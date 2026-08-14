10 serie tv perfette da recuperare a Ferragosto

Ferragosto può essere il momento ideale per recuperare quella serie tv rimasta per mesi nella lista delle cose da vedere. Una giornata libera, il caldo che rende poco invitante uscire nelle ore centrali e finalmente abbastanza tempo per iniziare una miniserie, divorare una stagione completa oppure concedersi qualche episodio senza pensare alla sveglia del giorno…

Ferragosto può essere il momento ideale per recuperare quella serie tv rimasta per mesi nella lista delle cose da vedere. Una giornata libera, il caldo che rende poco invitante uscire nelle ore centrali e finalmente abbastanza tempo per iniziare una miniserie, divorare una stagione completa oppure concedersi qualche episodio senza pensare alla sveglia del giorno dopo.

Il 2026, inoltre, ha già regalato parecchie produzioni interessanti. Il panorama coreano continua a essere particolarmente ricco, passando dal romance al crime senza perdere quella capacità di mescolare generi che ha reso i K-drama sempre più popolari anche fuori dall’Asia. Ma ci sono anche medical drama americani, spy story, grandi saghe familiari e dark comedy perfette per chi cerca qualcosa di meno leggero.

Abbiamo quindi scelto 10 serie TV uscite nel 2026 e già disponibili, almeno in parte, sulle principali piattaforme streaming, costruendo una selezione per gusti molto diversi. Dal romanticismo di Can This Love Be Translated? alla tensione di The Pitt, passando per La casa degli spiriti, Bloodhounds e Lucky, ecco cosa recuperare a Ferragosto.

10 serie tv da recuperare a Ferragosto 2026

Per una giornata leggera, Can This Love Be Translated? e No Tail to Tell offrono romance e atmosfera coreana. Per chi vuole tensione ci sono Bloodhounds 2, A Shop for Killers 2, Hijack 2 e Cross 2. The Art of Sarah è invece perfetta per chi ama i misteri psicologici, mentre The Pitt 2 può diventare facilmente la maratona dell’intera giornata.

Poi ci sono due alternative per chi cerca qualcosa di più emotivo: Shrinking 3, che continua a parlare con ironia di dolore e relazioni, e La casa degli spiriti, ideale per immergersi in una storia familiare molto più ampia.

E forse è proprio questo il vantaggio di passare Ferragosto davanti a una serie: mentre fuori tutti cercano la stessa spiaggia, noi possiamo scegliere tra Seoul, Pittsburgh, un ospedale, un hotel di lusso, un ring clandestino o diverse generazioni della famiglia Trueba senza dover affrontare nemmeno una coda in autostrada.

“Can This Love Be Translated?” – Netflix

Partiamo dalla Corea del Sud e da uno dei romance più interessanti della prima parte dell’anno.

Can This Love Be Translated? mette insieme Kim Seon-ho e Go Youn-jung in una storia che prende alla lettera una delle domande più comuni sulle relazioni: possiamo davvero capirci anche quando utilizziamo le stesse parole?

Joo Ho-jin è un interprete poliglotta abituato a tradurre con precisione ciò che gli altri vogliono dire. Cha Mu-hee è invece un’attrice diventata improvvisamente una star internazionale. I due si ritrovano durante le riprese di un reality itinerante che li porta tra Corea, Giappone, Canada e Italia, mentre la relazione professionale diventa progressivamente qualcosa di più complicato.

Scritta dalle sorelle Hong, la serie è arrivata su Netflix il 16 gennaio 2026 e conta dodici episodi.

Perfetta per Ferragosto se: volete una maratona romantica, luminosa e internazionale senza rinunciare a personaggi emotivamente più complessi della classica rom-com.

“The Art of Sarah” – Netflix

Cambiamo completamente atmosfera con The Art of Sarah, miniserie coreana in otto episodi disponibile dal 13 febbraio.

Sarah Kim vive nell’universo esclusivo del lusso e sembra essere riuscita a costruire l’identità perfetta per entrare nei circoli più ricchi e influenti della società sudcoreana. Poi viene trovato un cadavere che sembra essere il suo e un detective comincia a ricostruire la sua vita.

Il problema è che ogni persona interrogata sembra ricordare una Sarah diversa.

Con Shin Hae-sun e Lee Jun-hyuk, la serie trasforma il mistero criminale in una riflessione sulla costruzione sociale dell’identità, sul desiderio di appartenere a un mondo che ci esclude e su quanto una menzogna possa diventare reale quando abbastanza persone decidono di crederle. Netflix la presenta come una miniserie mystery thriller ambientata anche nell’ambiente dei marchi di lusso.

Perfetta per Ferragosto se: otto episodi, aria condizionata e nessuna intenzione di muoversi dal divano finché non avrete capito chi sia davvero Sarah Kim.

“Bloodhounds 2” – Netflix

Chi preferisce qualcosa di molto più fisico può recuperare la seconda stagione di Bloodhounds, arrivata il 3 aprile 2026.

Woo Do-hwan e Lee Sang-yi tornano nei panni di Gun-woo e Woo-jin. Dopo gli eventi della prima stagione, il racconto si sposta nel mondo di una brutale lega internazionale di boxe clandestina, portando i due protagonisti dentro un conflitto ancora più grande.

Il punto di forza rimane però la loro relazione. Dietro combattimenti, criminalità e vendetta, Bloodhounds continua a funzionare soprattutto come storia di lealtà e famiglia scelta tra due uomini che affrontano qualsiasi pericolo insieme.

Netflix conferma che la seconda stagione è disponibile integralmente sulla piattaforma.

Perfetta per Ferragosto se: dopo pranzo rischiate di addormentarvi e vi servono pugni, inseguimenti e una serie che non perda troppo tempo prima di entrare in azione.

“No Tail to Tell” – Netflix

Un’altra produzione coreana, ma questa volta il folklore incontra la commedia romantica.

In No Tail to Tell, Kim Hye-yoon interpreta Eun-ho, una gumiho, la celebre volpe a nove code della tradizione coreana, che non ha alcuna intenzione di diventare umana. Tutto cambia quando un incidente che coinvolge il calciatore Kang Si-yeol, interpretato da Lomon, la trasforma proprio in ciò che aveva sempre evitato.

Da qui prende forma un romance fantasy che gioca continuamente con il contrasto tra mito e contemporaneità, destino e desiderio, immortalità e fragilità umana.

La serie ha debuttato su Netflix il 16 gennaio 2026.

Perfetta per Ferragosto se: volete qualcosa di più leggero, con folklore coreano, trope romance e una protagonista che considera diventare umana una disgrazia invece che un premio.

“A Shop for Killers 2” – Disney+

Una delle serie coreane action più riuscite degli ultimi anni è tornata il 22 luglio 2026.

Nella seconda stagione di A Shop for Killers, Jian non è più soltanto la ragazza che deve sopravvivere agli assassini inviati contro di lei. Ora controlla il misterioso negozio lasciatole dallo zio Jinman e, con quest’ultimo nuovamente in gioco, passa al contrattacco contro l’organizzazione mercenaria Babylon.

Disney+ descrive la stagione come un rovesciamento della precedente: Jian e Jinman smettono di aspettare il nemico e cominciano a dargli la caccia. A Ferragosto la stagione sarà ancora in distribuzione, con nuovi episodi arrivati anche il 12 agosto.

Perfetta per Ferragosto se: volete approfittare della giornata per recuperare la prima stagione e mettervi in pari con la seconda.

“The Pitt 2” – HBO Max

Per chi desidera una serie capace di divorare il tempo senza nemmeno accorgersene, la seconda stagione di The Pitt è probabilmente una delle scelte migliori.

Noah Wyle torna come Dr. Michael “Robby” Robinavitch in un medical drama costruito attorno al lavoro quotidiano di un pronto soccorso di Pittsburgh. La serie racconta medici, infermieri e pazienti senza trasformare l’ospedale in semplice sfondo romantico: al centro rimangono pressione, stanchezza, responsabilità e decisioni che devono essere prese in pochi secondi.

La seconda stagione ha debuttato l’8 gennaio 2026, con quindici episodi distribuiti fino al 16 aprile. HBO Max l’aveva già rinnovata per una terza stagione prima ancora del debutto della seconda.

Perfetta per Ferragosto se: amate le serie professionali ad altissima tensione e volete un titolo capace di trasformare “guardo solo un episodio” in mezza giornata scomparsa.

“Shrinking 3” – Apple TV

Ferragosto non deve per forza essere dedicato a omicidi, cospirazioni e apocalissi.

La terza stagione di Shrinking, disponibile su Apple TV dal 28 gennaio 2026, continua a seguire Jimmy e gli altri personaggi della serie creata da Bill Lawrence, Jason Segel e Brett Goldstein.

Il punto di partenza rimane il rapporto tra terapia, lutto e vita quotidiana, ma Shrinking continua soprattutto a raccontare quanto sia difficile aiutare gli altri quando noi per primi siamo pieni di contraddizioni.

È una commedia capace di passare dal dolore all’assurdo senza far sembrare nessuna delle due dimensioni artificiale. Apple include la terza stagione tra le sue serie del 2026 già distribuite.

Perfetta per Ferragosto se: volete ridere ma non avete voglia di una commedia completamente leggera.

“Hijack 2” – Apple TV

Idris Elba torna invece per chi cerca pura tensione.

La seconda stagione di Hijack ha debuttato il 14 gennaio 2026 e comprende otto episodi. Dopo il successo della prima stagione, Sam Nelson torna al centro di una nuova situazione critica nella quale le sue capacità di negoziazione diventano ancora una volta fondamentali.

Apple ha distribuito gli episodi settimanalmente fino al 4 marzo, quindi la stagione è completamente disponibile e si presta perfettamente a una maratona.

È una serie costruita per farci continuare a premere “episodio successivo”: pericoli immediati, informazioni incomplete, persone da convincere e la sensazione che ogni decisione possa peggiorare tutto.

Perfetta per Ferragosto se: cercate la serie da iniziare alle 15 e scoprire alle 23 che non avete fatto praticamente altro.

“La casa degli spiriti” – Prime Video

Tra gli adattamenti letterari più importanti del 2026 c’è La casa degli spiriti, prima trasposizione televisiva in lingua spagnola del romanzo di Isabel Allende.

La serie in otto episodi è disponibile su Prime Video e attraversa la storia della famiglia Trueba intrecciandola ai cambiamenti politici e sociali di un Paese latinoamericano.

Nel cast figurano Alfonso Herrera, Dolores Fonzi e Nicole Wallace, mentre la struttura seriale offre finalmente a un romanzo così ampio lo spazio necessario per raccontare generazioni, amori, violenze, memoria familiare e realismo magico senza la compressione inevitabile di un film. Prime Video ne ha confermato il debutto globale nella primavera 2026.

Perfetta per Ferragosto se: preferite utilizzare la giornata libera per entrare in una grande saga familiare invece di scegliere qualcosa di immediato.

“Cross 2” – Prime Video

La seconda stagione di Cross, disponibile integralmente su Prime Video, riporta Aldis Hodge nei panni di Alex Cross, il detective e psicologo forense creato da James Patterson.

Questa volta Cross e l’agente dell’FBI Kayla Craig devono proteggere il miliardario Lance Durand dopo una minaccia di morte collegata all’omicidio di un altro uomo ricchissimo. Naturalmente, più l’indagine procede, meno è chiaro chi debba realmente essere protetto e da chi.

La seconda stagione è arrivata nel febbraio 2026 ed è già disponibile completa; Prime Video ha inoltre rinnovato la serie per una terza stagione.

Perfetta per Ferragosto se: amate serial killer, investigazioni e protagonisti che cercano di entrare nella mente di chi stanno inseguendo.