Il 2026 si profila come un anno particolarmente intenso per Prime Video. La piattaforma streaming ha già anticipato alcune delle principali produzioni originali, italiane e internazionali, che saranno disponibili per gli abbonati nei prossimi mesi. Dalle serie tv alle commedie, passando per thriller, show televisivi e film originali, Amazon Prime Video continua a puntare su una strategia di contenuti diversificati e di qualità, volta a soddisfare le preferenze di un pubblico sempre più vasto e variegato.

La gamma di titoli anticipati comprende progetti molto attesi come la seconda stagione di Gigolò per caso – La sex guru, serie comedy italiana con Christian De Sica e Pietro Sermonti, ma anche produzioni internazionali di grande respiro come Spider-Noir, o numerose nuove stagioni di show di successo.

Prime Video, il meglio delle novità in arrivo nel 2026. Serie italiane e ritorni attesi

Il 2026 si prospetta come un anno cruciale per Prime Video, con un’offerta che spazia da commedie brillanti italiane ad original internazionali di grande respiro, passando per serie tv di genere, thriller avvincenti, adattamenti letterari ambiziosie contenuti musicali documentaristici di alto livello.

La strategia di Prime Video appare chiara: offrire contenuti diversificati in grado di catturare pubblico di tutte le età e gusti, mantenendo un equilibrio tra produzione locale e progetti di portata globale. Che si tratti di risate con Gigolò per caso, di suspense con The Night Manager, di fantasia con Spider-Noir o di introspezione musicale con Man on the Run, il palinsesto del 2026 promette di tenere gli abbonati incollati allo schermo per tutta la stagione.

Una delle produzioni italiane più attese su Prime Video per il 2026 è la seconda stagione di Gigolò per caso – La sex guru, prevista all’inizio dell’anno. Nella nuova stagione, ambientata nel solito clima comico e irriverente, Christian De Sica e Pietro Sermonti affrontano nuove disavventure con l’arrivo di una carismatica guru femminista interpretata da Sabrina Ferilli, che scuote l’equilibrio della loro attività con consigli provocatori e un forte messaggio sociale.

Questa serie rappresenta un esempio di come Prime Video stia investendo nel prodotto originale italiano, proponendo contenuti che combinano ironia, commento sociale e intrattenimento familiare.

Accanto a questa, si segnalano anche altri progetti italiani, come Non è un paese per single, adattamento cinematografico dell’omonimo bestseller di Felicia Kingsley, ambientato in Toscana e interpretato da Matilde Gioli e Cristiano Caccamo. Si tratta di una commedia romantica che esplora relazioni, sentimenti e seconde possibilità, raccontata con leggerezza ma con uno sguardo emotivo profondo.

Film original internazionali in esclusiva

Prime Video nel 2026 non punta soltanto sulle serie: la piattaforma ha annunciato diversi film original internazionali che arricchiranno il catalogo con storie di genere e ambizioni globali.

Tra queste novità spicca Der Tiger – Viaggio all’inferno, un film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che racconta la missione di un equipaggio di un carro armato Tiger attraverso paesaggi inospitali e conflitti interiori.

Si segnala inoltre Man on the Run, documentario imperdibile sulla vita di Paul McCartney, che esplora il percorso artistico del musicista dopo lo scioglimento dei Beatles e il suo percorso creativo con i Wings un titolo che promette di attirare gli appassionati di musica e cultura pop internazionale.

Sempre tra i film original arriva È colpa tua: Londra, seguito di È colpa mia: Londra, adattamento britannico della saga Love Me, Love Me, che continua a esplorare temi sentimentali e relazionali con intensità e romanticismo moderno.

Un altro titolo degno di nota è Zeta, un thriller di spionaggio internazionale con protagonisti attori spagnoli e ambientato nell’oscuro mondo dei servizi segreti europei: un film che combina tensione, azione e intrighi globali.

Serie tv internazionali e stagioni attese

Il 2026 su Prime Video sarà anche un anno di grandi ritorni seriali e di nuove serie internazionali di richiamo.

Tra le serie più attese troviamo la seconda stagione di The Night Manager, che vede Tom Hiddleston nei panni dell’agente Jonathan Pine. La trama si preannuncia ricca di suspense e colpi di scena, con Pine coinvolto in una nuova missione ad alto rischio e in un complotto internazionale che metterà a dura prova le sue capacità.

Altra novità di rilievo è Scarpetta, la serie tratta dai romanzi di Patricia Cornwell con Nicole Kidman nel ruolo della protagonista Kay Scarpetta. Un thriller investigativo che attraversa non solo crimini complessi ma anche l’evoluzione psicologica dei personaggi coinvolti.

Per gli appassionati di animazione e fumetti, torna anche Invincible (stagione 4): la serie animata basata sull’omonimo fumetto di Robert Kirkman promette di portare ulteriore azione e drammi profondi nel mondo dei supereroi.

La stagione finale di The Boys (stagione 5) è senza dubbio uno degli eventi più attesi del 2026. La serie, celebre per la sua satira sui supereroi e il potere, si prepara a chiudere il cerchio narrativo con un finale che si preannuncia esplosivo e ricco di svolte sorprendenti.

Nuove storie e generi diversi: dallo spionaggio alla suspense romantica

La varietà dei contenuti annunciati da Prime Video per il 2026 è notevole anche nella sfera internazionale.

Una delle anticipazioni più interessanti è Spider-Noir, una serie live-action ispirata al fumetto Marvel Spider-Man Noir, con Nicolas Cage protagonista. Ambientata negli anni Trenta nella New York dark del fumetto, la serie esplora una versione alternativa dell’universo Spider-Man, perfetta per chi ama l’incrocio tra noir e supereroi.

Nel segmento thriller internazionale, Steal, con Sophie Turner nei panni di una protagonista coinvolta in una rapina epocale, promette tensione e ritmo serrato.

Un’altra serie intrigante è Young Sherlock, produzione britannica che racconta le prime avventure del giovane Sherlock Holmes, diretto dal regista Guy Ritchie, e che porta uno sguardo fresco e dinamico sul celebre detective.

Infine, non va dimenticata 56 Days, thriller appassionante con protagonisti Dove Cameron e Avan Jogia, prodotto da Atomic Monster: una storia di mistero e passione davanti alla trama di un omicidio, ambientata durante il lockdown.