Alberto Angela porta il Giappone su Rai 1 Il Giappone dei manga

Il Giappone continua a esercitare un fascino quasi magnetico sull’immaginario occidentale. È un paese capace di convivere con i propri opposti: tecnologia e spiritualità, silenzio e caos urbano, tradizione millenaria e cultura pop globale. Ed è proprio questa doppia anima ad affascinare da anni milioni di persone, comprese intere generazioni cresciute tra anime, manga, cinema…

Il Giappone continua a esercitare un fascino quasi magnetico sull’immaginario occidentale. È un paese capace di convivere con i propri opposti: tecnologia e spiritualità, silenzio e caos urbano, tradizione millenaria e cultura pop globale. Ed è proprio questa doppia anima ad affascinare da anni milioni di persone, comprese intere generazioni cresciute tra anime, manga, cinema giapponese e letteratura nipponica.

Per questo motivo la nuova puntata di “Ulisse”, il celebre programma condotto da Alberto Angela, promette di diventare uno degli appuntamenti televisivi più commentati della stagione. L’11 maggio, in prima serata su Rai 1 e RaiPlay, il programma porterà infatti il pubblico in un viaggio attraverso il Giappone con una puntata dal titolo evocativo: “Dai samurai ai manga”.

Un percorso che non si limiterà alla storia tradizionale del paese, ma che entrerà anche nel cuore della cultura pop contemporanea, mostrando come il Giappone sia riuscito a trasformare il proprio immaginario in un linguaggio globale capace di influenzare cinema, moda, arte e intrattenimento in tutto il mondo.

“Ulisse” e il fascino del Giappone contemporaneo

Nel corso degli anni Alberto Angela ha costruito uno stile divulgativo molto preciso, capace di unire rigore storico e spettacolarità narrativa. Le sue puntate non si limitano mai alla semplice spiegazione didattica, ma cercano di trasformare la cultura in racconto emotivo e immersivo.

Il Giappone, da questo punto di vista, rappresenta uno scenario perfetto. È un paese che sembra vivere continuamente tra passato e futuro, e che riesce a rendere cinematografico perfino il quotidiano.

La puntata dovrebbe infatti attraversare diversi aspetti della cultura giapponese: dai samurai alla filosofia zen, dalle metropoli ultramoderne fino all’universo di manga e anime che ha conquistato il mondo.

Non è casuale che proprio anime e manga siano diventati uno dei punti centrali della comunicazione dell’episodio. Oggi la cultura pop giapponese non è più considerata un fenomeno “di nicchia”, ma una vera forza culturale globale. Serie come “Dragon Ball”, “One Piece”, “Naruto”, “Attack on Titan” o “Sailor Moon” hanno influenzato intere generazioni, trasformando il Giappone in una potenza narrativa mondiale.

Dai samurai ai manga: due facce dello stesso immaginario

La scelta del titolo “Dai samurai ai manga” è particolarmente interessante perché mette insieme due simboli apparentemente lontani della cultura giapponese.

Da una parte ci sono i samurai, figure storiche diventate quasi mitologiche nell’immaginario occidentale. Guerrieri disciplinati, legati al codice d’onore del bushidō, protagonisti di secoli di storia giapponese e fonte di ispirazione per cinema, letteratura e videogiochi.

Dall’altra parte ci sono manga e anime, spesso percepiti come prodotti moderni e pop. In realtà, molte opere contemporanee giapponesi continuano a dialogare profondamente con la tradizione. Basta pensare a quanti anime raccontino ancora oggi il concetto di onore, sacrificio, disciplina e destino, elementi tipici proprio della cultura samuraica.

Il Giappone contemporaneo è riuscito infatti a trasformare la propria tradizione in linguaggio moderno. Ed è probabilmente questo uno degli aspetti che “Ulisse” proverà a raccontare: il modo in cui un paese antichissimo sia riuscito a reinventarsi continuamente senza perdere la propria identità culturale.

Gli ospiti della puntata e il legame con gli anime

Tra gli ospiti annunciati della puntata ci sarà anche Takahashi Yoichi, autore di “Captain Tsubasa”, conosciuto in Italia come “Holly e Benji”.

La presenza del mangaka è significativa perché “Captain Tsubasa” non è stato soltanto un anime sportivo di enorme successo, ma un fenomeno culturale capace di influenzare persino il calcio reale. Molti calciatori professionisti, da Andrés Iniesta ad Alessandro Del Piero, hanno raccontato di essere cresciuti guardando la serie.

Accanto a lui ci sarà anche la scrittrice Laura Imai Messina, che vive da anni a Tokyo e nei suoi libri racconta il lato più intimo, malinconico e quotidiano del Giappone contemporaneo.

Questa combinazione di ospiti lascia intuire una puntata che proverà a tenere insieme dimensione storica, cultura pop e riflessione sociale.

Perché il Giappone continua a conquistarci

Il successo globale del Giappone non dipende soltanto dall’estetica dei manga o dal fascino delle sue città futuristiche. Esiste qualcosa di più profondo che continua ad attrarre milioni di persone.

La cultura giapponese riesce infatti a parlare contemporaneamente di modernità e fragilità umana. Molti anime e romanzi giapponesi affrontano temi come la solitudine, il trauma, il senso di appartenenza, la memoria e il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo.

Anche il rapporto con il tempo è molto diverso rispetto alla cultura occidentale. Il Giappone ha sviluppato una sensibilità estetica fortemente legata all’impermanenza delle cose, alla malinconia e alla bellezza del transitorio. Concetti che ritornano continuamente nella letteratura, nel cinema e nell’animazione giapponese.

Probabilmente è proprio questa capacità di mescolare emozione e contemplazione ad aver reso il Giappone così centrale nell’immaginario contemporaneo.

Anime, manga e cultura alta: un confine sempre più sottile

Negli ultimi anni anche in Italia si è iniziato finalmente a considerare anime e manga come forme narrative complesse e culturalmente rilevanti.

Per molto tempo sono stati trattati come semplici prodotti per ragazzi, mentre oggi vengono studiati nelle università, analizzati da filosofi, sociologi e critici culturali. Autori come Hayao Miyazaki, Satoshi Kon, Naoki Urasawa o Junji Ito vengono ormai considerati figure artistiche fondamentali del contemporaneo.

La scelta di dedicare una puntata di “Ulisse” anche a questo universo rappresenta quindi un segnale importante. Significa riconoscere ufficialmente quanto la cultura pop giapponese abbia modificato il nostro modo di raccontare storie, immaginare mondi e persino vivere le emozioni.

Alberto Angela e la divulgazione che unisce generazioni

Uno degli aspetti più interessanti del lavoro di Alberto Angela è la sua capacità di parlare a pubblici completamente diversi.

Le sue puntate riescono infatti a coinvolgere sia chi ama la storia classica sia chi si avvicina per la prima volta a determinati argomenti. E nel caso del Giappone questo effetto potrebbe diventare ancora più evidente.

Molti spettatori guarderanno la puntata per il fascino dei samurai e della storia giapponese. Altri invece saranno attratti dalla presenza di manga e anime. In entrambi i casi, “Ulisse” potrebbe riuscire a creare un ponte tra cultura tradizionale e cultura pop, mostrando come non esista davvero una separazione netta tra le due.

Perché il Giappone contemporaneo dimostra continuamente che anche un manga, un anime o un videogioco possono diventare strumenti potentissimi per raccontare la società, le paure e i sogni di un’epoca.

E forse è proprio questo il motivo per cui una puntata come “Dai samurai ai manga” arriva nel momento perfetto.