Barry’s Bay dopo molti anni di assenza e si ritrova faccia a faccia con Sam Florek, il grande amore della sua giovinezza. Un ritorno che riapre ferite mai guarite e costringe entrambi a confrontarsi con un passato che sembrava impossibile da recuperare.

Every year after: dal romanzo di Carley Fortune alla serie Prime Video

Il successo dell’adattamento nasce prima di tutto dalla popolarità del romanzo. Pubblicato da Carley Fortune, Every Summer After è stato uno dei libri più amati dalle community online dedicate al romance. La sua forza non risiede in una trama particolarmente innovativa, ma nella capacità di costruire un legame emotivo profondo tra i protagonisti e il lettore.

La serie televisiva mantiene questa struttura. La narrazione alterna continuamente presente e passato, mostrando da una parte Percy adulta che torna nel luogo da cui era fuggita e dall’altra la ragazza che, estate dopo estate, aveva costruito con Sam un rapporto destinato a cambiare la sua vita.

Questa alternanza temporale è uno degli elementi che hanno reso il romanzo così popolare. Non assistiamo semplicemente alla nascita di una relazione sentimentale. Assistiamo alla costruzione di una memoria condivisa, fatta di estati, piccoli gesti, tradimenti, incomprensioni e desideri inespressi.

Perché le storie d’amore estive funzionano sempre

Uno degli aspetti più interessanti del fenomeno Every Year After riguarda il suo inserimento in una tendenza più ampia. Negli ultimi anni le piattaforme streaming hanno compreso che il romance non è più un genere di nicchia.

Al contrario, è diventato uno dei prodotti più richiesti soprattutto dal pubblico giovane adulto. Non è un caso che Prime Video stia costruendo una vera e propria identità attorno a questo tipo di contenuti, affiancando titoli come Off Campus, Maxton Hall e L’estate nei tuoi occhi a nuove produzioni tratte da bestseller romantici.

Le storie ambientate durante l’estate possiedono inoltre una forza simbolica particolare. L’estate rappresenta una parentesi nella vita ordinaria, un tempo sospeso in cui tutto sembra possibile. È il periodo delle prime libertà, delle amicizie che sembrano eterne e degli amori che lasciano un segno destinato a durare negli anni.

Every Year After utilizza proprio questa dimensione nostalgica per costruire il proprio racconto. Barry’s Bay non è soltanto un luogo geografico. Diventa uno spazio mentale dove i protagonisti tornano continuamente con il pensiero, anche quando la vita li ha portati altrove.

La nostalgia come protagonista della storia

Più che una semplice storia d’amore, Every Year After è una riflessione sulla nostalgia.

Percy non torna a Barry’s Bay soltanto per affrontare il ricordo di Sam. Torna per confrontarsi con la persona che era stata. È un tema che negli ultimi anni è diventato centrale nella narrativa contemporanea e che trova particolare risonanza presso il pubblico millennial.

Molti spettatori che oggi hanno trent’anni o poco più si riconoscono facilmente in questo sentimento. Guardando la serie non vedono soltanto due personaggi innamorati. Vedono il confronto tra ciò che si sognava da giovani e ciò che si è diventati da adulti.

Per questo motivo il racconto riesce a parlare contemporaneamente a due generazioni. I più giovani possono identificarsi con la scoperta dell’amore e dei sentimenti. I più adulti ritrovano invece il peso delle occasioni perdute e delle scelte che continuano a influenzare il presente.

Una storia di seconde possibilità

La vera domanda che attraversa tutta la serie non riguarda il motivo della separazione tra Percy e Sam.

La questione più interessante è un’altra: è possibile recuperare qualcosa che si è perso molti anni prima?

Le storie romantiche contemporanee stanno mostrando sempre più interesse per le seconde possibilità. Non raccontano soltanto l’innamoramento, ma il tentativo di capire se l’amore possa sopravvivere agli errori, al tempo e alle trasformazioni personali.

In questo senso Every Year After si inserisce perfettamente all’interno del filone romance che oggi domina piattaforme streaming e social network. Non punta sul colpo di scena o sulla passione travolgente. Punta piuttosto sulla riconoscibilità emotiva dei personaggi e sul desiderio universale di tornare, almeno una volta, nel luogo dove tutto era iniziato.

Il successo dei romance tratti dai libri

L’adattamento di Carley Fortune conferma anche un’altra tendenza ormai evidente: la crescente influenza delle community di lettori sul mercato audiovisivo.

BookTok e Bookstagram stanno diventando sempre più importanti nel determinare quali romanzi abbiano il potenziale per trasformarsi in serie televisive o film. I produttori hanno capito che dietro alcuni bestseller esiste già una base di fan pronta a seguire i personaggi anche sullo schermo.

Every Year After nasce esattamente da questa dinamica. Prima ancora di diventare una serie, era già una storia amata, discussa e consigliata da migliaia di lettori.

Ed è forse proprio qui che risiede il segreto del suo fascino. Non racconta soltanto una storia d’amore. Racconta il desiderio di recuperare una parte di sé che sembrava perduta, ricordandoci che alcune persone, alcuni luoghi e alcune estati continuano a vivere dentro di noi molto più a lungo di quanto siamo disposti ad ammettere.

