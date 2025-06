Benvenuta estate: 5 straordinarie serie tv da guardare adesso

Non chiamatela solo “estate”, chiamatela la stagione perfetta per le serie TV. Quando il caldo fiacca le energie ma non la voglia di emozionarsi, ci pensa lo streaming a salvarci con nuove uscite, grandi ritorni e piccole bombe che esplodono a sorpresa. In questo articolo vi portiamo dentro cinque mondi diversissimi: dai fornelli infuocati di The Bear al noir cinematografico di Sugar, passando per drammi adolescenziali, amori tossici e pizzi ottocenteschi. Nessun filtro, solo trame che meritano il vostro tempo.

5 Serie tv imperdibili da guardare durante l’estate 2025

Ognuna di queste serie racconta il presente, anche quando è ambientata nel passato. Perché ci ricordano che la competizione non è solo sportiva (Olympo), che anche un piatto di pasta può essere una dichiarazione d’identità (The Bear), che l’amore può farti a pezzi (Baby Reindeer) e che cercare la verità è sempre un lavoro sporco (Sugar). E poi, diciamocelo: chi ha bisogno di una vacanza, quando ci sono mondi interi da esplorare in streaming?

The Bear – Stagione 4 (Disney+, dal 26 giugno)

Stress, perfezione e disastri in cucina. Carmy is back. E anche il suo bistrot stellato. In questa quarta stagione, la posta in gioco è ancora più alta: non basta più sopravvivere, ora bisogna eccellere. Il ritmo è quello di una brigata in guerra, i nervi sono una corda tesa e ogni piatto è un campo minato. Jeremy Allen White torna con la solita intensità, mentre il pubblico si chiede se riuscirà a non autodistruggersi prima del dessert. Per chi ama le serie che ti incollano allo schermo (e ti fanno sentire ansia anche a tagliare una cipolla).

Olympo – Stagione 1 (Netflix)

Doping, segreti e sogni infranti tra i Pirenei. Immaginate Élite, ma senza i paillettati e con il fiato corto da sforzo fisico. Olympo è il nuovo teen drama sportivo targato Netflix: otto episodi ambientati in una prestigiosa accademia atletica ai piedi dei Pirenei. Giovani corpi scolpiti, ambizioni alte e integratori troppo misteriosi. Il confine tra sacrificio e illegalità è sottile, e quando l’amore si mescola al sospetto, il gioco si fa pericoloso. Perfetta per chi vuole un’estate ad alto tasso di adrenalina e conflitti morali.

Sugar – Stagione 1 (Apple TV+)

Un investigatore privato in cerca di risposte (e di sé stesso). Colin Farrell è lo spettro elegante e tormentato che attraversa un noir metropolitano carico di stile, nostalgia e colpi bassi. In Sugar, la trama è meno importante dell’atmosfera: Los Angeles è una città malinconica e pericolosa, la verità è un miraggio e il passato pesa più dei crimini. Un’indagine sull’identità, sui ricordi e sulla memoria collettiva. Da vedere con le luci soffuse e il cervello acceso.

Baby Reindeer – Miniserie (Netflix)

Una storia vera che ti perseguita. Richard Gadd porta sullo schermo la sua esperienza reale di stalking, e lo fa con una brutalità dolceamara che colpisce al cuore. Baby Reindeer è una serie scomoda, disturbante e necessaria. L’amicizia che diventa ossessione, l’identità che si sgretola sotto la pressione del bisogno, il corpo che diventa territorio di conquista e violenza psicologica. Un pugno nello stomaco, ma di quelli che non ti fanno voltare lo sguardo. Non è intrattenimento, è sopravvivenza emotiva.

The Gilded Age – Stagione 3 (Sky e NOW, dal 23 giugno)

Pizzi, potere e pettegolezzi a New York. L’età dorata americana torna con il suo carico di lusso, battaglie sociali e alleanze da salotto. La terza stagione della serie firmata da Julian Fellowes (quello di Downton Abbey, per intenderci) si tuffa a capofitto tra vecchia aristocrazia e nuove ricchezze, in una Manhattan che si costruisce il futuro litigando sul passato. Ideale per chi sogna un’estate tra crinoline, intrighi e amori sotto vetro, con una colonna sonora fatta di fruscii di seta e frasi taglienti.