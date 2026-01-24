15 frasi motivazionali da leggere per chi pensa di aver sbagliato tutto

Frasi motivazionali per cambiare il punto di vista su noi stessi. Forse è vero, forse abbiamo davvero perso tutto, forse abbiamo sbagliato ogni passo, forse dovevamo star fermi. Forse no, forse abbiamo fatto bene, forse abbiamo fatto bene a sbagliare, forse la cosa giusta da fare era proprio sbagliare.

Forse ha ragione Massimo Gramellini quando ne “L’ultima riga delle favole” scrive una delle frasi chiave contenute nel libro: “Se vuoi fare un passo in avanti, devi perdere l’equilibrio per un attimo”.

Qualsiasi cosa sia successa, bisogna riflettere e capire che non si è sbagliato tutto; probabilmente si è trattato solo di un piccolo errore, di un incidente di percorso che non può pregiudicare tutto.

Non importa se quell’attimo si è prolungato oltre il tempo sperato. Occorre sempre andati avanti e mai fermarsi.

Il conforto che proviene dalla parola

Quando abbiamo la percezione di aver commesso un errore, probabilmente la causa di tale sensazione è da ritrovare in un particolare, in un pensiero nascosto dentro di noi e capace di far amplificare quella sensazione di malessere: occorre individuare e affrontare quel particolare e la causa da cui nasce.

Se ci si riesce, probabilmente, è possibile vedere tutto il resto in sotto un’altra prospettiva, probabilmente migliore.

Un’aiuto può venire anche da un gesto, o da una o più frasi lette che in quel preciso istante possono cambiare il nostro punto di vista su noi stessi e il nostro giudizio.

10 frasi motivazionali per chi pensa di aver commesso errori nella vita

Le citazioni che abbiamo selezionato ruotano attorno a un nucleo comune: il superamento della passività di fronte a un errore commesso o a un ostacolo da superare. Queste frasi esortano a rischiare, come nel caso di quelle attribuite ad Albert Einstein, André Gide e Mark Twain, e invitano a prendere il controllo della propria reazione agli eventi, vedi le citazioni di John Maxwell e di Ralph Waldo Emerson.

Queste frasi motivazionali sottolineano l’importanza del momento presente (vedi citazione di John Lennon, ma soprattutto promuovono un cambio di prospettiva: esse ci fanno riflettere sull’importanza di passare da uno stato passivo, in cui si da la colpa alla fortuna o al destino, ad uno più attivo, in cui la persona prende coscienza di sé, decidendo chi essere e come reagire.

Quasi tutti questi aforismi hanno in comune il fatto di essere “archetipi Motivazionali”: essi funzionano perché toccano corde emotive universali, e proprio per questa loro efficacia sono state “donate” a grandi geni della storia (Einstein, Van Gogh, Twain) per garantirne la viralità e l’immortalità.

Se pensate di aver sbagliato tutto, queste dieci frasi motivazionali sono state scritte per voi.

1. Una persona che non ha mai commesso un errore non ha mai provato nulla di nuovo.

Albert Einstein

2. La vita è ciò che ti succede mentre sei impegnato a fare altri progetti.

John Lennon, dal brano “Beautiful Boy (Darling Boy)”

3. Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora,abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite.

Mark Twain

4. L’uomo non può scoprire nuovi oceani senza avere il coraggio di perdere la riva.

André Gide

5. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare.

Buddha

6. Il miglior momento per piantare un albero era vent’anni fa; il secondo miglior momento è ora.

Proverbio cinese

7. L’unica persona che sei destinato a diventare è la persona che decidi di essere.

Ralph Waldo Emerson

8. La vita è il 10% ciò che ti accade e x il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono.

John Maxwell

9. Se una voce dentro di te continua a ripeterti “non sarai mai in grado di dipingere”, allora dedicati alla pittura con tutto te stesso, e vedrai che quella voce sarà messa a tacere.

Vincent Van Gogh

10. Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.

Bob Dylan

11. Gli errori sono necessari, utili come il pane, e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa.

Gianni Rodari

12. Il successo consiste nel passare da un errore all’altro senza perdere l’entusiasmo

Winston Churchill

13. Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.

Paulo Coelho

14. E’ facile stare insieme quando va tutto bene. Il difficile è quando si devono superare le montagne, fa freddo e tira vento. Allora, forse, per trovare calore, uno si deve fare un poco più vicino.

Maurizio De Giovanni

15. Un timoniere di valore continua a navigare anche con la vela a brandelli.

Lucio Anneo Seneca