Un trafficante di droga attraversa il Nord Africa. Un uomo in fuga cerca di lasciarsi alle spalle il proprio passato. Quando le loro strade si incrociano nel deserto, i due finiscono coinvolti nel trasporto di uranio altamente arricchito, inseguiti da servizi segreti, organizzazioni criminali e persone disposte a tutto pur di impossessarsi del materiale. Potrebbe sembrare la premessa di un thriller costruito per giocare con una delle paure più radicate dell’immaginario contemporaneo, ma dietro Atomic, la serie Sky Original in arrivo in Italia il 20 agosto 2026 su Sky e NOW, c’è un libro molto diverso da quello che ci si potrebbe aspettare.

Non un romanzo, infatti, bensì un’opera di giornalismo.

La serie creata da Gregory Burke è ispirata a The Atomic Bazaar, pubblicato in Italia da Adelphi con il titolo Il bazar atomico, del giornalista americano William Langewiesche. Il passaggio dal libro allo schermo diventa quindi particolarmente interessante perché la fiction prende una materia reale, quella della proliferazione nucleare e della possibilità che materiali e conoscenze necessarie alla costruzione di un’arma atomica possano sfuggire al controllo degli Stati, e la trasforma in un’avventura attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente.

Atomic: Dal libro allo schermo

“Il bazar atomico”, il libro di William Langewiesche da cui nasce “Atomic”

William Langewiesche ha costruito una parte importante del proprio lavoro giornalistico occupandosi di luoghi nei quali le strutture apparentemente solide della società mostrano le proprie crepe. In Il bazar atomico si concentra su una delle questioni più inquietanti dell’era contemporanea: che cosa accade quando la tecnologia nucleare smette di essere patrimonio esclusivo delle grandi potenze?

La bomba atomica è stata a lungo raccontata attraverso la logica della Guerra fredda. Due blocchi, arsenali giganteschi, deterrenza, equilibrio del terrore. Il pericolo derivava proprio dalla potenza degli Stati che possedevano quelle armi.

Langewiesche osserva invece un problema differente. Con la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e l’esistenza di reti internazionali capaci di movimentare materiali, denaro e competenze, il problema nucleare assume una dimensione meno facilmente controllabile.

Il “bazar” del titolo è allora un’immagine particolarmente efficace: la conoscenza necessaria alla costruzione della bomba può circolare. E se può circolare, può essere acquistata, venduta, sottratta, trasferita. È da questa possibilità che Atomic ricava il proprio motore narrativo.

Dal saggio al thriller: cosa racconta “Atomic”

Al centro della serie troviamo Max, interpretato da Alfie Allen, un trafficante di droga dallo spirito libero, e JJ, interpretato da Shazad Latif, un uomo enigmatico costretto alla fuga.

L’incontro tra i due li trascina in una situazione molto più grande di loro: devono trasportare uranio altamente arricchito attraverso il Nord Africa e il Medio Oriente, mentre CIA, MI6 e diverse forze internazionali cominciano a seguirne le tracce.

A guidare la caccia per la CIA è Cassie Elliott, interpretata da Samira Wiley, scienziata e agente sotto copertura convinta inizialmente che Max e JJ siano collegati a estremisti violenti. Progressivamente, però, le alleanze diventano meno leggibili e il viaggio si trasforma in una corsa nella quale criminalità, intelligence e interessi geopolitici finiscono per sovrapporsi.

La serie è composta da cinque episodi, è scritta da Gregory Burke e diretta da Shariff Korver; la produzione è di Pulse Films in collaborazione con Sky Studios. Le riprese sono state realizzate in Marocco, una scelta che contribuisce a costruire quella dimensione di viaggio attraverso il Nord Africa che caratterizza l’intera storia.

Perché trasformare un saggio in una storia d’azione?

È proprio qui che il passaggio dal libro allo schermo diventa più interessante.

Atomic non sembra voler trasporre Il bazar atomico nel senso tradizionale del termine. Non prende personaggi e trama dal libro per ricrearli sullo schermo, perché il testo di Langewiesche è un’opera di non-fiction. Prende invece il problema raccontato dal giornalista e immagina che cosa potrebbe accadere se quel problema diventasse una storia.

Il saggio ragiona sulla proliferazione nucleare; la serie mette dell’uranio nelle mani di due uomini e li fa correre.

Il libro osserva le reti attraverso le quali conoscenze e materiali possono muoversi; la fiction costruisce intorno a quelle reti cartelli, servizi segreti, intermediari e trafficanti.

È una trasformazione che permette alla serie di utilizzare i meccanismi dell’action e del thriller senza rinunciare alla domanda che sta all’origine del libro: chi può controllare una tecnologia una volta che quella tecnologia esiste?

La questione va oltre il nucleare. Ogni innovazione porta con sé la possibilità di essere utilizzata in modi differenti da quelli previsti da chi l’ha sviluppata, ma nel caso della bomba atomica le conseguenze raggiungono una dimensione estrema.

La bomba atomica non appartiene soltanto alla Storia

Quando pensiamo al nucleare militare, il nostro immaginario torna inevitabilmente al Novecento: Hiroshima e Nagasaki, la Guerra fredda, la crisi dei missili di Cuba, la corsa agli armamenti tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Il problema non riguarda soltanto quante bombe esistano, ma quanto sia diventato difficile impedire che competenze, materiali e tecnologie si muovano in un mondo globalizzato.

La serie traduce questa paura attraverso il viaggio di Max e JJ. L’uranio che trasportano non è semplicemente l’oggetto intorno al quale costruire inseguimenti e sparatorie: rappresenta una forma di potere racchiusa in qualcosa che può essere spostato, nascosto e scambiato.

La bomba smette così di essere soltanto l’arma enorme custodita negli arsenali delle superpotenze e diventa una possibilità che attraversa confini.

Due antieroi con il destino degli altri tra le mani

Sky ha presentato Atomic come un’avventura costruita intorno a due amici improbabili e a eroi ancora meno probabili. Max e JJ, infatti, non appartengono al modello classico dell’agente incaricato di salvare il mondo.

Si trovano dentro la storia quasi contro la propria volontà.

Ed è proprio questa scelta a rendere più interessante il dilemma morale che li accompagna. A un certo punto devono decidere se pensare alla propria sopravvivenza oppure rischiare tutto per impedire che il materiale nucleare finisca nelle mani sbagliate. Il concetto di responsabilità diventa allora centrale.

Non occorre essere buoni per trovarsi davanti a una scelta morale. Non occorre neppure aver cercato quella responsabilità. Può arrivare improvvisamente, costringendo una persona a decidere quale valore attribuire alla vita degli altri.

Per questo la relazione tra Max e JJ può diventare qualcosa di più della tradizionale dinamica tra due protagonisti incompatibili costretti a collaborare. Il loro viaggio riguarda anche la possibilità della redenzione: cosa facciamo quando, forse per la prima volta, abbiamo la possibilità concreta di scegliere da che parte stare?

Il vero orrore di “Atomic” è la normalità del mercato

La parola “bazar” utilizzata da Langewiesche suggerisce qualcosa di ancora più inquietante della bomba stessa. Un mercato è fatto di domanda e offerta. Di persone che vendono e persone che comprano. Di intermediari. Di merci che attraversano confini.

Applicare questa struttura alla tecnologia nucleare significa sottrarre la bomba alla dimensione quasi mitologica nella quale siamo abituati a collocarla. Il pericolo non arriva necessariamente da un folle nascosto in un bunker; può nascere da una rete di persone che compiono ciascuna una piccola parte del processo.

Ed è probabilmente questo uno dei concetti più interessanti che Atomic può ereditare dal libro: le grandi minacce contemporanee non hanno sempre un unico volto. Possono essere sistemi.

Dal giornalismo alla cultura pop

C’è infine qualcosa di significativo nel fatto che un reportage diventi una serie action.

Portare Il bazar atomico dentro la cultura pop significa far circolare le domande poste da Langewiesche anche tra spettatori che probabilmente non avrebbero mai aperto un saggio sulla proliferazione nucleare.

La fiction non sostituisce naturalmente il lavoro giornalistico, perché semplifica, inventa personaggi e costruisce conflitti secondo le esigenze della narrazione. Può però fare un’altra cosa: trasformare un problema astratto in qualcosa che percepiamo emotivamente.

Un conto è sapere che esistono traffici internazionali e materiali nucleari. Un altro è vedere due persone attraversare il deserto con quell’uranio e comprendere che il destino di migliaia di sconosciuti può dipendere da ciò che accadrà a quel carico.

È il punto nel quale libro e serie percorrono due strade differenti per arrivare alla stessa inquietudine.

“Atomic”, quando arriva in Italia

La serie era stata lanciata originariamente da Sky nel Regno Unito il 28 agosto 2025, mentre l’arrivo italiano è previsto dal 20 agosto 2026, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, come annunciato da Sky Italia nel luglio 2026.

Quasi un anno dopo il debutto britannico, quindi, Atomic porta anche sugli schermi italiani la storia nata dalle riflessioni di William Langewiesche.

E forse il modo migliore per avvicinarsi alla serie è proprio partire dal suo insolito rapporto con il libro: Atomic non racconta ciò che accade nelle pagine de Il bazar atomico, ma prende la realtà descritta da Langewiesche e si domanda che storia potrebbe nascere se alcuni dei suoi peggiori timori diventassero improvvisamente concreti.

Il risultato è un thriller, ma il punto di partenza rimane tremendamente reale.