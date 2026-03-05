Dal saggio alla serie: “Storia delle merende infami” e il racconto del Mostro di Firenze

Il Mostro di Firenze è un enigma che ha attraversato decenni, processi, piste investigative e narrazioni mediatiche. Oggi quella storia torna sotto i riflettori con la serie “Il Mostro”, diretta da Stefano Sollima, ma affonda le sue radici in un libro che per primo ha incrinato le certezze ufficiali: “Storia delle merende infami” di Nino Filastò.

Tra pagina scritta e racconto televisivo si gioca una partita delicata: quella tra verità processuale, dubbio e rappresentazione.

“Il mostro di Firenze” Il libro, smontare la verità ufficiale

“Storia delle merende infami” non è un semplice saggio. È un atto d’accusa. Filastò, avvocato difensore di Mario Vanni, entra nella vicenda del Mostro non da osservatore esterno ma da protagonista diretto del processo. Il suo sguardo è interno al sistema giudiziario, e proprio per questo radicale.

Il libro nasce come una delle prime opere a mettere in discussione la ricostruzione ufficiale del cosiddetto “compagno di merende”. Con rigore giuridico e precisione documentale, Filastò analizza verbali, incongruenze, forzature investigative, mostrando le crepe di un impianto accusatorio costruito, secondo lui, su suggestioni e pressione mediatica.

Non è solo la ricostruzione di un caso di cronaca nera. È una riflessione sul funzionamento della giustizia italiana, sulla fragilità della prova, sul peso delle ipotesi che diventano certezze. È un testo che supera il singolo delitto e interroga l’intero sistema.

La serie: il linguaggio del thriller civile

La serie “Il Mostro”, diretta da Stefano Sollima, si inserisce in una tradizione italiana recente che ha trasformato la cronaca in narrazione cinematografica potente e stratificata. Sollima, già autore di opere che hanno raccontato il lato oscuro del potere e delle istituzioni, affronta qui uno dei misteri più controversi del nostro Paese.

Se il libro di Filastò è un’opera di demolizione giuridica, la serie è un’operazione di messa in scena. Cambia il linguaggio, cambia il ritmo, cambia la prospettiva. La serialità permette di entrare nei personaggi, nelle atmosfere, nei silenzi della provincia toscana attraversata dalla paura. Permette di restituire la dimensione emotiva collettiva di quegli anni.

Il rischio, quando si passa dalla carta allo schermo, è quello della spettacolarizzazione. Ma è proprio qui che si gioca la differenza tra racconto sensazionalistico e thriller civile. La serie non si limita a ricostruire i delitti. Interroga il clima culturale, la macchina investigativa, la pressione dell’opinione pubblica.

Dal documento alla rappresentazione

Il passaggio dal libro alla serie pone una domanda fondamentale: cosa cambia quando la verità diventa racconto visivo?

Il testo di Filastò lavora sul dubbio, sull’analisi minuziosa, sull’argomentazione. Il lettore è chiamato a seguire un ragionamento, a confrontarsi con documenti e contraddizioni. La serie, invece, lavora sulle immagini, sulle atmosfere, sui volti. Il dubbio non è più solo concettuale, ma emotivo.

Eppure entrambe le operazioni condividono un punto cruciale: l’idea che la verità non sia mai semplice. Il Mostro di Firenze non è soltanto un assassino mai identificato con certezza. È anche il simbolo di una narrazione pubblica che ha prodotto colpevoli, processi, condanne e interrogativi ancora aperti.

Un caso che non si chiude

A distanza di decenni, il Mostro di Firenze continua a generare libri, inchieste, serie televisive. Non per morbosa fascinazione, ma perché rappresenta una ferita irrisolta nella storia giudiziaria italiana.

Il libro di Nino Filastò resta un punto di riferimento per chi voglia comprendere le zone d’ombra del processo. La serie di Stefano Sollima porta quella vicenda a un pubblico più ampio, traducendola nel linguaggio del grande racconto contemporaneo.

Tra carta e schermo non c’è competizione, ma tensione. Il libro chiede concentrazione e senso critico. La serie chiede partecipazione emotiva. In mezzo c’è una storia che continua a interrogare la nostra idea di giustizia, di colpa e di verità.

True crime e industria culturale: quando il dolore diventa racconto

Il successo di libri, podcast e serie dedicate al Mostro di Firenze apre inevitabilmente una questione più ampia: perché il true crime continua ad attrarre così tanto? La trasformazione di un caso giudiziario in prodotto culturale è un’operazione delicata. Da un lato c’è il diritto di raccontare, analizzare, mettere in discussione versioni ufficiali; dall’altro c’è il rischio che il dolore reale diventi materia narrativa da consumare.

Il passaggio dal saggio di Nino Filastò alla serie diretta da Stefano Sollima mostra quanto sottile sia questa linea. Se il libro nasce da un’urgenza giuridica e civile, la serie si inserisce in un sistema produttivo che ha bisogno di ritmo, tensione, coinvolgimento. Il true crime contemporaneo vive proprio in questa ambivalenza: può essere strumento di approfondimento e memoria, ma anche dispositivo di intrattenimento. La differenza sta nello sguardo.

Raccontare un caso come quello del Mostro di Firenze significa assumersi la responsabilità di non trasformare l’enigma in spettacolo, ma di restituire complessità, dubbi e contraddizioni. Perché quando la cronaca diventa serie, la domanda non è solo “chi è stato?”, ma anche “come e perché scegliamo di raccontarlo oggi?”.

