Estranei è Il film diretto da Andrew Haigh, distribuito in Italia con il titolo Estranei (All of Us Strangers), nasce infatti dall’omonimo romanzo dello scrittore e sceneggiatore giapponese Taichi Yamada, pubblicato nel 1987 e considerato uno dei testi più originali della narrativa giapponese contemporanea. Il risultato è un dialogo affascinante tra due opere lontane per ambientazione, cultura…

Estranei è Il film diretto da Andrew Haigh, distribuito in Italia con il titolo Estranei (All of Us Strangers), nasce infatti dall’omonimo romanzo dello scrittore e sceneggiatore giapponese Taichi Yamada, pubblicato nel 1987 e considerato uno dei testi più originali della narrativa giapponese contemporanea.

Il risultato è un dialogo affascinante tra due opere lontane per ambientazione, cultura e sensibilità, ma unite dalla stessa domanda: cosa accadrebbe se potessimo incontrare ancora una volta le persone che abbiamo perduto?



Dal romanzo “Estranei” di Taichi Yamada al grande schermo

“Estranei”, di Taichi Yamada

Pubblicato in Giappone con il titolo Ijintachi to no Natsu e arrivato in Italia come Estranei, il romanzo di Taichi Yamada racconta la storia di Hideo Harada, sceneggiatore televisivo divorziato e profondamente solo. Vive in una Tokyo grigia e impersonale, trascinando una vita che sembra aver perso qualsiasi direzione.

Durante una visita ad Asakusa, il quartiere della sua infanzia, Hideo incontra una coppia identica ai suoi genitori, morti quando lui aveva appena dodici anni. L’incontro appare impossibile eppure irresistibile. I due lo accolgono come se il tempo non fosse mai passato, permettendogli di rivivere frammenti di un passato che credeva perduto.

Nel frattempo entra nella sua vita Kei, una vicina enigmatica con cui nasce una relazione sentimentale. Tuttavia, più Hideo frequenta i genitori ritrovati, più qualcosa dentro di lui sembra consumarsi. La gioia della reunion lascia spazio a un’inquietudine crescente, mentre la storia assume i contorni di una ghost story psicologica e malinconica.

Il romanzo unisce soprannaturale, nostalgia e riflessione esistenziale, interrogandosi sul peso della memoria e sulla difficoltà di lasciar andare chi abbiamo amato.

“Estranei”: Il film di Andrew Haigh: una trasformazione radicale

Quando Andrew Haigh decide di adattare il romanzo, sceglie di non realizzarne una trasposizione letterale. Conserva l’idea centrale dell’incontro con i genitori scomparsi, ma sposta la vicenda dalla Tokyo degli anni Ottanta alla Londra contemporanea e modifica profondamente il protagonista.

Nel film Adam, interpretato da Andrew Scott, è uno sceneggiatore quarantenne che vive in un moderno palazzo quasi deserto. Solitario e incapace di superare alcuni traumi del passato, torna nella casa della sua infanzia e scopre che i suoi genitori, morti decenni prima, sembrano essere ancora lì.

Parallelamente conosce Harry, il vicino interpretato da Paul Mescal. Tra i due nasce una relazione intensa e delicata che diventa il cuore emotivo del racconto. È proprio qui che Haigh introduce la trasformazione più importante: laddove il romanzo raccontava una relazione eterosessuale, il film costruisce una storia d’amore queer che dialoga direttamente con l’esperienza personale del regista.

Il risultato non è soltanto una storia di fantasmi, ma una riflessione sulla solitudine, sull’identità e sul bisogno universale di essere amati.

Cosa cambia tra libro e film

La differenza più evidente riguarda il tono. Nel romanzo di Yamada la componente soprannaturale è molto più marcata. I fantasmi sono presenze ambigue e inquietanti, legate alla tradizione giapponese delle storie di spiriti. La paura convive con il desiderio, e il confine tra conforto e distruzione resta costantemente sfumato.

Andrew Haigh, invece, riduce quasi completamente l’elemento horror per concentrarsi sull’aspetto emotivo della vicenda. I fantasmi diventano il simbolo di tutto ciò che resta irrisolto nella vita del protagonista: il dolore, il rimpianto, le parole mai dette e le versioni di noi stessi che continuiamo a portare dentro.

Anche il rapporto con i genitori assume sfumature diverse. Nel libro rappresenta soprattutto il desiderio di recuperare un passato perduto. Nel film diventa anche un confronto con la propria identità sessuale e con il bisogno di essere finalmente accettati da chi non ha avuto il tempo di conoscere la persona che siamo diventati.

Perché questa storia continua a parlare ai lettori e agli spettatori

La forza di Estranei risiede nella sua apparente semplicità. Tutti, prima o poi, hanno desiderato rivedere una persona amata che non c’è più. Tutti hanno immaginato una conversazione mai avvenuta, una domanda rimasta senza risposta o un abbraccio impossibile.

Taichi Yamada trasforma questo desiderio universale in una ghost story elegante e struggente. Andrew Haigh prende quella stessa intuizione e la rilegge attraverso il linguaggio del cinema contemporaneo, costruendo uno dei film più emozionanti degli ultimi anni.

Pur seguendo strade differenti, libro e film condividono la stessa verità: non sempre i fantasmi sono creature che arrivano dall’aldilà. Molto spesso sono i ricordi, i rimpianti e gli affetti che continuano a vivere dentro di noi.

Un adattamento che dialoga con l’opera originale

Non è frequente che un adattamento si allontani tanto dal materiale di partenza riuscendo comunque a rispettarne lo spirito. Eppure è proprio ciò che accade con Estranei. Il romanzo di Taichi Yamada resta una delle più affascinanti ghost story della letteratura giapponese moderna, mentre il film di Andrew Haigh ne offre una reinterpretazione personale, intima e profondamente contemporanea.

Per chi ha amato il film, leggere il romanzo significa scoprire una versione più oscura e inquietante della stessa storia. Per chi conosce già il libro, il film rappresenta invece l’occasione di osservare come un racconto possa attraversare decenni, culture e linguaggi diversi senza perdere la propria capacità di emozionare.