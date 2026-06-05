Come uccidono le brave ragazze dal libro allo schermo

Pip Fitz-Amobi aveva promesso che non avrebbe più indagato. Dopo aver riportato alla luce la verità sul caso di Andie Bell, la ragazza che aveva ossessionato un’intera cittadina per anni, sembrava finalmente arrivato il momento di tornare a una vita normale. Ma chi ha guardato la prima stagione di Come uccidono le brave ragazze sa bene che…

Pip Fitz-Amobi aveva promesso che non avrebbe più indagato. Dopo aver riportato alla luce la verità sul caso di Andie Bell, la ragazza che aveva ossessionato un’intera cittadina per anni, sembrava finalmente arrivato il momento di tornare a una vita normale. Ma chi ha guardato la prima stagione di Come uccidono le brave ragazze sa bene che le verità scomode non scompaiono una volta pronunciate.

La seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Holly Jackson, disponibile dal 27 maggio 2026, riprende proprio da questo punto. Pip non è più l’adolescente curiosa che aveva iniziato un progetto scolastico trasformandolo in un’indagine. È una ragazza che ha scoperto quanto possa essere pericoloso guardare troppo a fondo nelle vite degli altri e che ora deve fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni.

Come uccidono le brave ragazze: una storia più cupa e personale

La nuova stagione adatta il secondo romanzo della trilogia, Brave ragazze, cattivo sangue, e sceglie una strada diversa rispetto alla precedente. Non si limita a proporre un altro mistero da risolvere, ma mette al centro il peso emotivo lasciato dagli eventi passati.

Pip ha trasformato la sua esperienza in un podcast di enorme successo, diventando una sorta di piccola celebrità del true crime. Tuttavia la notorietà non le ha portato serenità. Al contrario, ogni giorno le ricorda quanto sia costato arrivare alla verità.

Quando Jamie Reynolds scompare improvvisamente, la protagonista si ritrova ancora una volta coinvolta in un’indagine che avrebbe voluto evitare. Più cerca di restarne fuori, più comprende che nessun altro sembra disposto a cercare risposte. E così torna a fare ciò che sa fare meglio: osservare, collegare dettagli, ascoltare ciò che gli altri ignorano.

Da Holly Jackson a Netflix: perché questa saga continua a conquistare i lettori

Il successo della serie nasce innanzitutto dai libri di Holly Jackson, diventati un fenomeno internazionale e pubblicati in Italia da Rizzoli.

La trilogia composta da Come uccidono le brave ragazze, Brave ragazze, cattivo sangue e Una brava ragazza è una ragazza morta ha conquistato migliaia di lettori grazie a una formula apparentemente semplice: prendere il classico romanzo investigativo e raccontarlo attraverso lo sguardo di una ragazza intelligente, ostinata e profondamente imperfetta.

Pip non possiede qualità straordinarie. Non è una detective professionista. Non è un genio infallibile. Sbaglia, si lascia trascinare dalle emozioni, prende decisioni discutibili. Ed è proprio questa fragilità a renderla credibile.

La serie Netflix è riuscita a conservare questo elemento fondamentale, trasformando il racconto investigativo in una riflessione sull’ossessione per la verità e sul confine sottile tra giustizia e accanimento. Emma Myers cresce insieme al suo personaggio

Uno dei punti di forza della serie continua a essere Emma Myers. Dopo essere diventata popolare grazie a Mercoledì, l’attrice ha trovato in Pip Fitz-Amobi un personaggio molto diverso da quelli che il pubblico era abituato a vedere. Nella seconda stagione il suo lavoro diventa ancora più interessante, perché deve interpretare una ragazza che porta dentro di sé il peso di ciò che ha scoperto.

Pip non combatte soltanto contro criminali e segreti. Combatte contro il senso di colpa, contro la paura di aver fatto del male alle persone che ama e contro la consapevolezza che ogni nuova indagine potrebbe distruggere definitivamente la sua vita.

Accanto a lei tornano Zain Iqbal nel ruolo di Ravi Singh e gran parte del cast della prima stagione, insieme a nuovi personaggi destinati a complicare ulteriormente la situazione.

Il vero tema della stagione non è il delitto

L’aspetto più interessante di Come uccidono le brave ragazze 2 è forse il fatto che il mistero non rappresenta più il centro assoluto della narrazione.

Naturalmente ci sono colpi di scena, sospetti, false piste e segreti nascosti. Ma il cuore della storia sembra essere un altro.

La domanda che attraversa questi episodi è molto più scomoda: cosa succede dopo aver scoperto la verità?

Nei thriller tradizionali la soluzione del caso coincide spesso con la conclusione del racconto. Qui invece diventa il punto di partenza.

Pip scopre che conoscere la verità non significa necessariamente stare meglio. A volte significa convivere con qualcosa che non può più essere dimenticato. Significa vedere persone care soffrire. Significa capire che il mondo non si divide in buoni e cattivi.

La serie cresce insieme ai suoi personaggi e abbandona gradualmente alcune caratteristiche tipiche dello young adult per avvicinarsi a un thriller psicologico più maturo. Anche l’atmosfera diventa più inquieta, più tesa, più malinconica. Little Kilton non è più soltanto il teatro di un mistero irrisolto. È un luogo in cui ogni abitante nasconde qualcosa e in cui il passato continua a bussare alla porta.

Una seconda stagione che guarda già al futuro

I sei episodi della nuova stagione sembrano costruiti anche come un ponte verso il terzo capitolo della saga letteraria. Alcune questioni trovano una risposta, altre restano volutamente aperte, lasciando intuire che il percorso di Pip è ancora lontano dalla conclusione.

Ed è probabilmente questa la forza di Come uccidono le brave ragazze. Non raccontare soltanto chi ha commesso un crimine, ma mostrare come la ricerca della verità possa cambiare profondamente chi decide di inseguirla.

Perché Pip Fitz-Amobi non è più soltanto una ragazza che risolve misteri. È una giovane donna che sta imparando quanto sia difficile convivere con ciò che si scopre quando si smette di accettare le versioni ufficiali dei fatti.

E forse è proprio questo che rende la serie così coinvolgente: ogni risposta ottenuta sembra aprire una domanda ancora più grande.