“Made for Love” Serie tv andata in onda su Sky nel 2021 e ora disponibile su HBO Max, è una serie tratta dal libro “Made for love” di Alissa Nutting, la stessa autrice, dell’ormai libro fuori catalogo: “La lezione”, edito Einaudi.

Quello che all’inizio sembra un matrimonio perfetto si rivela, pagina dopo pagina, un esperimento inquietante sul controllo, sull’identità e sul confine sempre più fragile tra umano e tecnologia. Il romanzo di Alissa Nutting, pubblicato in Italia da Mondadori, diventa così molto più di una narrazione distopica: è una riflessione lucida e disturbante su ciò che siamo disposti ad accettare in nome dell’amore. Un’idea potente che non poteva restare confinata alla pagina, e infatti, è arrivata anche sullo schermo.

“Made for Love”: quando la tecnologia invade i sentimenti

Il libro: “Made for Love” di Alissa Nutting, Mondadori

Il romanzo segue la fuga di Hazel Green, una donna che decide di scappare da un matrimonio apparentemente perfetto ma in realtà soffocante.

Suo marito, Byron Gogol, non è un uomo qualunque. È il fondatore di una potente azienda tecnologica, un visionario capace di trasformare ogni aspetto della vita quotidiana in un prodotto, in un sistema, in un controllo.

Per anni Hazel ha accettato di vivere in una realtà costruita su misura per lei. Una realtà pulita, sicura, perfetta. Ma anche completamente isolata. Nessun contatto con l’esterno, nessuna libertà reale, nessuna possibilità di scegliere.

Il punto di rottura arriva quando Byron le propone di impiantare un chip nel cervello, per condividere ogni pensiero, ogni emozione, ogni sensazione. Non più solo una coppia, un unico sistema.

È in quel momento che Hazel capisce di essere diventata parte di qualcosa di molto più grande e pericoloso di una relazione tossica. E decide di fuggire.

Il romanzo si muove così tra due poli: da una parte la corsa di Hazel verso una libertà che non sa più riconoscere, dall’altra la caccia ossessiva di Byron, che utilizza ogni mezzo tecnologico per riportarla indietro.

Nel mezzo, un mondo grottesco e disturbante, popolato da figure borderline come il padre di Hazel, che vive con una bambola del sesso iperrealistica, simbolo perfetto di una realtà in cui l’intimità è diventata artificiale.

Alissa Nutting costruisce una storia che alterna ironia nera e tensione, trasformando la distopia in qualcosa di incredibilmente vicino. Perché il vero orrore non è il futuro. È il presente portato all’estremo.

La serie tv: “Made for Love” su HBO Max

L’adattamento televisivo di “Made for Love” porta sullo schermo tutta l’ambiguità e la forza disturbante del romanzo, accentuandone però il lato visivo e surreale.

La serie segue la stessa premessa narrativa: Hazel in fuga da un marito geniale e inquietante, determinato a controllarla attraverso la tecnologia. Ma lo fa scegliendo un tono ancora più grottesco, quasi satirico, che amplifica il senso di disagio.

Il risultato è un prodotto ibrido, difficile da incasellare. La serie è composta da diversi elementi narrativi che si intersecano, come una serie distonica, dark Comedy, thriller psicologico, una serie che fa riflettere e che va seguita, ma che offre anche spunti di leggerezza.

La serie lavora molto sull’immaginario visivo: ambienti iper-tecnologici, spazi artificiali, corpi che diventano strumenti, relazioni che perdono consistenza. Tutto contribuisce a creare un’atmosfera sospesa, in cui nulla sembra davvero umano.

Al centro resta Hazel, interpretata con una vulnerabilità che la rende immediatamente riconoscibile. La sua fuga non è solo fisica, ma emotiva. Deve reimparare a vivere, a scegliere, a esistere fuori da un sistema che le ha tolto tutto.

Byron, invece, è la vera incarnazione del potere contemporaneo: non violento in modo esplicito, ma totalizzante. Un uomo che non alza la voce, ma controlla ogni cosa.

“Made for Love” è una storia che funziona sia sulla pagina che sullo schermo perché tocca una paura reale.

Quanto controllo accettiamo in cambio di sicurezza, comodità, amore? Il romanzo di Alissa Nutting pone queste domande con ironia e crudeltà. La serie le traduce in immagini, rendendole ancora più immediate e alla fine resta una sensazione difficile da ignorare che il confine tra relazione e possesso, tra connessione e controllo, sia molto più sottile di quanto vogliamo credere.