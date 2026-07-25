Negli ultimi anni il rapporto tra editoria e audiovisivo è diventato sempre più stretto. Se fino a qualche tempo fa erano soprattutto i grandi classici a conquistare il cinema e la televisione, oggi sono i bestseller contemporanei a guidare questa tendenza. Libri romance nati su BookTok, thriller psicologici, fantasy di successo e graphic novel vengono…

Negli ultimi anni il rapporto tra editoria e audiovisivo è diventato sempre più stretto. Se fino a qualche tempo fa erano soprattutto i grandi classici a conquistare il cinema e la televisione, oggi sono i bestseller contemporanei a guidare questa tendenza. Libri romance nati su BookTok, thriller psicologici, fantasy di successo e graphic novel vengono annunciati con mesi, se non anni, di anticipo, alimentando l’attesa sia dei lettori sia degli spettatori.

I prossimi mesi saranno particolarmente ricchi di adattamenti. Tra Netflix, Prime Video, Disney+ e il grande schermo arriveranno alcune delle opere più amate degli ultimi anni, accanto a nuove versioni di classici che continuano a ispirare registi e sceneggiatori.

Dal libro allo schermo: serie tv e film tratte da libri in uscita nei prossimi mesi

“My Life with the Walter Boys” – Stagione 3 (Netflix)

Dopo il successo delle prime stagioni, la serie tratta dai romanzi di Ali Novak tornerà con un nuovo capitolo. La storia di Jackie Howard continuerà a esplorare il delicato equilibrio tra crescita personale, famiglia e relazioni sentimentali, confermando uno dei fenomeni young adult più seguiti degli ultimi anni.

“The Whisper Man” (Netflix)

Dal bestseller thriller di Alex North arriva uno degli adattamenti più attesi dell’anno. La vicenda segue un padre vedovo che si trasferisce con il figlio in una cittadina segnata da un caso di serial killer mai davvero dimenticato. Quando un nuovo bambino scompare, il passato torna a farsi minaccioso, dando vita a un thriller psicologico costruito sull’atmosfera più che sugli effetti spettacolari.

“Drawn Together” (Prime Video)

Prime Video punta ancora sul romance con l’adattamento del romanzo di Mercedes Ron. La protagonista, colpita da un’amnesia dopo un rapimento, viene affidata alla protezione della guardia del corpo Sebastian Moore. Tra mistero e attrazione nasce una relazione che unisce suspense e sentimento, confermando il crescente interesse delle piattaforme per i romance contemporanei.

“Practical Magic 2” (Amori e incantesimi 2)

A quasi trent’anni dal primo film, le sorelle Owens tornano sul grande schermo con un nuovo capitolo ispirato all’universo narrativo creato da Alice Hoffman. Magia, legami familiari e atmosfere autunnali continuano a essere gli ingredienti di una delle saghe fantasy più amate dal pubblico.

“The Love Hypothesis” (Prime Video)

Tra gli adattamenti più attesi dagli appassionati di romance c’è sicuramente quello del bestseller di Ali Hazelwood. Il film porterà sullo schermo Olive Smith, dottoranda in biologia che decide di inscenare una relazione con il severo professore Adam Carlsen. Nato come una fanfiction ispirata all’universo di Star Wars, il romanzo è diventato un caso editoriale internazionale e il primo teaser ha già acceso l’entusiasmo dei lettori.

“Sense and Sensibility”

Jane Austen continua a dimostrare la propria straordinaria attualità. Dopo numerose trasposizioni di Ragione e sentimento tornerà al cinema in una nuova versione con Daisy Edgar-Jones nei panni di Elinor Dashwood. A oltre due secoli dalla pubblicazione del romanzo, le vicende delle sorelle Dashwood continuano a parlare di amore, indipendenza e maturità emotiva.

“Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo” – Stagione 3 (Disney+)

L’universo creato da Rick Riordan prosegue con una terza stagione che continuerà ad adattare i romanzi della saga. La serie Disney+ ha conquistato sia i nuovi spettatori sia i lettori storici grazie a un approccio molto più fedele rispetto ai film usciti negli anni Duemila, riportando al centro la mitologia greca raccontata attraverso lo sguardo del giovane Percy.

“Campus Driver” (Prime Video)

Anche il successo italiano firmato da C. S. Quill arriverà sul piccolo schermo. La serie racconterà le vicende degli studenti universitari che fondano un esclusivo servizio di autisti, intrecciando romance, vita universitaria e crescita personale. L’adattamento conferma il crescente interesse delle piattaforme per i bestseller romance italiani.

“La confraternita del pugnale nero” – Stagione 2

L’universo urban fantasy di J. R. Ward continua a espandersi con una nuova stagione dedicata ai vampiri della Confraternita. Dopo aver conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, la saga prosegue la propria trasposizione televisiva mantenendo al centro l’equilibrio tra azione, romance e fantasy.

E poi ci sono i progetti già annunciati

Oltre alle produzioni con una data già fissata, il futuro promette ancora molte novità.

Tra i progetti più attesi figurano il sequel di Love Me Love Me, tratto dai romanzi di Stefania S., la futura serie ispirata a Due cuori in affitto di Felicia Kingsley e il grande progetto televisivo dedicato alle Cronache della Folgoluce di Brandon Sanderson, che conferma quanto il fantasy sia diventato uno dei generi più richiesti dalle piattaforme streaming.

Le piattaforme investono sempre di più nei libri

Dietro questo fenomeno c’è una ragione semplice: un romanzo di successo arriva già accompagnato da una comunità di lettori affezionati. BookTok, Bookstagram e le piattaforme dedicate alla lettura hanno trasformato molti libri in veri e propri fenomeni culturali ancora prima che Hollywood si interessasse ai loro diritti.

Per le case di produzione questo significa partire da un pubblico già esistente, mentre per gli editori rappresenta un’opportunità per riportare in classifica titoli pubblicati anche diversi anni prima. È un rapporto che funziona in entrambe le direzioni: il successo di una serie spinge nuovi lettori verso il libro originale e, allo stesso tempo, la popolarità di un romanzo crea aspettativa intorno all’adattamento.

I prossimi mesi confermano questa tendenza. Dal romance contemporaneo ai thriller, dal fantasy ai classici della letteratura, il confine tra pagina e schermo continua a diventare sempre più sottile, offrendo ai lettori la possibilità di ritrovare le storie amate in una nuova forma e agli spettatori l’occasione di scoprire romanzi che forse non avrebbero mai letto.