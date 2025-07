11 frasi di Mogol che definiscono il potere dell’amore in tutte le forme

Cos’è davvero l’amore? Le frasi di Mogol non possono che apparire adeguate quando si parla del sentimento e delle emozioni che sono associate a questa magica parola. Un sentimento assoluto, una vibrazione che attraversa il tempo, o forse solo una breve luce che ci attraversa l’anima? Abbiamo voluto scoprire il pensiero sull’argomento di Giulio Rapetti, in arte Mogol, attraverso gli aforismi da lui realizzati e consegnati alla memoria grazie ad un libro.

Parliamo della raccolta di frasi aforismi Le ciliegie e le amarene di Mogol, pubblicato da edizioni Minerva nel 2012, nel quale l’arcinoto autore di testi indimenticabili della musica italiana, offre brevi ma incisive piccole di parole, capaci di cogliere ciò che spesso non riusciamo a dire.

Tra dolcezza, malinconia e ironia, queste frasi che abbiamo scelto possono accompagnare in un viaggio nell’amore autentico, quello vissuto, pensato e, a volte, perduto. La volontà di questa scelta è sempre la riflessione e la scoperta per stimolare il pensiero e il cervello, analizzando come la pensa sull’argomento un personaggio che con i suoi testi per canzoni di successo ha conquistato l’attenzione di milioni di persone.

Le frasi di Mogol che definiscono l’amore

Mogol ci offre uno specchio dell’amore in tutte le sue forme: giovane o maturo, passionale o dolente, viscerale o razionale. Non pretende di dare risposte assolute, ma lascia tracce emotive, riflessioni da far sedimentare. In un mondo che spesso svuota l’amore nel consumo, queste frasi ci riportano al cuore, nel vero senso della parola.

L’amore è il tema più raccontato di sempre, eppure continua a sfuggire a ogni definizione. Si insinua nelle pieghe della vita, cambia forma, sorprende, ferisce, salva. È silenzio e musica, attesa e abbraccio, presenza e mancanza. E chi meglio di Mogol, uno dei più grandi autori della canzone italiana, poteva catturarne l’essenza in poche parole?

Ogni frase sull’amore di Mogol ha il suo contesto

Nel libro Le ciliegie e le amarene, Mogol non scrive testi da cantare, ma piccole verità da meditare. Le sue frasi sono brevi, ma custodiscono mondi interi. Hanno la forza di un ricordo, l’intensità di un addio, la dolcezza di un abbraccio inaspettato.

Non ci troviamo davanti a definizioni teoriche, ma a scintille di vita vissuta, osservata con profondità e ironia. Sono pensieri nati dall’esperienza, da un occhio lucido e da un cuore che ha conosciuto la gioia e il disincanto.

Ecco quindi le frasi di Mogol che più di tutte sanno definire l’amore. O almeno, ci provano.

1. Il vero amore di una vita è quello al quale si pensa morendo.

L’amore non si misura nel tempo vissuto, ma nella sua intensità emotiva. È quello che resta nell’ultimo pensiero, quello che ha lasciato il segno più profondo.

2.Le rughe delle persone amate parlano d’amore.

La bellezza dell’amore maturo: imparare a leggere nei segni del tempo le storie condivise, le risate, i dolori superati insieme. L’amore vero non teme le rughe, le celebra.

3. L’amore è cieco (ma arriva il giorno in cui ci vede).

Ironica e lucida, questa frase racconta il disincanto. All’inizio l’amore è accecato dall’ideale, poi arriva la realtà. Ma è proprio lì che si misura la forza del sentimento.

4. Il seme dell’amore fruttifica amore.

L’amore genera altro amore: nelle relazioni, nei figli, nell’arte. È un’energia vitale che si moltiplica, se autentica.

5. Il cuore non riconosce esclusive.

Provocatoria ma sincera: il cuore umano è complesso, e può amare in più direzioni, anche contemporaneamente. È un invito a riconoscere l’ambivalenza dei sentimenti.

6. Capita che un amore del passato torni per qualche secondo nella mentee con un leggero dispiacere ti accarezzi il cuore.

La malinconia dell’amore finito: quel dolore dolce e improvviso che riaffiora, senza far male, ma lasciando un’eco.

7. Se la fine di un sentimento amoroso non lascia spazio all’affetto non c’è mai stato amore.

Dopo l’amore dovrebbe rimanere qualcosa. Se resta solo il vuoto o il rancore, forse non era amore. Solo desiderio, abitudine, illusione.

8. Di notte, nella corsia di un ospedale, ho visto una donna vestita, sdraiata per terra su una coperta, con il braccio alzato che stringeva la mano del suo uomo steso sul letto. L’immagine dell’amore.

L’immagine più forte. L’amore nei gesti estremi, nella cura, nella dedizione incondizionata. Nessuna parola, solo presenza.

9. L’amore non è un prurito ma il canto dell’anima.Comunque se canto e prurito coesistono, non è male.

L’amore è qualcosa di profondo, ma non disdegna il desiderio, l’ironia, l’aspetto fisico. Un equilibrio possibile.

10. L’amore non va mai sprecato.

Ogni amore, anche se non corrisposto o finito male, lascia qualcosa. È esperienza, crescita, dono. Non si ama mai invano.

11. Il vero amore costa caro: resisti ai capricci del tuo bambino.

Il vero amore è anche educare, saper dire no, costruire attraverso il sacrificio. L’amore è responsabilità.