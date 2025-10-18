5 Serie tv romantiche da vedere su Netflix

Le serie tv romantiche sono ormai un fenomeno pop globale, capaci di raccontare l’amore con romanticismo intenso, colpi di scena e scenografie memorabili.

Su Netflix ce ne sono diverse che vale la pena esplorare, sia in versione doppiata che in lingua originale con sottotitoli per vedere e sentire le serie nella loro lingua originali. Tutto il mondo ama il romanticismo, dall’Italia alla Turchia, fino ad arriva alla Corea del Sud.

I cinque titoli che vi proponiamo in questo articolo, hanno scalato per giorni le vette di Netflix garantendo romanticismo allo stato puro e intrattenimento assicurato. Preparatevi, perché batticuore e fazzoletti non mancheranno.

5 serie tv romantiche da non perdere e vedere

Il genere romantico nelle serie TV non è solo una questione di cuori e sospiri, ma è anche un potente veicolo di emozioni universali, in cui lo spettatore riconosce frammenti della propria vita, dei propri desideri, delle proprie paure.

L’amore in TV si è evoluto nel tempo: dai melodrammi anni ’80 alle rom-com americane, fino alle produzioni internazionali che oggi conquistano le piattaforme di streaming.

Tra queste, le serie turche hanno saputo imporsi con una forza sorprendente. Merito di una narrazione intensa, spesso costruita attorno a relazioni passionali, conflitti familiari, e ambientazioni mozzafiato, ma anche di un linguaggio visivo elegante, di attori carismatici e storie capaci di far battere il cuore senza scadere nel banale.

La Turchia, ponte tra Oriente e Occidente, ha sviluppato una forma narrativa che mescola elementi della soap opera latinoamericana, della commedia romantica europea e della tragedia classica, in una formula inedita che ha conquistato milioni di spettatori, in particolare in Italia, Spagna, America Latina, India e Paesi arabi.

Netflix ha colto subito il potenziale di questo fenomeno, inserendo nel suo catalogo numerose serie turche, sia doppiate che in lingua originale con sottotitoli.

Thank You, Next

Thank you Next si propone come una commedia romantica turca contemporanea e leggera, con ampia disponibilità in molte regioni. La protagonista è Leyla, un’avvocatessa che, dopo aver lasciato Ömer il giorno del loro matrimonio, cerca di ricostruirsi una vita. Tra nuove relazioni, passato che ritorna e desideri che si intrecciano, la serie esplora il punto in cui l’amore e le seconde chance si incontrano.

Perché guardarla: è leggera ma non banale, con una scrittura moderna e personaggi con cui si empatizza facilmente. Ottima anche per chi vuole un primo assaggio del romanticismo turco senza immergersi in drammi troppo intensi.

Love 101

Love 101 racconta il legame tra quattro studenti e la loro insegnante, nella Turchia della fine degli anni Novanta. Quando la possibilità che la loro insegnante venga trasferita si concretizza, i ragazzi decidono di orchestrare un piano: farla innamorare di un collega, affinché resti con loro.

È una storia di formazione, amicizia e amore adolescenziale. Nota sul doppiaggio : non è sempre garantito che tutte le edizioni nazionali includano il doppiaggio italiano. Molti spettatori preferiscono la versione originale con sottotitoli per cogliere le inflessioni emotive della lingua turca.

Old Money

Recentemente entrata nel catalogo Netflix, Old Money è una serie romantica con una forte componente drammatica e sociale.

Nihal ritorna da Parigi a Istanbul per vendere la casa di famiglia, ma si trova coinvolta in segreti, rivalità e relazioni complicate con la potente famiglia Bulut.

Tra amore e intrighi, la serie fa leva sul contrasto tra “denaro vecchio” e “denaro nuovo”. La serie è attualmente molto seguita e fa parte del catalogo turco di Netflix. Non è chiaro se tutte le versioni includeranno doppiaggio italiano, ma è una delle serie da tenere d’occhio per il panorama romantico turco contemporaneo.

Kus Uçuşu (Bird Flight)

Kuș Uçușu è una serie turca drammatica con elementi romantici, disponibile su Netflix. La storia segue la vita di diversi personaggi le cui vite si intrecciano, con amori, tradimenti e conflitti morali, ambientati nella moderna Istanbul.

La serie ha un approccio più maturo e riflessivo rispetto ai classici drammi romantici.

Lingua e doppiaggio: sarà probabilmente disponibile in lingua turca con sottotitoli; per il doppiaggio italiano dipende dalle versioni locali e dalle scelte di licenza del paese.

Another Self

Conosciuta anche con il titolo internazionale Another Self (Olive Tree), Zeytin Ağacı è una serie turca romantica-drammatica distribuita da Netflix. La serie esplora relazioni familiari, segreti e riconciliazioni, alternando momenti di passione a riflessioni interiori. Il romanticismo qui è spesso intrecciato con l’identità personale e il senso del sé. Aspetti da verificare : la versione italiana potrebbe includere doppiaggio o solo sottotitoli, a seconda della localizzazione Netflix nel tuo paese.

Doppiate vs originali: cosa scegliere?

Doppiate in italiano: ideali per chi preferisce godersi la storia senza distrarsi dalla lettura dei sottotitoli. Alcune serie turche popolari in Italia sono state doppiate, ma non tutte le versioni internazionali lo prevedono.

In lingua originale (turco) con sottotitoli: offre un’esperienza più autentica, permette di cogliere la melodia della lingua, l’intonazione, le sfumature emotive. Molti fan internazionali preferiscono questa modalità, specialmente per le serie romantiche.