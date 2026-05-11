16 frasi di George Bernard Shaw che ci insegnano a non essere spettatori della nostra vita

Scopri la filosofia di George Bernard Shaw: un viaggio tra aforismi e provocazioni che ci insegnano a creare noi stessi, superare la paura di sbagliare e vivere con ironia.

Scrittore, drammaturgo e saggista irlandese, George Bernard Shaw è stato un vero e proprio “predicatore travestito da saltimbanco”, come amava definirsi. Insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1925, ha lasciato in eredità un patrimonio di commedie e riflessioni che continuano a scuotere le coscienze moderne.

Nato in Irlanda, a Dublino, il 26 luglio del 1856 da una famiglia di origini inglesi, dopo il trasferimento a Londra Shaw aderì alla “Fabian Society”, gruppo intellettuale di socialisti attenti più ai problemi dell’uguaglianza sociale che non a quelli della lotta di classe. Dopo la prima guerra mondiale scrisse quello che è considerato il suo capolavoro, “Santa Giovanna”. Anche per quest’opera, è ricordato come uno dei scrittori più rappresentativi del proprio Paese.

10 frasi di George Bernard Shaw sul cambiamento che ci insegnano a prendere in mano la nostra vita

Ma perché, a distanza di decenni, i suoi aforismi sono ancora così condivisi? Cosa ci insegnano davvero queste frasi taglienti? Esploriamo il cuore della sua filosofia attraverso le sue parole più iconiche.

1. Nessun uomo impegnato a fare una cosa molto difficile, e a farla molto bene, perde mai il rispetto di se stesso.

2. Non vale la pena di fare nulla a meno che le conseguenze non possano essere serie.

3. La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono.

4. È più facile rimpiazzare un uomo morto che un quadro.

5. L’uomo può arrivare fino alle cime più alte, ma non può resistere a lungo.

6. L’ipocrisia è l’omaggio che la verità rende all’errore.

7. Niente rende l’uomo più egoista del suo lavoro.

8. Non ci sono segreti meglio custoditi di quelli che tutti conoscono.

9. Non sa niente, e crede di saper tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica.

10. L’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare.

11. La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi.

12. Una vita spesa a compiere errori non solo è più onorevole, ma molto più utile di una vita consumata a non far niente.

13. La giovinezza è una cosa meravigliosa. Che peccato che sia sprecata per i giovani.

14. Il mio modo di scherzare è dire la verità. È lo scherzo più divertente del mondo.

15. Il peggior peccato contro i nostri simili non è l’odio, ma l’indifferenza: questa è l’essenza dell’inumanità.

16. L’unico modo per evitare di essere depressi è non avere abbastanza tempo libero per domandarsi se si sia felici o no.

Cosa ci insegnano queste frasi

Gli aforismi di George Bernard Shaw sono lezioni di pragmatismo e responsabilità individuale. Esse ci insegnano, prima di tutto, il valore del pensiero critico: Shaw ci invita a non accettare mai la realtà così com’è e a diffidare delle consuetudini sociali che soffocano l’intelletto.

Spesso passiamo anni cercando una presunta “essenza” interiore, come se fossimo oggetti già definiti nascosti in un cassetto. Shaw ribalta la prospettiva: siamo noi i creatori. Ogni scelta, ogni azione e ogni pensiero contribuiscono a plasmare chi siamo. Non c’è nulla da trovare, c’è tutto da costruire.

In una società terrorizzata dal fallimento, Shaw ci ricorda che l’unico vero errore è l’immobilità. Chi agisce sbaglia, ma impara e vive. Chi resta fermo per paura del giudizio o dell’insuccesso non vive affatto, ma si limita a consumare il proprio tempo in un’inutile sicurezza.

Queste frasi ci insegnano che la felicità non è una condizione passiva da attendere, ma un risultato dell’azione e del lavoro su se stessi. Ci insegnano che l’errore è superiore all’inerzia e che il vero progresso nasce dalla capacità di restare “irragionevoli”, ovvero di voler adattare il mondo a noi stessi anziché conformarci passivamente ad esso. In sintesi, Shaw ci sprona a diventare i registi consapevoli della nostra esistenza, armati di ironia contro le ipocrisie del mondo.

L’eredità di un provocatore

George Bernard Shaw ci ha lasciato un manuale di sopravvivenza intellettuale. Attraverso il paradosso e la satira, ci ha mostrato che la realtà è plastica e che la mente umana è lo strumento più potente per modellarla. Leggere oggi i suoi aforismi significa accettare una sfida: quella di smettere di essere spettatori passivi della nostra vita e iniziare a essere, finalmente, i suoi “irragionevoli” architetti.

Scopri 7 consigli per una vita migliore ispirandosi a Jane Austen