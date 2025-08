Marco Missiroli è una delle voci più raffinate e profonde della letteratura italiana contemporanea. Scrittore capace di toccare corde intime con una scrittura limpida e misurata, racconta i tormenti dell’adolescenza, le sfide dell’età adulta, la bellezza inquieta dell’amore.

I suoi personaggi sono fragili, desideranti, spesso in bilico. Ma è proprio da questa instabilità che emerge qualcosa di autentico: il tentativo di essere veri.

Queste frasi sono piccoli fari nel buio quotidiano, e ci insegnano a non avere paura delle emozioni, delle contraddizioni e del desiderio.

Curiosità su Marco Missiroli: Lo sapevi che…

Nato a Rimini nel 1981, Marco Missiroli ha conquistato critica e pubblico con una prosa elegante, emotiva e profonda. Il suo Atti osceni in luogo privato (Feltrinelli) ha vinto il Premio SuperMondello ed è stato tradotto in più lingue.

Con Fedeltà, vincitore del Premio Strega Giovani, ha raggiunto il grande pubblico anche grazie alla serie Netflix ispirata al libro.

Il suo ultimo romanzo, Avere tutto, indaga i rapporti padre-figlio, il desiderio, il coraggio di stare nella verità.

Marco Missiroli è anche editorialista del Corriere della Sera, dove tiene una rubrica molto seguita.

10 frasi di Marco Missiroli, essenziali per comprendere noi stessi e il rapporto con l’altro

Le frasi di Marco Missiroli ci parlano in modo diretto e affettuoso. Ci ricordano che il desiderio non è nemico della stabilità, che i sentimenti non sono mai lineari e che la fedeltà più difficile è quella verso la propria autenticità. In un tempo di frasi urlate e relazioni precarie, la sua scrittura ci insegna qualcosa di semplice e necessario: che l’amore, per durare, deve restare inquieto. E che dentro ogni fragilità, se la si guarda con onestà, può nascere una forza nuova.

1. “Le parole dette a bassa voce sono quelle che restano.”

Fedeltà

Una lezione sull’intimità: non è nel clamore che si costruisce un legame profondo, ma nel sommesso, nel gesto minuscolo, nella cura che non chiede di essere vista.

2.

“Il corpo desidera sempre prima della mente.”

Atti osceni in luogo privato

Il desiderio come motore primario, istintivo. Una frase che ci insegna ad ascoltare il corpo, a riconoscere i suoi segnali, senza paura né censura.

3. “A volte si è fedeli a una versione di sé, non a una persona.”

Fedeltà

Una riflessione sull’identità, sulla trasformazione. Ci invita a chiederci: a cosa siamo davvero leali? Alla nostra immagine, o alla verità che ci abita?

4. “L’adolescenza è quando ti accorgi di non poter più essere solo ciò che vorresti.”

Atti osceni in luogo privato

Una frase che racconta il passaggio cruciale alla consapevolezza. Crescere significa anche rinunciare all’illusione della perfezione, e imparare a stare con ciò che si è.

5. “Non c’è niente di più scandaloso della tenerezza.”

Avere tutto

In un mondo che celebra la durezza, la dolcezza può sembrare fuori posto. Missiroli ci insegna che essere teneri è un atto rivoluzionario.

6.

“La fedeltà non è restare, ma scegliere di rimanere anche quando potresti andartene.”

Fedeltà

L’amore, nella sua forma più adulta, è una decisione quotidiana. Non è mancanza di tentazioni, ma la forza di attraversarle senza smarrirsi.

7.

“L’educazione sentimentale non finisce mai.”

Atti osceni in luogo privato

Una frase che ci ricorda quanto siamo eterni apprendisti dell’amore. Non c’è un traguardo, ma una pratica continua, fatta di inciampi, domande e ripartenze.

8. “Ci sono silenzi che tengono in piedi più di mille parole.”

Fedeltà

L’importanza del non detto, della presenza che basta a sé stessa. A volte, condividere un silenzio sincero vale più di mille spiegazioni.

9.

“Non si ha tutto perché si possiede, ma perché si comprende.”

Avere tutto

Il vero “avere tutto” non è accumulare, ma capire: chi si è, cosa si prova, quali sono i confini tra ciò che ci serve e ciò che ci illude.

10.

“Scrivere è smettere di mentire.”

Atti osceni in luogo privato

Una frase che è anche poetica dichiarazione d’intenti. Scrivere — come vivere autenticamente — è un atto di verità, un rischio necessario per conoscersi.