Papa Leone XIV è stato eletto da poche settimane ma alcune delle sue frasi stanno già diventando famose, soprattutto sono sempre sotto l’occhio dell’attenzione dei media e del mondo politico. Come di fatto accade sempre quando a parlare è il Pontefice. Ma, nel caso dell’ex Cardinale Prevost, le sue frasi di inizio pontificato sono viste come uno specchio del suo pensiero, della sua posizione e delle sue priorità.

Ricordiamo che Leone XIV è un “agostiniano“, un ordine famoso per la sua stretta osservanza della dottrina e, non solo, è anche un ex missionario che quindi fa dell’evangelizzazione molto più di un credo della sua vita.

Dallo storico “La Pace sia con voi” con cui Papa Leone XIV ha salutato il mondo dopo la nomina alle dichiarazioni su dottrina e anche geopolitica. Ecco alcune delle più importanti frasi e aforismi appartenenti all’attuale pontefice divenute già storiche.

Disarmiamo le parole, per disarmare la Terra. (frase pronunciata nel suo incontro con i giornalisti di tutto il mondo convocati in Vaticano)

JD Vance sbaglia: Gesù non ci chiede di dare una valutazione al nostro amore per gli altri. (frase con cui l’allora Cardinale aveva risposto ad alcune dichiarazioni dell’attuale vicepresidente Usa, J.D. Vance sulla vita dei cristiani ed i valori della religione cristiana)

Il nostro primo compito è insegnare cosa significa conoscere Gesù Cristo e testimoniare la nostra vicinanza al Signore. Questo viene prima di tutto: comunicare la bellezza della fede, la bellezza e la gioia di conoscere Gesù. Significa viverla noi stessi e condividere questa esperienza.

Lo Stato, proprio come un padre di famiglia, ha il dovere prioritario di prendersi cura dei propri cittadini prima di rivolgere attenzioni nei confronti degli stranieri (frase rivolta ancora una volta in risposta ad alcune frasi dell’attuale vice presidente degli Stati Uniti, Vance, sui migranti. Vance infatti aveva appena postato alcune immagini dei migranti ammanettati che venivano imbaracti sugli aerei per esser riportati nei loro paesi di origine)

Abbiamo bisogno di qualcuno che possa parlare per i poveri, gli emarginati, gli sfollati, sulla scena mondiale.

l Vangelo è per tutti, per tutti noi che siamo peccatori. Anch’io sono un peccatore.

La benedizione è per tutti: si può benedire ogni persona, ma non l’unione omosessuale. Quello che ho permesso non è stato di benedire l’unione perché va contro la legge della Chiesa. (frase che fece molto discutere ma che racconta in maniera chiara la posizione del Pontefice, molto legato alla dottrina evangelica, e che quindi non ha mai aperto in maniera completa alle battaglie, molto forti negli Stati Uniti, della comunità LGBTQ+.

In un appuntamento nel 2012 con altri vescovi, parlò dello «stile di vita omosessuale» e delle «famiglie alternative composte da partner dello stesso sesso e dai loro figli adottivi» criticando i media occidentali che mostrano «simpatia per credenze e pratiche che sono in contrasto con il Vangelo