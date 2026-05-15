I versi di Ignazio Buttitta con una richiesta a Dio

I versi di Ignazio Buttitta contenuti nella poesia che apre la raccolta Il poeta in piazza possiedono una forza immediata, popolare e insieme profondamente filosofica: «Io, il “dialogo sereno”lo farei col Padre Eterno.Sarebbe peccato farlo?Fammi morire, gli direi:lasciami nella fossa dieci anni;ma poi dammi una settimana di libertà:sette giorni di permessodopo dieci anni di carcereti…

I versi di Ignazio Buttitta contenuti nella poesia che apre la raccolta Il poeta in piazza possiedono una forza immediata, popolare e insieme profondamente filosofica:

«Io, il "dialogo sereno"

lo farei col Padre Eterno.

Sarebbe peccato farlo?

Fammi morire, gli direi:

lasciami nella fossa dieci anni;

ma poi dammi una settimana di libertà:

sette giorni di permesso

dopo dieci anni di carcere

ti sembrano molti?»

Ignazio Buttitta non è solo un poeta vernacolare

In queste parole emerge tutta la grandezza poetica di Buttitta: la capacità di parlare di temi enormi — la morte, la libertà, Dio, la condizione umana — usando un linguaggio semplice, diretto, quasi quotidiano. La sua poesia non cerca raffinatezze intellettuali o artifici complessi; nasce invece dalla voce viva del popolo, dalla concretezza dell’esperienza, dalla rabbia e dalla speranza degli uomini comuni.

Il primo elemento che colpisce è il tono colloquiale. Buttitta immagina un “dialogo sereno” con Dio, il “Padre Eterno” citando i versi, non amati, di Salvatore Quasimodo. L’espressione è sorprendente perché elimina ogni distanza solenne o sacrale. Non c’è paura reverenziale, non c’è linguaggio liturgico. Il poeta si rivolge a Dio quasi come un uomo parlerebbe a un altro uomo, con semplicità e sincerità.

Questa immediatezza è una caratteristica fondamentale della poesia di Buttitta. Nato in Sicilia e profondamente legato alla cultura popolare, il poeta concepisce la poesia come voce collettiva, come parola pubblica, civile, viva. Non a caso la raccolta si intitola Poeta in piazza: il poeta non è isolato in una torre d’avorio, ma si trova tra la gente, dentro la vita reale.

La domanda:

«Sarebbe peccato farlo?»

introduce subito una sfumatura ironica e insieme drammatica. Buttitta sembra interrogare Dio con disarmante semplicità. Non chiede ricchezze, gloria o privilegi; chiede soltanto una settimana di libertà dopo la morte. La richiesta appare quasi assurda e tuttavia profondamente umana.

La metafora centrale dei versi è potentissima: la morte viene descritta come una forma di carcere. La fossa diventa prigione, luogo di reclusione assoluta. Dieci anni nella tomba equivalgono a dieci anni di detenzione. Ma proprio da questa immagine nasce la richiesta del poeta: ottenere “sette giorni di permesso”.

Rapporto vita-morte

L’idea è straordinaria perché umanizza completamente il rapporto con la morte. Buttitta non parla dell’aldilà in termini religiosi o teologici. Non si concentra sul paradiso o sull’inferno. Parla invece della libertà come bisogno essenziale dell’essere umano.

La libertà appare qui come il bene più prezioso di tutti. Persino dopo dieci anni di morte, una sola settimana di ritorno alla vita basterebbe a rendere sopportabile quella lunga prigionia. Questo mostra quanto profondamente Buttitta senta il valore dell’esistenza concreta.

La richiesta del poeta è anche commovente nella sua modestia. Non pretende l’eternità, non chiede di sfuggire alla morte per sempre. Chiede soltanto sette giorni. Una settimana. Un tempo breve, limitato, quasi fragile. Eppure sufficiente a restituire significato alla vita.

In questa immagine c’è una riflessione molto intensa sulla condizione umana. Gli esseri umani sanno di essere destinati alla morte, ma continuano ad amare disperatamente la vita. Anche un frammento di libertà può apparire immenso di fronte al nulla della tomba.

Buttitta riesce così a trasformare un tema universale in una scena concreta e quasi teatrale. Si immagina il poeta che parla direttamente con Dio come un detenuto che chiede un permesso temporaneo. L’effetto è insieme ironico, malinconico e profondamente umano.

La parola “carcere” è fondamentale. La morte non viene rappresentata come pace o riposo eterno, ma come privazione. Questo rivela una visione profondamente terrena dell’esistenza. Per Buttitta vivere significa movimento, relazione, voce, presenza. Essere rinchiusi nella fossa equivale a perdere tutto ciò che rende umana la vita.

Il desiderio della settimana di libertà può essere interpretato anche come nostalgia anticipata del mondo. Il poeta sembra già immaginare quanto gli mancheranno le cose semplici della vita: le strade, la gente, la luce, le parole, forse perfino il dolore stesso dell’esistere.

In questi versi si sente fortemente il legame di Buttitta con la cultura popolare siciliana, dove la morte non è mai soltanto un concetto astratto, ma una presenza concreta e quotidiana. La poesia popolare spesso affronta i grandi temi con immagini semplici ma potentissime, e Buttitta eredita pienamente questa tradizione.

La forza della poesia nasce anche dal contrasto tra semplicità linguistica e profondità filosofica. Le parole sono comuni, accessibili, quasi da conversazione quotidiana. Tuttavia il pensiero che esprimono è enorme: che cos’è la libertà? Quanto vale la vita? Come si può affrontare la morte?

La richiesta di “permesso” contiene inoltre una sottile critica sociale. Il lessico carcerario richiama il tema dell’oppressione e della mancanza di libertà, temi molto presenti nella poesia civile di Buttitta. La libertà non è soltanto una condizione metafisica: è anche un diritto umano e sociale.

Per questo motivo i versi possono essere letti anche simbolicamente. Non parlano soltanto della morte biologica, ma di tutte le forme di prigionia che limitano l’essere umano: la povertà, l’ingiustizia, il silenzio imposto, la mancanza di dignità.

La domanda finale:

«ti sembrano molti?»

è straordinariamente intensa proprio per la sua apparente semplicità. Il poeta quasi contratta con Dio, come farebbe un uomo qualsiasi davanti a una richiesta modesta. In quella domanda c’è ironia, ma anche disperazione e tenerezza.

Il tono non è tragico nel senso tradizionale. Buttitta evita ogni retorica solenne. La sua poesia resta legata alla concretezza della voce parlata. Questo rende i versi ancora più forti: sembrano nascere direttamente dalla vita.

Uno degli aspetti più affascinanti della poesia di Buttitta è infatti la capacità di rendere universali esperienze profondamente popolari. Il poeta parla da uomo comune, ma riesce a toccare questioni essenziali dell’esistenza umana.

In questi versi emerge anche il bisogno profondissimo di continuità con il mondo. La morte appare insopportabile non tanto perché elimina il corpo, ma perché interrompe il rapporto con la vita concreta. La libertà richiesta dal poeta è probabilmente la libertà di vedere ancora il sole, ascoltare le voci, respirare il mondo.

Buttitta sembra suggerire che vivere, anche per poco, abbia un valore immenso. Una sola settimana di libertà può diventare più preziosa di dieci anni di immobilità nella tomba.