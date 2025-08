10 frasi di Michela Murgia sulla libertà

Scrittrice, intellettuale, attivista, Michela Murgia ha segnato la cultura italiana con parole che hanno inciso come lame e accarezzato come promesse. Le sue frasi raccontano un modo di abitare il mondo: con coraggio, intelligenza, ironia.

Con la capacità di nominare le cose con chiarezza, ma anche con tenerezza. Questi dieci pensieri tratti da suoi interventi, libri e interviste, ci insegnano a scegliere chi essere, a comprendere la libertà, a riconoscere l’amore e l’autenticità anche dove non te l’aspetti.

Curiosità su Michela Murgia: Lo sapevi che…

Il suo primo grande successo fu Accabadora (2009), vincitore del Premio Campiello. Ambientato in Sardegna, racconta il legame tra una madre adottiva e una figlia, toccando temi come eutanasia, maternità e autodeterminazione.

Nel 2021 ha pubblicato Stai zitta, un saggio folgorante sul linguaggio sessista, che ha acceso il dibattito pubblico con capitoli intitolati con frasi reali come “sei troppo emotiva” o “non sei abbastanza tecnica”. Un manifesto per il diritto alla parola.

Ha parlato apertamente della sua malattia terminale nel 2023, scegliendo di vivere e raccontare gli ultimi mesi con lucidità e coraggio. La sua voce ha continuato a interrogare la società fino all’ultimo.

Credeva profondamente nella “famiglia queer”, scelta, fluida e affettiva. In una delle sue ultime interviste ha detto: “Ho quattro figli dell’anima. Nessuno li ha partoriti, eppure sono miei”.

Amava definirsi “cattolica eretica”: spirituale, ma critica, non dogmatica. Credeva in un Dio che libera, non che giudica.

10 frasi di Michela Murgia che ci insegnano a vivere con consapevolezza, forza e libertà

Michela Murgia ha insegnato che si può parlare di politica, amore, femminismo e spiritualità senza rinunciare alla profondità e all’ironia.

Le sue frasi sono semi: alcuni germogliano subito, altri dopo anni. Ma tutti ci invitano a vivere con più dignità, consapevolezza e verità. In un mondo spesso cinico, le sue parole ci aiutano a non smettere di credere nella forza dell’umano.

1.

“L’amore non è mai possesso. È sempre liberazione.”

L’inferno è una buona memoria, 2018

Michela Murgia ci ricorda che l’amore autentico non vincola, ma apre. È uno spazio di verità in cui si cresce, non si domina.

2.

“Le parole sono atti. Quando dici qualcosa, stai facendo qualcosa.”

Stai zitta, 2021

Spiegazione : Le parole non sono neutre. Scegliere cosa dire, e cosa non dire, è un gesto di responsabilità. Parlare è agire nel mondo.

3.

“Famiglia è dove nessuno è lasciato indietro.”

Intervista a Che tempo che fa, 2023

Spiegazione : Murgia riformula l’idea di famiglia in chiave affettiva, non solo biologica. È una rete di cura, di scelta, di accoglienza.

4.

“Essere femminista significa sapere che non è colpa tua, ma è tua la responsabilità di cambiare le cose.”

Istruzioni per diventare fascisti, 2018

La consapevolezza è il primo passo. Il secondo è l’impegno attivo. Un invito a non subire il mondo, ma a trasformarlo.

5.

“Si può essere felici senza essere conformi.”

Ave Mary, 2011

Un monito a chiunque si senta “fuori norma”. La felicità non nasce dall’adattarsi, ma dal riconoscersi e scegliersi.

6.

“Una donna libera non è mai innocua.”

Stai zitta, 2021

La libertà femminile spaventa perché rompe le attese. Una donna che parla, agisce, decide per sé, è una forza che sfida i poteri.

7.

“La verità non è mai comoda. Ma è l’unica cosa che ci fa respirare.”

Intervista a La Repubblica, 2022

Affrontare la verità, anche la più scomoda, è un atto di liberazione. Negarla non protegge: soffoca.

8.

“Il corpo non è mai sbagliato. È il mondo che spesso lo guarda male.”

Discorso a Femminism – Fiera dell’editoria delle donne, 2020

Michela Murgia ci invita a rovesciare lo sguardo: non siamo noi da correggere, ma i criteri con cui siamo giudicati.

9.

“Il potere non si combatte solo con le idee. Si combatte anche con i legami.”

Intervento al Festival della Mente, 2019

Le alleanze, le relazioni solidali, i corpi che stanno insieme: questa è la vera forza che cambia le strutture.

10.

“Non si muore mai davvero se si è riusciti a raccontare chi siamo.”

Intervista postuma in L’Espresso , agosto 2023

L’eredità più grande è quella delle parole, della voce, della memoria. Raccontarsi è lasciare un segno che resiste al tempo.