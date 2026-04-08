Il crime è uno di quei generi che non passano mai di moda. Cambiano le ambientazioni, cambiano i linguaggi, ma resta intatta la sua capacità di tenerci incollati allo schermo, di farci dubitare di tutto e di tutti, di trasformare ogni episodio in un piccolo enigma da risolvere.

Negli ultimi anni Sky e NOW hanno costruito una delle offerte più solide proprio su questo fronte: dalle grandi produzioni internazionali alle serie originali europee, fino ai classici intramontabili del poliziesco.

Il risultato è un catalogo stratificato, dove convivono crime psicologici, investigativi puri, thriller giudiziari e storie ispirate a fatti reali. Un universo narrativo capace di parlare tanto agli appassionati quanto a chi cerca semplicemente una serie coinvolgente da iniziare nel weekend.

7 migliori serie tv crime da vedere su Sky

Il successo del crime non è casuale. È un genere che si rinnova continuamente, che si adatta ai cambiamenti sociali e che riesce a raccontare il mondo attraverso le sue crepe: il potere, la violenza, le relazioni, la giustizia.

Sky, in questo senso, ha costruito un’offerta capace di intercettare tutte le sfumature del genere. Dalle produzioni più autoriali alle serie più classiche, passando per il true crime e i thriller psicologici.

Che tu voglia perderti in un’indagine complessa o semplicemente iniziare una serie che ti tenga sveglə fino a tardi, qui dentro c’è qualcosa che funziona. E il rischio, come sempre con il crime, è uno solo: iniziare un episodio… e non riuscire più a fermarsi.

Under Salt Marsh – Segreti sommersi

Tra le novità più interessanti del 2026, Under Salt Marsh – Segreti sommersi è una serie crime che punta tutto sull’atmosfera.

Ambientata in una cittadina gallese, la storia prende avvio dal ritrovamento di un corpo e dalla riapertura di un vecchio caso irrisolto che aveva distrutto la carriera della protagonista.

Quello che colpisce non è solo l’indagine, ma il modo in cui il paesaggio diventa parte della narrazione: il mare, la tempesta, il senso di isolamento. È un crime lento, stratificato, dove il mistero si intreccia con il trauma e con il passato.

Perfetta per chi ama le storie più cupe e psicologiche.

Task

Tra i titoli più discussi degli ultimi mesi, Task è un esempio perfetto di crime contemporaneo.

La serie HBO, disponibile su Sky e NOW, utilizza il genere investigativo per raccontare molto di più: relazioni, tensioni sociali, fragilità umane.

Non è solo un’indagine, ma un ritratto del presente. E proprio per questo riesce a distinguersi nel mare di produzioni crime.

Sheriff Country

Per chi ama il crime più classico, fatto di indagini, comunità e segreti locali, Sheriff Country è una scelta ideale.

La serie segue uno sceriffo alle prese con casi criminali in una piccola cittadina, ma anche con dinamiche personali complesse e un passato che torna a farsi sentire.

Un perfetto equilibrio tra procedurale e dramma umano.

Fargo

Uno dei grandi titoli del crime moderno. Ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen, Fargo racconta storie diverse in ogni stagione, tutte legate da un filo comune: il caos che nasce quando l’avidità e l’errore umano si incontrano. Ironica, crudele, imprevedibile. Un cult che continua a reinventarsi.

Law & Order – I due volti della giustizia

Se invece cerchi un crime più strutturato, quasi “classico”, Law & Order resta una delle serie più solide di sempre. La sua forza sta nella doppia prospettiva: prima l’indagine, poi il processo. Una formula semplice, ma estremamente efficace, che continua a funzionare ancora oggi.

Happy Valley

Tra i crime più intensi e apprezzati degli ultimi anni, Happy Valley è una serie che unisce tensione narrativa e profondità emotiva.

Ambientata nello Yorkshire, segue le indagini di una sergente di polizia alle prese con casi complessi e una vita personale altrettanto difficile. Qui il crime diventa quasi secondario rispetto al ritratto umano dei personaggi.

Delitti: famiglie criminali

Per chi ama il true crime, questa serie offre uno sguardo diretto e spesso disturbante su casi reali.

Attraverso materiali d’archivio e testimonianze, racconta storie in cui il crimine nasce all’interno della famiglia, mostrando dinamiche psicologiche profonde e inquietanti.

Un tipo di racconto diverso, più vicino al documentario, ma altrettanto coinvolgente.