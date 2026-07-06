Se hai amato Elle, devi recuperare questi due film: la storia di Elle Woods continua sul grande schermo

Con l’arrivo di Elle, la serie prequel disponibile su Prime Video, una nuova generazione di spettatori ha avuto l’occasione di conoscere Elle Woods quando era ancora una liceale alle prese con amicizie complicate, primi amori e le insicurezze dell’adolescenza. Ma quella raccontata nella serie è soltanto la prima parte del suo percorso. Per capire davvero perché…

Con l’arrivo di Elle, la serie prequel disponibile su Prime Video, una nuova generazione di spettatori ha avuto l’occasione di conoscere Elle Woods quando era ancora una liceale alle prese con amicizie complicate, primi amori e le insicurezze dell’adolescenza. Ma quella raccontata nella serie è soltanto la prima parte del suo percorso.

Per capire davvero perché questo personaggio sia diventato una delle icone pop più amate degli ultimi venticinque anni, vale la pena recuperare i due film che hanno reso Elle Woods un simbolo di determinazione, ironia e fiducia nelle proprie capacità.

Da dove nasce Elle Woods?



“La rivincita delle bionde” (2001): il film che ha cambiato il modo di raccontare le commedie romantiche

Prima di diventare un’avvocata di successo, Elle Woods è la classica ragazza che tutti credono di conoscere. È popolare, ama la moda, veste sempre di rosa e sembra vivere una vita perfetta. Tutto cambia quando il fidanzato la lascia perché la considera troppo frivola per accompagnarlo nella carriera politica.

Invece di arrendersi, Elle prende una decisione destinata a cambiarle la vita: iscriversi alla prestigiosa facoltà di legge di Harvard per dimostrare che il valore di una persona non può essere giudicato dall’aspetto esteriore.

Il film, tratto dal romanzo di Amanda Brown, non racconta soltanto una rivincita sentimentale. Diventa piuttosto una riflessione sui pregiudizi, mostrando come stereotipi apparentemente innocui possano influenzare il modo in cui gli altri ci percepiscono.

La forza della protagonista sta proprio nel fatto che non rinuncia mai alla propria identità. Elle non cambia il suo modo di vestirsi né il suo carattere per essere presa sul serio: dimostra semplicemente che competenza e femminilità possono convivere.

È questo il motivo per cui, ancora oggi, il personaggio continua a essere considerato un’icona femminista della cultura pop.

“Una bionda in carriera” (2003): quando la battaglia si sposta a Washington

Il secondo capitolo riprende la storia dopo la laurea di Elle. Ormai avvocata, decide di trasferirsi a Washington per promuovere una legge contro la sperimentazione sugli animali, dopo aver scoperto che la madre del suo inseparabile chihuahua Bruiser viene utilizzata nei test di laboratorio.

Il tono resta quello della commedia brillante, ma il film amplia l’orizzonte della protagonista. Se il primo capitolo parlava soprattutto di emancipazione personale, il secondo racconta cosa significa provare a cambiare un sistema complesso come quello politico senza perdere il proprio entusiasmo.

Elle continua a essere guardata con sufficienza da chi la circonda, ma proprio quella leggerezza che gli altri scambiano per superficialità diventa la sua forza più grande: riesce a costruire relazioni, convincere gli interlocutori e trasformare il proprio ottimismo in uno strumento concreto di cambiamento.



Perché recuperarli dopo la serie

Guardare Elle e poi passare ai due film significa seguire la crescita completa della protagonista. La serie mostra gli anni in cui sta ancora costruendo la propria personalità, mentre i film raccontano il momento in cui quella sicurezza diventa uno strumento per affrontare un mondo che continua a sottovalutarla.

Rivedendoli oggi colpisce soprattutto un aspetto: La protagonista non cerca mai di assomigliare a qualcuno per essere accettata. È il mondo che, lentamente, impara a riconoscere il suo valore.

Ed è probabilmente questa la ragione per cui il personaggio continua a parlare anche al pubblico contemporaneo. In un panorama ricco di protagoniste costruite attorno al conflitto o al trauma, Elle ricorda che si può essere determinati senza rinunciare alla gentilezza, ambiziosi senza perdere l’ottimismo e forti senza dover sacrificare ciò che ci rende unici. La rivincita delle bionde e una bionda in carriera sono stati due film cult per la generazione precedente, Woods è un’icona non soltanto di stile, ma anche d’intraprendenza, come insegnerà nella serie e nei film, non bisogna mai arrendersi e bisogna farlo sempre rimanendo fedeli a se stessi.