Dal libro allo schermo: i romanzi che presto diventeranno film e serie TV

Dai romance diventati fenomeni internazionali ai thriller che hanno conquistato milioni di lettori, nei prossimi mesi molti romanzi arriveranno sul grande e piccolo schermo. The Love Hypothesis, L’alba sulla mietitura, Binding 13, Come uccidere la tua famiglia e Better Than the Movies sono soltanto alcuni degli adattamenti già annunciati tra cinema, Netflix e Prime Video.

Un libro può terminare con l’ultima pagina oppure cominciare proprio da lì una seconda vita. Il calendario cinematografico e televisivo dei prossimi mesi sembra confermarlo, perché una parte consistente delle produzioni più attese nasce da romanzi che possiedono già comunità di lettori molto numerose.

Romance, young adult, thriller e grandi saghe stanno attraversando il confine tra pagina e schermo, con Prime Video e Netflix particolarmente interessate a trasformare fenomeni editoriali internazionali in nuovi film e serie. Alcuni adattamenti hanno già una data precisa, altri sono entrati in produzione e altri ancora stanno cominciando soltanto adesso a trovare i propri protagonisti. Ecco allora quali sono i progetti da tenere d’occhio, partendo da quelli che vedremo per primi.

Dal libro allo schermo cosa vedremo prossimamente?

“Drawn Together”, dal romanzo “Marfil” di Mercedes Ron – Prime Video, 9 settembre 2026

Il primo appuntamento è praticamente dietro l’angolo. Il 9 settembre arriva su Prime Video Drawn Together, adattamento di Marfil, primo romanzo della dilogia Enfrentados della scrittrice argentina Mercedes Ron. Il film vede Ester Expósito nei panni di Marfil Cortés e Hugo Diego García in quelli di Sebastian Moore e porta sullo schermo una storia costruita intorno a uno dei trope più riconoscibili del romance contemporaneo: la relazione tra una giovane donna e l’uomo incaricato di proteggerla.

Marfil è infatti la figlia di un ricco uomo d’affari spagnolo e, dopo essere stata rapita, vede la propria libertà drasticamente ridotta. Il padre decide di affidarne la sicurezza a Sebastian, enigmatico bodyguard che inevitabilmente finisce per entrare anche nella sua vita privata. Dietro l’attrazione si sviluppa così un rapporto nel quale protezione, controllo e desiderio diventano difficili da separare. Il successo internazionale dei romanzi di Mercedes Ron rende Drawn Together uno degli adattamenti romance più interessanti di settembre e soprattutto un altro tassello della crescente attenzione dello streaming verso storie nate prima di tutto tra i lettori.

“The Love Hypothesis”, dal romanzo di Ali Hazelwood – Prime Video, 23 settembre 2026

Tra gli adattamenti più attesi dell’anno c’è sicuramente The Love Hypothesis, tratto dal bestseller di Ali Hazelwood e disponibile globalmente su Prime Video dal 23 settembre. Lili Reinhart interpreta Olive Smith, mentre Tom Bateman sarà Adam Carlsen, portando sullo schermo una delle coppie più conosciute del romance contemporaneo.

Olive è una dottoranda concentrata sulla propria carriera accademica che, per convincere la migliore amica di aver superato una vecchia cotta, prende una decisione decisamente impulsiva: bacia Adam, professore brillante quanto temuto. Da quel gesto nasce un accordo e quindi una relazione fittizia, costruita intorno al celebre trope del fake dating, destinata naturalmente a diventare molto più difficile da controllare. Dietro la commedia romantica, il romanzo di Hazelwood ha conquistato i lettori anche portando in primo piano una giovane donna impegnata nella ricerca scientifica, trasformando università, laboratori e precarietà accademica nello scenario di una storia d’amore. Il film dovrà capire come conservare proprio questo equilibrio tra romance e identità professionale.

“Ragione e sentimento”, dal romanzo di Jane Austen – al cinema nell’autunno 2026

Non soltanto bestseller contemporanei. Anche Jane Austen torna al cinema con una nuova versione di Ragione e sentimento, il romanzo pubblicato nel 1811 e già protagonista di numerosi adattamenti, compreso l’indimenticabile film di Ang Lee del 1995.

La nuova trasposizione è diretta da Georgia Oakley e vede Daisy Edgar-Jones nei panni di Elinor Dashwood ed Esmé Creed-Miles in quelli della sorella Marianne, mentre George MacKay interpreta Edward Ferrars. La regista mantiene l’ambientazione d’epoca ma cerca una sensibilità capace di rendere le due protagoniste vicine allo spettatore contemporaneo, concentrandosi soprattutto sul rapporto tra le sorelle e sui modi opposti attraverso cui affrontano sentimenti e aspettative sociali.

È proprio questa capacità di attraversare epoche diverse a spiegare perché Austen continui a tornare sullo schermo: sotto le convenzioni matrimoniali dell’Inghilterra ottocentesca rimangono riconoscibili il conflitto tra ciò che proviamo e ciò che possiamo mostrare, il denaro come elemento determinante nelle relazioni e il difficile equilibrio tra desiderio personale e responsabilità.

“L’alba sulla mietitura”, da Suzanne Collins – al cinema a novembre 2026

Il 19 novembre in Italia è previsto l’arrivo di Hunger Games: L’alba sulla mietitura, nuovo capitolo cinematografico tratto dal romanzo di Suzanne Collins pubblicato nel 2025. A livello internazionale l’uscita è fissata intorno al 20 novembre.

Questa volta la storia ci riporta ventiquattro anni prima degli Hunger Games di Katniss Everdeen, durante la cinquantesima edizione dei giochi, il secondo Quarter Quell. Il protagonista è il giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada, molto prima di diventare il mentore disilluso conosciuto nella trilogia originale. Il cast comprende anche McKenna Grace come Maysilee Donner, Ralph Fiennes nei panni del presidente Snow, Jesse Plemons come Plutarch Heavensbee ed Elle Fanning come Effie Trinket.

Il ritorno a Panem permette a Suzanne Collins di continuare a utilizzare la distopia per parlare di propaganda, controllo dell’informazione e trasformazione della violenza in spettacolo. Più che semplice espansione di un franchise, L’alba sulla mietitura torna quindi alle domande politiche che hanno sempre costituito il nucleo più interessante della saga.

“Guarding Stars”, da “The Bodyguard” di Katherine Center – Netflix, novembre 2026

Anche The Bodyguard di Katherine Center arriva sullo schermo, sebbene con un titolo differente. Netflix ha trasformato il romance nel film Guarding Stars, interpretato da Leighton Meester e Jared Padalecki. Le informazioni più recenti indicano l’arrivo sulla piattaforma il 18 novembre 2026, quindi la data è leggermente diversa da quella generica indicata nel post.

La storia gioca con il ribaltamento di un trope molto conosciuto. Hannah non è la donna che deve essere salvata, ma una professionista della sicurezza incaricata di proteggere una celebrità. Il rapporto lavorativo finisce naturalmente per complicarsi, trasformando il confine tra recita e sentimento nel cuore della commedia romantica. È proprio il rovesciamento dei ruoli tradizionali a rendere il romanzo particolarmente adatto allo schermo, perché permette di lavorare sull’immagine della donna protetta e dell’uomo protettore modificando completamente le aspettative del pubblico.

“Campus Drivers”, dai romanzi di C.S. Quill – Prime Video, novembre 2026

A novembre arriverà inoltre su Prime Video Campus Drivers, serie francese tratta dai romance universitari di C.S. Quill. Amazon ha già confermato ufficialmente la distribuzione globale nel corso del mese, anche se al momento non ha indicato nella comunicazione consultata un giorno preciso.

Al centro troviamo Lane e Lois. Lui è uno dei ragazzi più conosciuti del campus, lei è l’ex del suo vicino e una serie di circostanze li porta a diventare coinquilini. L’attrazione cresce proprio dentro una convivenza che nessuno dei due aveva programmato. Dopo il successo di numerose produzioni young adult, Prime Video continua così a investire nel romance seriale e soprattutto in proprietà editoriali che arrivano sullo schermo accompagnate da un fandom già esistente.

“Come uccidere la tua famiglia”, da Bella Mackie – prossimamente su Netflix

Qui bisogna correggere l’immagine che mi hai mandato: How to Kill Your Family è assolutamente confermata, ma non la darei in uscita alla fine del 2026. Netflix ha comunicato il 26 agosto che la produzione inizierà nell’autunno 2026 e non ha ancora annunciato la data di debutto.

La serie è tratta dal romanzo di Bella Mackie, pubblicato in italiano come Come uccidere la tua famiglia, e avrà Anya Taylor-Joy nei panni di Grace Bernard. Grace è la figlia dimenticata del miliardario Simon Artemis e, dopo essere stata respinta dalla famiglia paterna, decide di trasformare il proprio rancore in un piano metodico di vendetta: eliminare uno dopo l’altro i parenti che l’hanno esclusa e avvicinarsi contemporaneamente alla loro eredità. Nel cast sono stati confermati anche Clive Owen, Orlando Norman e David Shields.

Tra commedia nerissima e thriller, sarà interessante soprattutto capire come Netflix tradurrà la voce di Grace, elemento fondamentale del romanzo, perché il piacere della storia deriva tanto dalle sue azioni quanto dal modo ironico e disturbante con cui le racconta.

“Binding 13”, Chloe Walsh porta i Boys of Tommen su Prime Video

Un altro fenomeno editoriale destinato alla serialità è Boys of Tommen, la saga romance di Chloe Walsh. Prime Video ha confermato che la prima stagione sarà basata su Binding 13 e Keeping 13 e seguirà Johnny Kavanagh e Shannon Lynch. La produzione è già in corso.

Johnny è una giovane promessa del rugby irlandese, mentre Shannon arriva al Tommen College portando con sé un passato molto più doloroso di quanto lasci trasparire. La loro relazione permette alla saga di attraversare amore adolescenziale, trauma, amicizia, famiglia e violenza domestica con un’estensione narrativa che rende la scelta della serie televisiva particolarmente comprensibile.

“Better Than the Movies”, dal romance di Lynn Painter – prossimamente su Netflix

Un annuncio arrivato proprio negli ultimi giorni riguarda Better Than the Movies di Lynn Painter. Netflix sta preparando un film tratto dal popolarissimo romance young adult e ha scelto Beatrice Kitsos come Liz Buxbaum e David Iacono come Wes Bennett. Nel cast sono entrati anche Deacon Phillippe, Judy Greer, Luke Kirby e Nicole Bruner, mentre Julia Hart sarà regista e co-sceneggiatrice.

Liz è cresciuta adorando le commedie romantiche e crede di conoscere perfettamente le regole attraverso cui dovrebbe funzionare una grande storia d’amore. Per conquistare Michael, la cotta che idealizza da anni, finisce però per allearsi con Wes, il vicino di casa che sembra rappresentare esattamente il tipo di ragazzo che dovrebbe irritarla. Il romanzo utilizza consapevolmente trope come enemies to lovers, boy next door e fake dating, giocando continuamente con la distanza tra l’amore immaginato attraverso i film e quello molto meno ordinato della vita reale.

“The Housemaid’s Secret”, il secondo romanzo di Freida McFadden torna al cinema nel 2027

Bisognerà aspettare decisamente di più per il secondo adattamento della saga di Freida McFadden. Dopo il successo cinematografico di The Housemaid, Lionsgate ha già messo in lavorazione The Housemaid’s Secret, tratto dal secondo romanzo della serie, con Sydney Sweeney nuovamente protagonista nei panni di Millie e Paul Feig ancora alla regia. L’uscita cinematografica internazionale è stata fissata al 17 dicembre 2027.

Il cast sta inoltre diventando molto interessante: Kirsten Dunst interpreterà Wendy, Paul Anthony Kelly sarà Douglas Garrick, Brittany Snow sarà Marybeth e Michele Morrone tornerà nei panni di Enzo. Si è aggiunto recentemente anche Stephen Kalyn nel ruolo di Brock. La saga cinematografica sembra quindi destinata a seguire quella letteraria, nella quale Millie continua a entrare nelle case e nelle vite di persone dietro la cui apparente normalità si nascondono segreti sempre più pericolosi.

E poi ci sono gli adattamenti ancora senza una data

Il panorama è in movimento e proprio le ultime settimane mostrano quanto velocemente possano cambiare cast, calendari e progetti. Per questo distinguerei sempre gli adattamenti con uscita ufficiale da quelli semplicemente annunciati. È già certo, per esempio, che Better Than the Movies arriverà su Netflix e che Boys of Tommen diventerà una serie Prime Video, mentre per entrambi è ancora prematuro indicare quando potremo effettivamente vederli.