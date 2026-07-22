10 film horror per un’estate da brivido

L’estate è tradizionalmente la stagione delle commedie e dei blockbuster, ma per molti spettatori il caldo si affronta meglio con una buona dose di tensione. Negli ultimi due anni il cinema horror ha vissuto uno dei suoi periodi più interessanti, alternando sequel attesissimi, produzioni indipendenti e film che hanno conquistato pubblico e critica. Se state…

L’estate è tradizionalmente la stagione delle commedie e dei blockbuster, ma per molti spettatori il caldo si affronta meglio con una buona dose di tensione. Negli ultimi due anni il cinema horror ha vissuto uno dei suoi periodi più interessanti, alternando sequel attesissimi, produzioni indipendenti e film che hanno conquistato pubblico e critica.

Se state cercando qualcosa da vedere tra sale cinematografiche e piattaforme streaming, ecco dieci titoli usciti tra il 2025 e il 2026 che meritano di entrare nella vostra watchlist.

10 film horror da vedere questa estate

“Weapons”

Tra gli horror più discussi del 2025 c’è Weapons, il nuovo film di Zach Cregger, regista di Barbarian. La vicenda prende avvio dalla misteriosa scomparsa contemporanea di numerosi bambini della stessa classe, trasformandosi rapidamente in un racconto inquietante dove il soprannaturale e il dramma psicologico si intrecciano.

Dove vederlo: HBO max

“Final Destination: Bloodlines”

Dopo anni di attesa, la saga di Final Destination è tornata con un nuovo capitolo che riprende l’idea della Morte come forza inevitabile. Gli spettatori ritrovano le elaborate sequenze che hanno reso celebre la serie, ma con una storia che amplia la mitologia della saga.

Dove vederlo: Sky cinema o Now TV

“Sinners”

Uno degli horror più sorprendenti del 2025 mescola vampiri, thriller e dramma storico. Diretto da Ryan Coogler, Sinnersha conquistato critica e pubblico grazie alla sua capacità di unire spettacolo e riflessione sociale. È stato uno dei maggiori successi horror dell’anno.

Dove vederlo: Sky cinema o Now Tv

“Backrooms”

Partito come fenomeno nato su Internet, Backrooms è diventato uno degli horror evento del 2026. Il film sfrutta la paura degli spazi liminali trasformando corridoi infiniti e stanze apparentemente vuote in un incubo psicologico. È stato accolto come uno degli horror più originali dell’anno.

Dove vederlo: Al cinema

“Obsession”

Tra i fenomeni horror del 2026 spicca anche Obsession, thriller soprannaturale che racconta le conseguenze terrificanti di un desiderio apparentemente innocuo. Il film è diventato uno dei maggiori successi commerciali dell’anno, tanto da aprire immediatamente il dibattito su un possibile franchise.

Dove vederlo: Prime Video a noleggio

“Dangerous Animals”

Per chi ama gli horror survival, Dangerous Animals rappresenta una delle uscite più interessanti della stagione. Il film combina tensione psicologica e paura fisica in un racconto che sfrutta la natura come elemento ostile.

Dove vederlo: nelle sale e successivamente sulle piattaforme.

“Primitive War”

Dinosauri e horror continuano a essere un’accoppiata vincente. Primitive War porta sullo schermo un racconto adrenalinico in cui un gruppo di soldati si ritrova a combattere creature preistoriche in una giungla trasformata in trappola mortale.

Dove vederlo: Prime Video.

“The Black Demon”

Se preferite le creature marine, The Black Demon propone uno squalo preistorico gigantesco che trasforma una piattaforma petrolifera in una prigione senza vie di fuga. Suspense e atmosfera claustrofobica rendono il film ideale per una serata estiva.

Dove vederlo: Prime Video

“Evil Dead Burn”

La storica saga creata da Sam Raimi è tornata nel 2026 con un nuovo capitolo che riporta in scena i Deadite e il Necronomicon. Anche questa volta il film punta su effetti pratici, sangue e una tensione costante, mantenendo lo spirito che ha reso celebre il franchise.

Dove vederlo: cinema.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito”

Pur appartenendo anche all’azione e al fantasy, il primo capitolo della trilogia finale di Demon Slayer contiene numerosi elementi horror: ambientazioni inquietanti, demoni terrificanti e combattimenti che sfiorano il body horror. Nel 2025 è diventato uno dei maggiori successi cinematografici dell’animazione mondiale.

Dove vederlo: Crunchyroll.

Un’estate perfetta per gli amanti dell’horror

Negli ultimi due anni il genere horror ha dimostrato ancora una volta la propria vitalità. Accanto ai grandi franchise come Final Destination ed Evil Dead convivono opere originali come Backrooms e Obsession, mentre produzioni ibride come Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito dimostrano quanto il confine tra animazione, fantasy e horror sia sempre più sottile.

Che preferiate il cinema, lo streaming o una maratona casalinga nelle serate più afose, questi dieci film rappresentano alcune delle uscite più interessanti del 2025 e del 2026, perfette per dimenticare il caldo… e sostituirlo con qualche brivido.