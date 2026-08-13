10 film da vedere in streaming a Ferragosto

Cosa vedere a Ferragosto 2026? 10 film perfetti per il 15 agosto disponibili su Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, Apple TV e Mediaset Infinity

Ferragosto non significa necessariamente spiaggia affollata, pranzo infinito e ricerca disperata di un parcheggio. Per qualcuno è il giorno delle gite, per altri quello da trascorrere finalmente sul divano, possibilmente con le persiane abbassate e qualcosa di fresco vicino. E il cinema offre un’altra possibilità: vivere l’estate senza essere costretti a sopportarne il caldo.

Per il 15 agosto 2026 abbiamo quindi scelto dieci film molto diversi tra loro, distribuiti sulle principali piattaforme streaming. Alcuni parlano esplicitamente di vacanze e Ferragosto, altri restituiscono perfettamente l’atmosfera delle estati mediterranee; poi ci sono titoli per chi preferisce utilizzare il giorno libero per recuperare un grande film, ridere, viaggiare verso un pianeta ghiacciato oppure rifugiarsi in una Londra notturna decisamente poco rassicurante.

Dalla commedia italiana di Gianni Di Gregorio e Paolo Virzì a Pixar, passando per Mamma Mia!, Bong Joon-ho e Paul Thomas Anderson.

10 film perfetti da vedere a Ferragosto

Si può partire dalla tavola romana di Pranzo di Ferragosto, raggiungere Ventotene con Virzì, ballare su un’isola greca con Mamma Mia! e desiderare una Vespa insieme a Luca e Alberto. Oppure si può utilizzare il giorno libero per passare dalla California di Paul Thomas Anderson a uno yacht popolato da milionari, raggiungere lo spazio con Bong Joon-ho e concludere la giornata nella Londra allucinata di Edgar Wright.

In fondo il vantaggio dello streaming è proprio questo: possiamo scegliere che estate vivere senza spostarci dal divano.

E se fuori ci sono quaranta gradi, Mickey 17 resta sempre un pianeta ghiacciato.

“Pranzo di Ferragosto” – Netflix

Bisogna cominciare dal film che ha praticamente trasformato il 15 agosto in una categoria cinematografica.

In Pranzo di Ferragosto, Gianni Di Gregorio interpreta un uomo di mezza età che vive a Roma con l’anziana madre e si ritrova, proprio durante le festività, a ospitare altre tre signore rimaste senza qualcuno che possa occuparsi di loro. Quello che dovrebbe essere un incarico temporaneo diventa una piccola convivenza fatta di esigenze, caratteri differenti, pasti e libertà conquistate.

È una commedia minuscola nelle dimensioni e grandissima nell’umanità, capace di raccontare la vecchiaia senza trasformare le protagoniste né in figure fragili né in macchiette. E Roma svuotata dal Ferragosto diventa quasi un personaggio ulteriore.

Perfetto per: chi vuole celebrare Ferragosto senza nemmeno fingere che sia un giorno qualsiasi.

“Ferie d’agosto” – Mediaset Infinity

Se Pranzo di Ferragosto racconta una Roma quasi vuota, Ferie d’agosto di Paolo Virzì ci porta invece a Ventotene, dove la vacanza diventa un esperimento sociale.

Due gruppi di villeggianti occupano la stessa isola: da una parte una famiglia progressista e intellettuale, dall’altra un nucleo più rumoroso e conservatore. Il confronto tra classi sociali, culture, idee politiche e modi differenti di immaginare l’Italia produce una commedia che, a trent’anni dall’uscita, conserva una sorprendente capacità di raccontare il Paese.

Virzì utilizza la vacanza proprio perché durante l’estate persone che normalmente non condividerebbero nulla finiscono improvvisamente sulla stessa spiaggia.

Il film è disponibile su Mediaset Infinity e attraverso alcuni canali Amazon.

Perfetto per: chi ama le commedie italiane che fanno ridere e subito dopo ricordano perché stavamo ridendo.

“Mamma Mia!” – Netflix

Un’isola greca, il mare, un matrimonio, tre possibili padri e le canzoni degli ABBA. Difficile costruire un programma di Ferragosto più efficace.

In Mamma Mia!, Sophie invita al proprio matrimonio tre uomini che potrebbero essere suo padre senza informare la madre Donna, interpretata da Meryl Streep. Da qui nasce un musical che non ha mai avuto alcuna intenzione di essere discreto: sole, colori, sentimenti, balli e quella sensazione che per due ore qualsiasi problema possa essere affrontato cantando.

A luglio 2026 il film è disponibile in Italia su Netflix.

Perfetto per: il dopo pranzo quando nessuno vuole affrontare qualcosa di impegnativo e qualcuno, inevitabilmente, inizierà a cantare.

“Luca” – Disney+

A volte l’estate può essere raccontata attraverso tre cose semplicissime: un’amicizia, una Vespa desiderata e il mare.

Luca, film Pixar diretto da Enrico Casarosa, porta lo spettatore in una località immaginaria della Riviera ligure e racconta l’amicizia tra Luca e Alberto, due giovani creature marine capaci di assumere sembianze umane quando escono dall’acqua.

Dietro la leggerezza c’è però una splendida storia sul desiderio di conoscere ciò che esiste oltre il mondo nel quale siamo cresciuti, sull’amicizia e sulla paura di mostrare agli altri la propria diversità.

Disney continua a presentare Luca all’interno della propria offerta streaming.

Perfetto per: un Ferragosto in famiglia, ma anche per gli adulti che hanno nostalgia di quelle estati in cui una giornata sembrava infinita.

“Sotto il sole di Riccione” – Netflix

Per chi desidera qualcosa di dichiaratamente estivo, Sotto il sole di Riccione concentra quasi tutto l’immaginario delle vacanze italiane in un’unica storia: spiaggia, amicizie nate in pochi giorni, flirt, primi amori e quella particolare intensità con cui durante l’estate persone appena conosciute possono sembrare improvvisamente fondamentali.

Il film diretto dagli YouNuts! segue un gruppo di ragazzi le cui storie si intrecciano sulle spiagge di Riccione, alternando romance e commedia.

Non è necessario chiedergli di essere altro: è un film da vacanza che sa perfettamente di esserlo. È disponibile su Netflix Italia.

Perfetto per: chi trascorre Ferragosto lontano dal mare e vuole almeno fingere per un paio d’ore di essere sulla Riviera.

“Licorice Pizza” – Prime Video

Ferragosto può essere anche il giorno giusto per recuperare un film che racconta l’estate senza trasformarla in cartolina.

Dal 1° agosto entra nel catalogo Prime Video Licorice Pizza, il film di Paul Thomas Anderson ambientato nella San Fernando Valley degli anni Settanta.

Gary e Alana si incontrano, si avvicinano, si allontanano, corrono letteralmente l’uno verso l’altra e attraversano quella zona indefinita nella quale una relazione non possiede ancora un nome. Intorno a loro ci sono cinema, politica, musica, piccole attività improbabili e la sensazione che diventare adulti significhi procedere per tentativi.

Perfetto per: chi vuole un film estivo, romantico e malinconico senza scegliere una rom-com tradizionale.

“Triangle of Sadness” – Prime Video

Una crociera di lusso potrebbe sembrare la vacanza perfetta. Almeno finché Ruben Östlund non decide di utilizzarla per smontare denaro, privilegi e gerarchie sociali.

In Triangle of Sadness, una coppia di modelli viene invitata su uno yacht popolato da passeggeri immensamente ricchi. Quando la situazione precipita, però, le caratteristiche che conferivano potere sulla terraferma iniziano a perdere valore.

È una satira feroce e spesso volutamente sgradevole, ideale per chi a Ferragosto preferisce osservare una vacanza disastrosa invece di viverla personalmente.

Il film è attualmente disponibile su Prime Video.

Perfetto per: chi vuole ringraziare il proprio divano dopo aver visto cosa succede agli altri in vacanza.

“Mickey 17” – NOW

Fa troppo caldo? Bong Joon-ho risolve il problema portandoci direttamente su un pianeta ghiacciato.

Mickey 17, tratto dal romanzo Mickey7 di Edward Ashton, segue Mickey Barnes, membro “sacrificabile” di una missione coloniale: ogni volta che muore, il suo corpo viene ricreato e i ricordi ripristinati. Il sistema funziona fino al momento in cui una nuova versione viene stampata mentre quella precedente è ancora viva.

Fantascienza, commedia nerissima, critica del potere e Robert Pattinson moltiplicato: difficilmente il Ferragosto potrebbe andare in una direzione più lontana dalla spiaggia.

A luglio 2026 il film è disponibile in Italia su NOW e Sky Go.

Perfetto per: chi combatte i 35 gradi guardando un pianeta ricoperto di ghiaccio.

“F1: Il film” – Apple TV

Il 15 agosto può diventare anche il giorno della grande maratona adrenalinica.

In F1: Il film, Brad Pitt interpreta un pilota che torna in Formula 1 per aiutare una squadra in difficoltà e affiancare un giovane talento. Gare, rivalità, velocità e spettacolo lo rendono il titolo giusto per chi vuole qualcosa che tenga svegli anche dopo un pranzo particolarmente impegnativo.

Nel 2026 il film è disponibile all’interno del catalogo Apple TV, dove viene presentato tra gli Apple Original cinematografici.

Perfetto per: chi considera “relax” qualcosa che viaggia sopra i 300 chilometri orari.

“Ultima notte a Soho” – Prime Video

Dal 10 agosto, Prime Video aggiunge al proprio catalogo Ultima notte a Soho di Edgar Wright, perfetto per chi dopo una giornata di commedie, mare e musica vuole cambiare completamente atmosfera.

Una giovane aspirante stilista arriva a Londra e comincia misteriosamente a entrare nella vita di una cantante negli anni Sessanta. Quello che all’inizio appare come un viaggio affascinante in un passato glamour si trasforma progressivamente in qualcosa di molto più oscuro.

Moda, musica, nostalgia, identità e horror psicologico si mescolano in un film che lavora proprio sull’idea che idealizzare il passato significhi spesso guardarne soltanto la parte che vogliamo vedere.

Perfetto per: quando gli ospiti sono andati via, il caldo è diminuito e Ferragosto può finalmente diventare inquietante.