Lo Yoga sta diventando sempre più popolare. In tutto l’Occidente, Italia compresa, i praticanti crescono di numero in maniera esponenziale. Sarà lo stress, sarà il post lockdown, sarà per l’amore verso l’oriente sta di fatto che le scuole stanno aumentando i loro iscritti come non era mai capitato prima.

Spesso però chi pratica ritiene che questa sia una attività fisica e vede le “asana”, cioè la varie posizioni del corpo, come degli esercizi ginnici. Lo Yoga in realtà è ben altro, e molto di più. È, come dicono i maestri antichi, un viaggio dentro se stessi. Più filosofia quindi che attività fisica. E lo dimostrano quelle che sono le frasi dei grandi maestri indiani sullo Yoga e che ne tracciano percorso e limiti.

10 frasi sullo Yoga

Lo Yoga insegna a vivere il presente. Fate del vostro meglio oggi senza aspettare il domani (Paramahansa Yogananda) Lo Yoga non trasforma il modo in cui vediamo le cose, trasforma la persona che le vede (B.K.S. Iyengar) Quando sei davanti ad un compito difficile… comincia (Yoga Bhajan) Chiunque può respirare, quindi chiunque può praticare Yoga (T.K.W. Desikachar) La pratica dello Yoga è come un gioiello: più lo lucidi e più risplende (B.K.S. Iyengar) Praticate lo Yoga sinceramente, non seriamente (Sri K. Pattabhi Jois) Lo Yoga aiuta a vivere nel presente, non nel futuro. Fate quindi del vostro meglio oggi, senza aspettare il domani (Paramahansa Yogananda) Lo Yoga ci insegna a modificare ciò che non può essere accettato e ad accettare ciò che non può essere modificato (B.K.S. Iyengar) La meditazione deve cominciare con il corpo. Esso è il veicolo del sé contro i desideri che ostacolano la vera meditazione (B.K.S. Iyengar) Il Corpo non è rigido, la mente è rigida (Sri K. Pattabhi Jois)

Chi sono i maestri dello Yoga di queste frasi

Paramahansa Yogananda

Nato a fine del 1800 Paramhansa Yogananda fu il primo grande maestro che dall’India portò lo Yoga in occidente; colpa, o merito, del suo trasferimento negli Stati Uniti avvenuto nel 1920. Ha scritto la famosa “Autobiografia di uno yoga”, pubblicato nel 1946 e considerato da allora una delle guide spirituali dell’intero mondo dello yoga moderno. Scopo della sua pratica era quello di avvicinare l’uomo a Dio, quale fosse la religione dell’individuo. Questo attraverso l’antica scienza e filosofia del Kriya Yoga

B.K.S. Iyengar

Se chiedete in India ma non solo chi sia la vera “leggenda” beh, tutti senza esitazione, vi risponderanno: B.K.S. Iyengar. Stiamo infatti parlando do di uno dei più grandi maestri di sempre, uno dei primi a sviluppare al meglio l’insegnamento anche in occidente ed uno dei suoi libri, “Teoria e Pratica dello Yoga” è molto più che un testo, è la guida mondiale allo pratica, per tutti. Non bastasse ha anche fondato la Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute a Pune in India, oggi uno dei luoghi simbolo dello yoga frequentato da migliaia di persone e praticanti cui viene insegnato lo stile di Yoga che prende il suo nome: Iyengar Yoga

Sri K. Pattabhi Jois

A Sri K. Pattabhi Jois si deve di sicuro la diffusione dell’Ashtanga Vinyasa Yoga, uno degli stili della pratica più diffusi al mondo. Per questo è ritenuto uno dei maestri più influenti della storia moderna. Ha scritto, come molti altre guide, un libro, in realtà uno solo: Yoga Mala

T.K.W. Desikachar

T.K.W. Desikachar, morto nel 2016, è stato una delle figure centrali e più riconosciute dello yoga degli ultimi anni. A lui va il merito di una certa “demistificazione” della figura del maestro ed ha aperto le porte a questa attività in ambito wellness e di miglioramento della salute. Fu lui, assieme al padre, a sviluppare lo Viniyoga, pratica che si adatta molto di più ad ogni singolo individuo (con le proprie diversità e situazioni fisiche e mentali)

Yoga Bhajan

Yoga Bhajan è riconosciuto da tutti come uno dei maestri più influenti degli ultimi decenni, soprattutto per il suo insegnamento dell’antica scienza e filosofia del Kundalini Yoga