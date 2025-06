15 frasi di Gianni Rodari sul potere della libertà e della creatività

Gianni Rodari (1920–1980) è stato molto più che uno scrittore per bambini: è stato un maestro di libertà. Con le sue filastrocche, le sue storie fantastiche e i suoi giochi di parole ha fatto della letteratura uno strumento di crescita, non solo per i più piccoli ma anche per gli adulti. Vincitore del prestigioso Premio Hans Christian Andersen nel 1970, Rodari ha saputo trasformare l’educazione in un atto poetico, e la fantasia in una forma di pensiero politico, etico, sociale.

Nelle sue opere, da Grammatica della fantasia a Favole al telefono, da Il libro degli errori a Filastrocche in cielo e in terra, Rodari ha lottato contro l’omologazione, la passività e la paura del diverso, mostrando che ogni bambino ha il diritto di sbagliare, di immaginare e di essere ascoltato. Le sue parole oggi risuonano più attuali che mai, soprattutto in un mondo che spesso dimentica l’importanza del gioco, dell’ironia e del rispetto.

Queste 15 frasi di Gianni Rodari che ci insegnano, con semplicità e profondità, a pensare in modo critico, a sognare senza vergogna e a costruire un futuro più gentile.

Curiosità su Gianni Rodari: lo sapevi che…

Rodari fu partigiano, giornalista e insegnante, prima di diventare autore per l’infanzia.

Grammatica della fantasia è il primo e ancora insuperato manuale di educazione alla creatività. Viene studiato in tutto il mondo.

I suoi testi sono tradotti in più di 50 lingue e letti ancora oggi in moltissime scuole italiane ed estere.

Rodari collaborò con l’Unità e con Paese Sera, portando avanti una visione dell’infanzia profondamente etica e politica.

Credeva che la scuola dovesse essere un luogo di democrazia e che ogni bambino dovesse avere l’opportunità di esprimersi.

15 frasi di Gianni Rodari che ci insegnano a crescere liberi, creativi e felici

Le frasi di Gianni Rodari sono semi che continuano a germogliare. Parlano a chi insegna, a chi scrive, a chi educa, a chi cresce. Sono parole leggere ma potentissime, capaci di ribaltare l’idea di scuola, di società, di umanità. Insegnano a non avere paura dell’errore, a non rinunciare al sogno, a vedere nella fantasia uno strumento di costruzione collettiva. Perché, come avrebbe detto lui stesso, “tutti possono inventare storie, tutti possono cambiare il finale”. Basta iniziare a raccontare.

1.

Tutti gli usi della parola a tutti: questo mi sembra l’ideale democratico.

– Grammatica della fantasia

Rodari rivendica il diritto di tutti, anche dei bambini, a esprimersi liberamente. Per lui la parola è uno strumento di uguaglianza, un bene pubblico che deve essere accessibile, non elitario.

2.

Vale la pena che un bambino impari piangendo quello che può imparare ridendo?

Una delle frasi più celebri e disarmanti. Rodari critica l’educazione punitiva, proponendo invece un apprendimento basato sulla gioia, la curiosità e la condivisione.

3.

La fantasia è come la marmellata: bisogna che sia spalmata su una solida fetta di pane.

– Grammatica della fantasia

La creatività ha bisogno di basi concrete, di conoscenza, di logica. Solo così può essere veramente trasformativa e non fine a se stessa.

4.

Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli.

– Il libro degli errori

Un inno alla pedagogia dell’errore: sbagliare non è solo naturale, è formativo. Rodari insegna a non temere gli sbagli, ma a guardarli come trampolini per imparare e crescere.

5.

Il bambino ha diritto al rispetto.

Rodari anticipa concetti oggi fondamentali in pedagogia: il bambino non è un adulto incompleto, ma una persona a pieno titolo, con bisogni, diritti e pensieri propri.

6.

Non si piange sulla propria storia, si cambia rotta.

– C’era due volte il barone Lamberto

Un messaggio di forza e possibilità: anche se il passato è stato duro, il futuro resta aperto. La resilienza, per Rodari, nasce dall’immaginare nuove strade.

7.

Chi non ha fantasia non vola.

Una frase semplice che racchiude tutta la sua poetica: la fantasia è ciò che ci permette di superare i limiti, di costruire ponti tra il reale e il possibile.

8.

Io vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.

Rodari concepisce la lettura come strumento di emancipazione, di liberazione interiore e sociale. Leggere è un atto politico, oltre che culturale.

9.

Non esistono bambini cattivi, ma bambini infelici.

Una frase che dovrebbe essere incisa in ogni scuola. Rodari invita a guardare oltre il comportamento e ad ascoltare i bisogni emotivi, spesso silenziosi, dei più piccoli.

10.

I bambini devono poter trovare nei libri quello che cercano.

– Grammatica della fantasia

Non è l’adulto a dover decidere cosa serve al bambino: è il bambino stesso che, nella lettura, esplora sé stesso, le sue paure, i suoi desideri.

11.

La vera libertà nasce dalla conoscenza.

Un pensiero profondo che unisce etica, istruzione e cittadinanza. Rodari sapeva bene che solo un popolo istruito è davvero libero.

12.

Una scuola senza fantasia è come un cielo senza stelle.

Rodari propone una rivoluzione dolce ma potente: una scuola che educhi al sogno, alla sperimentazione, all’immaginazione come competenza.

13.

Le fiabe servono a dare un ordine all’angoscia.

– Grammatica della fantasia

Raccontare e ascoltare storie è un modo per dare forma alle emozioni, per affrontare le paure e per elaborare il caos. Una forma di cura.

14.

L’utopia serve a camminare.

Rodari non era ingenuo: sapeva che l’utopia è una direzione, non una meta. Ma senza di essa, non ci si muove, non si sogna, non si cambia.

15.

Se ci sarà un giorno un’umanità migliore, dovrà molto alla fantasia.

Una chiusura perfetta: Rodari credeva che solo immaginando un mondo diverso si potesse cominciare a costruirlo. E questo vale ancora oggi.

