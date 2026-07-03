“Elle”, la serie prequel de La rivincita delle bionde racconta perché Elle Woods è diventata un’icona pop

Elle Woods, protagonista de La rivincita delle bionde, che nei primi anni Duemila ha dimostrato come femminilità, intelligenza e ambizione possano convivere senza contraddirsi. Oggi quel personaggio torna con Elle, serie prequel disponibile su Prime Video che sceglie di raccontarne gli anni del liceo, molto prima dell’arrivo ad Harvard. Elle Woods l’icona pop di tutte le…

Elle Woods, protagonista de La rivincita delle bionde, che nei primi anni Duemila ha dimostrato come femminilità, intelligenza e ambizione possano convivere senza contraddirsi. Oggi quel personaggio torna con Elle, serie prequel disponibile su Prime Video che sceglie di raccontarne gli anni del liceo, molto prima dell’arrivo ad Harvard.

Elle Woods l’icona pop di tutte le millenials

L’operazione potrebbe sembrare l’ennesimo ritorno nostalgico, ma in realtà prova a rispondere a una domanda che accompagna ogni grande protagonista: come nasce una persona capace di sfidare i pregiudizi con un sorriso? Prima di Harvard c’era un’adolescente che stava cercando il proprio posto.

La serie è ambientata nel 1995 e segue una giovanissima Elle Woods durante gli anni del liceo. Prima di diventare la brillante studentessa di giurisprudenza che il pubblico ha conosciuto al cinema, Elle deve affrontare amicizie complicate, i primi amori, il trasferimento in una nuova città e tutte quelle insicurezze che accompagnano la crescita.

L’obiettivo non è riscrivere il personaggio, ma mostrare il percorso che l’ha portata a costruire quella sicurezza che, nei film, sembrava quasi naturale. La serie suggerisce infatti che il coraggio non sia una qualità innata, ma qualcosa che si conquista attraverso le esperienze, gli errori e la capacità di restare fedeli a sé stessi. Un personaggio che continua a parlare al presente.

Quando uscì La rivincita delle bionde, Elle Woods fu spesso liquidata come la classica ragazza bella, ricca e superficiale. Il film ribaltava però continuamente quel giudizio, mostrando una protagonista che rifiutava di cambiare il proprio modo di essere per ottenere credibilità.

Anche la serie conserva questo nucleo narrativo. Elle continua ad amare la moda, il colore rosa e tutto ciò che viene considerato “troppo femminile”, senza che questo diventi un limite alle sue capacità. Anzi, è proprio la sua autenticità a permetterle di affrontare un ambiente in cui molti la sottovalutano.In un periodo in cui le protagoniste televisive vengono spesso definite dai loro traumi, Elle sceglie invece di costruire la propria identità attraverso relazioni, crescita personale e piccoli momenti quotidiani.

È una differenza sottile, ma significativa. Una nuova protagonista per un’icona del cinema. A interpretare la giovane Elle Woods è Lexi Mietere , scelta attraverso un’enorme selezione internazionale fortemente voluta da Reese Witherspoon, che torna come produttrice esecutiva della serie.

L’attrice originale non compare sullo schermo, ma ha seguito da vicino il progetto proprio per trovare un volto capace di mantenere vivo lo spirito del personaggio senza limitarne l’evoluzione. Accanto a Minetree troviamo un cast composto da June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Chandler Kinney, Jacob Moskovitz e Gabielle Policano, chiamati a costruire il mondo che circonda la futura avvocata più famosa del cinema.

Più di un presule nostalgico La forza di Elle sta proprio nel non voler vivere soltanto dei ricordi del film del 2001. Certo, non mancano riferimenti, battute e dettagli che faranno sorridere chi conosce già il personaggio, ma la serie funziona soprattutto come racconto di formazione autonomo.

Guardandola si comprende meglio perché Woods sia diventata un simbolo di determinazione per tante persone: non perché sia perfetta, ma perché continua a scegliere sé stessa anche quando il mondo le suggerisce di cambiare.

E, sopratutto, il personaggio di Elle Woods ci insegna a non fermarci alle apparenze, a non dare per scontato le persone che abbiamo davanti, perché potrebbero essere sempre in grado di stupirci, proprio come ha fatto la protagonista in tutta la sua vita. Ci insegna, inoltre, a non farci ostacolare, a non farci abbattere da chi ci dice che non possiamo fare qualcosa, perché secondo loro non ne saremmo in grado, dobbiamo credere in quello che facciamo, persistere nel perseguire i nostri sogni e con essi i nostri obiettivi.