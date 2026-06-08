10 serie TV da vedere prima della Maturità

Queste serie tv sono utili per le tracce del tema dell’esame di Maturità, tracce che hanno spesso invitato gli studenti a riflettere su temi come la libertà, la guerra, la tecnologia, l’identità, la comunicazione e i diritti umani. Le serie televisive possono diventare uno strumento prezioso perché raccontano la storia e l’attualità attraverso personaggi e…

Queste serie tv sono utili per le tracce del tema dell’esame di Maturità, tracce che hanno spesso invitato gli studenti a riflettere su temi come la libertà, la guerra, la tecnologia, l’identità, la comunicazione e i diritti umani. Le serie televisive possono diventare uno strumento prezioso perché raccontano la storia e l’attualità attraverso personaggi e vicende capaci di lasciare il segno. Alcune ricostruiscono eventi realmente accaduti, altre immaginano scenari futuri che interrogano il nostro presente. Ecco dieci serie che meritano di essere recuperate prima dell’esame.

10 serie tv consigliate da vedere prima dell’esame di maturità

“Chernobyl” (NOW)

La miniserie HBO ricostruisce il disastro nucleare del 1986 e mostra come la censura e la propaganda abbiano aggravato una tragedia già immensa. Un’opera fondamentale per comprendere Guerra Fredda, informazione e responsabilità politica.

“When They See Us” (Netflix)

Ava DuVernay ricostruisce il caso dei Central Park Five, cinque ragazzi afroamericani accusati ingiustamente di un crimine che non avevano commesso. Una riflessione potente sulla giustizia, i diritti civili e il pregiudizio.

“Black Mirror” (Netflix)

La tecnologia siamo noi

Ogni episodio affronta un diverso aspetto della società contemporanea: social network, intelligenza artificiale, sorveglianza, consenso digitale. Una miniera di spunti per collegamenti con filosofia, attualità e tecnologia.

“M. Il figlio del secolo” (Sky e NOW)

L’adattamento del romanzo di Antonio Scurati racconta l’ascesa di Benito Mussolini e la nascita del fascismo. Una delle serie più importanti degli ultimi anni per comprendere la storia italiana del Novecento.

Serie tv diretta da diretta da Joe Wright, che racconta l’ascesa di Benito Mussolini dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento nel 1919 fino al discorso del 3 gennaio 1925, pronunciato dopo l’assassinio di Giacomo Matteotti.

La serie, interpretata da Luca Marinelli in una delle prove più intense della sua carriera, non si limita a ricostruire gli eventi storici, ma mostra il fascismo mentre nasce, cresce e conquista il consenso, mettendo in scena tanto la violenza delle squadre fasciste quanto la capacità di Mussolini di trasformare il malcontento sociale in potere politico.

Il racconto alterna dimensione pubblica e privata, mostrando figure fondamentali come Margherita Sarfatti, Rachele Guidi e Gabriele D’Annunzio. Ciò che rende la serie particolarmente originale è il linguaggio visivo moderno: Mussolini rompe spesso la quarta parete e si rivolge direttamente allo spettatore, quasi a volerlo sedurre e coinvolgere nel proprio progetto politico. Il risultato non è una celebrazione del dittatore, ma un’indagine inquietante sui meccanismi del potere, della propaganda e del consenso, capace di mostrare come una democrazia possa trasformarsi progressivamente in una dittatura.

“The Crown” (Netflix)

Dalla Guerra Fredda alla decolonizzazione, dagli anni di Margaret Thatcher alla globalizzazione: la famiglia reale diventa una finestra privilegiata sul secondo Novecento.

“Maid” (Netflix)

La storia di una giovane madre che cerca di costruirsi una vita lontano da una relazione abusante affronta temi come la povertà, la violenza domestica e le difficoltà del welfare contemporaneo.

“Years and Years” (NOW)

Russell T Davies immagina i prossimi quindici anni di una famiglia inglese alle prese con crisi economiche, populismi, guerre, cambiamenti climatici e rivoluzioni tecnologiche. Una delle serie più intelligenti degli ultimi anni.

“Unorthodox” (Netflix)

Basata su una storia vera, racconta la fuga di una giovane donna da una comunità ultraortodossa. Un percorso di emancipazione che invita a riflettere sul rapporto tra individuo, tradizione e libertà.

“1985” (RaiPlay)

Una serie poco conosciuta ma molto utile per comprendere le tensioni politiche e sociali che hanno attraversato l’Europa durante gli anni Ottanta.

“Adolescence” (Netflix)

La serie che ha fatto discutere mezzo mondo affronta temi come disagio giovanile, mascolinità tossica, social network e radicalizzazione online. Un racconto che parla direttamente alla società contemporanea e alle sue fragilità.



Le serie TV come strumenti per leggere il mondo

Guardare una serie non sostituisce lo studio, naturalmente. Alcune produzioni, però, riescono a rendere concreti temi che spesso sui manuali appaiono lontani o astratti. Chernobyl aiuta a comprendere la Guerra Fredda, M. Il figlio del secolo racconta la nascita del fascismo, Black Mirror riflette sulle conseguenze della tecnologia, mentre Adolescence e Maid affrontano questioni che riguardano direttamente il presente.

In fondo, prepararsi alla Maturità significa anche imparare a osservare la realtà da prospettive diverse. E le migliori serie televisive riescono proprio in questo: trasformare la storia, la politica e l’attualità in esperienze che restano impresse molto più a lungo di una semplice lezione.