Le più belle frasi sull’amicizia tratte dai grandi romanzi

L’amicizia è uno dei sentimenti più puri e sfaccettati della nostra esistenza. Non ha bisogno di definizioni romantiche, né di vincoli di sangue: può essere totalizzante come un amore, familiare come una sorellanza, o silenziosa e salvifica come una presenza discreta.

La letteratura l’ha raccontata in ogni forma: tra bambini e anziani, tra donne, tra uomini, tra anime simili o agli antipodi, spesso con maggiore profondità di quanto non abbia fatto con l’amore.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia vi proponiamo 10 frasi indimenticabili tratte da grandi romanzi,

In ognuna di queste frasi, l’amicizia assume una forma diversa: a volte è dolce, altre dolorosa; può nascere da un’intesa istintiva o da una lunga consuetudine; può contenere in sé il germe del desiderio, della cura, persino del conflitto.

Ma sempre, nella letteratura come nella vita, è un legame che cambia chi siamo. Perché chi ha un vero amico, lo scriveva già Cicerone, ha un tesoro. E questi romanzi, a loro modo, sono scrigni colmi di quel tesoro.

1.

“Se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo.”

Il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupéry

Questa frase, pronunciata dalla volpe al Piccolo Principe, è una delle più belle dichiarazioni d’amicizia mai scritte. Il verbo “addomesticare” qui assume un significato poetico: creare un legame profondo e irripetibile. L’amicizia, dice Saint-Exupéry, è scelta, dedizione, responsabilità reciproca.

2.

“Perché io non ti voglio bene come una mamma, io ti voglio bene come un’amica.”

Lessico famigliare, Natalia Ginzburg

Nel capolavoro autobiografico di Ginzburg, la dimensione affettiva si costruisce anche al di fuori dei ruoli convenzionali. Questa frase, rivolta al figlio, testimonia l’intensità di un legame che va oltre il dovere: l’amicizia è una forma d’amore volontario, non imposto, e per questo ancora più prezioso.

3.

“Ho lottato invano. Non posso farlo. […] Devo dirle quanto le ammiro e le voglio bene.”

Orgoglio e pregiudizio, Jane Austen

Anche se detta da Darcy in un contesto amoroso, questa frase segna un momento di profonda vulnerabilità, e rappresenta bene il passaggio tra l’orgoglio e la fiducia. In Austen, l’amicizia è spesso la base su cui si costruisce l’amore. Il sentimento che lega Lizzie e Jane, o Darcy e Bingley, è un’affinità elettiva prima di tutto amicale.

4. “Volevo che lei fosse la migliore di tutte, volevo che fosse mia, la mia amica geniale.”

L’amica geniale, Elena Ferrante

Nel primo volume della tetralogia di Ferrante, questa frase racchiude la complessità del legame tra Lila e Lenù. Un’amicizia fatta di rivalità e dipendenza, ammirazione e rancore, ma sempre autentica e totalizzante. Geniale, appunto.

5.

“Io e lui siamo cresciuti insieme. Quando sei piccolo, hai solo pochi veri amici. Dopo, non sarà mai più la stessa cosa.”

Stand by Me, Stephen King

King ha raccontato l’amicizia tra ragazzi con una delicatezza rara. Questo passo è una malinconica riflessione su come l’intensità delle amicizie d’infanzia, vissute senza filtri né secondi fini, sia irripetibile in età adulta.

6.

“Non c’è niente di più bello al mondo che un’amicizia vera, fatta di stima, affetto e rispetto.”

Piccole donne, Louisa May Alcott

Nel mondo delle sorelle March, l’amicizia è il collante che tiene insieme affetti e identità. Non solo tra sorelle: anche il legame tra Jo e Laurie nasce dalla stima e dal gioco, e si trasforma senza mai perdere il suo cuore amicale.

7.

“Mi strinse la mano. Ed era come se mi abbracciasse la mia infanzia tutta intera.”

Il buio oltre la siepe, Harper Lee

Il rapporto tra Scout e Atticus, padre e figlia, è anche un’amicizia fatta di fiducia, silenzi e valori condivisi. In questo passo finale, Harper Lee ci ricorda che a volte un gesto semplice è sufficiente a dire tutto.

8.

“Sam non disse nulla. Ma Frodo sapeva che era lì, e questo gli bastava.”

Il Signore degli Anelli, J.R.R. Tolkien

Sam e Frodo rappresentano una delle amicizie più solide della letteratura fantastica. Tolkien celebra la lealtà silenziosa: quella che non ha bisogno di parole, ma che sostiene, anche quando tutto sembra perduto.

9.

“Con lei parlavo come se la conoscessi da sempre. Avremmo potuto essere sorelle, o compagne in un’altra vita.”

La storia, Elsa Morante

Ne La storia , l’incontro tra donne diventa solidarietà, conforto e condivisione in un mondo spezzato dalla guerra. Morante racconta un’amicizia che nasce in fretta, ma che lascia un segno profondo.

10.

“Forse tutte le amicizie vere nascono da questo: trovare qualcuno a cui poter dire ciò che non riusciamo a confessare nemmeno a noi stessi.”

Lettere a un giovane poeta, Rainer Maria Rilke

Pur trattandosi di lettere e non di un romanzo, questa frase di Rilke è una delle più citate sulla vera amicizia. Rende perfettamente l’idea di un legame che non è solo conforto, ma anche specchio e verità.