“Basta sono al limite”. Sartre ci spiega come sopravvivere alle routine che ci fanno stare male

Ci sono giorni in cui la routine smette di essere lo sfondo rassicurante delle nostre vite e diventa, improvvisamente, un muro di cemento armato. Non è la stanchezza da troppo lavoro, quella che la psicologia o la sociologia definiscono burnout. È un rifiuto molto più profondo, quasi biologico. È la sensazione claustrofobica che sale nello stomaco quando entriamo nel solito ufficio, incrociamo le stesse facce, ascoltiamo le stesse identiche dinamiche relazionali copia-incolla e capiamo che, se rispondiamo a tutti gli stessi automatismi di sempre, potremmo impazzire.

Un filosofo e scrittore come Jean-Paule Sartre più di novant’anni fa aveva già affrontato uno dei malesseri più asfissianti che colpisce la nostra società. Aveva già dato voce al lamento sempre più angosciante che prende forma in una frase che diventa sempre più ripetitiva, un urlo silenzioso che ci accomuna tutti: “Sono arrivato al limite“. In fondo, è lo stesso identico cortocircuito psicologico che il cinema italiano ha stampato nella nostra memoria collettiva con la memorabile crisi di Magda in Bianco, Rosso e Verdone. Davanti all’asfissiante, maniacale e ripetitiva precisione del marito Furio, fatta di tabelle di marcia, risposte automatiche e rituali svuotati di senso, lei esplodeva in quel pianto disperato: “Non ce la faccio più!”.

Oggi siamo tutti un po’ Magda, intrappolati in un “loop alla Furio” che ci toglie il respiro. Ma per dare un nome a questo soffocamento e capire come uscirne, dobbiamo leggere il diario parigino del 1938, La Nausea di Jean-Paul Sartre, perché esprime l’esatta anatomia di questo nostro crollo quotidiano.

Sartre l’aveva già scolpita in poche, definitive parole:

Scivolo pian piano in fondo all’acqua, verso la paura. Sono solo in mezzo a queste voci gioiose e ragionevoli. Tutti questi tipi passano il loro tempo a spiegarsi… Quanta importanza attribuiscono, mio Dio, a pensare tutti quanti le stesse cose.

La Nausea il diario filosofico di Jean-Paul Sartre

Scritto nel 1932 e pubblicato dopo radicali revisioni nel 1938, il capolavoro di Sartre non è un romanzo nel senso tradizionale del termine. È una mappa del crollo, una sorta di diario filosofico in cui il protagonista, il trentenne studioso di storia Antoine Roquentin, registra il progressivo scollamento tra se stesso e la realtà che lo circonda.

Inizialmente, Sartre voleva intitolare l’opera Melancholia, un omaggio esplicito alla celebre incisione di Albrecht Dürer che ritrae l’angoscia geometrica e lo sfinimento dello spirito umano. Fu l’editore Gallimard a imporre il titolo La Nausea, ritenendolo più affilato e commerciale per il pubblico dell’epoca.

Sullo sfondo di una grigia città di provincia chiamata Bouville, dietro cui si nasconde Le Havre, il porto nebbioso in cui lo stesso Sartre insegnava negli anni Trenta, Roquentin si muove in una solitudine totale che diventa, giorno dopo giorno, una lente d’ingrandimento spietata.

Intorno a lui si muovono figure sintomatiche, specchi deformanti di come gli esseri umani cercano di sfuggire al vuoto della routine quotidiana. C’è l’Autodidatta, un uomo che frequenta la stessa biblioteca di Roquentin e tenta disperatamente di leggere tutti i volumi disponibili seguendo un rigoroso ordine alfabetico.

Egli rappresenta il simbolo perfetto dell’illusione della cultura enciclopedica, di chi accumula nozioni come una corazza per darsi una struttura contro l’assurdità del quotidiano, finché un crollo umano e sociale non svelerà la fragilità del suo castello di carte. E poi c’è Anny, l’ex fidanzata di Roquentin, un’attrice trentenne che vive alla giornata e che è giunta allo stesso identico capolinea esistenziale: la consapevolezza che ogni nostra azione, ogni nostra recita mondana, è tragicamente vana.

Bouville non è semplicemente un luogo geografico, ma lo spazio mentale di ogni ufficio moderno, di ogni dinamica sociale contemporanea in cui ci sentiamo intrappolati. È il teatro in cui l’essere umano si scopre improvvisamente nudo, privato di quel senso nobile e alto che si ostina a dare alle proprie giornate pur di non impazzire.

Sartre definisce questa condizione come una dimensione metafisica che è, prima di tutto, un atteggiamento psicologico. La scoperta che, pur vivendo costantemente in mezzo agli altri all’interno di binari sociali già tracciati, l’individuo rimane radicalmente solo, condannato a decidere in modo autonomo come agire e come respirare dentro la propria vita.

Quando il loop della routine finisce per farci soffocare

Nel romanzo, la crisi di Antoine Roquentin non esplode davanti a una grande tragedia, ma si accende per piccoli dettagli insignificanti, quasi domestici. C’è un momento d’inflessione emblematico nel diario in cui l’assurdità del mondo si manifesta attraverso un semplice foglietto di quaderno trovato nel fango, vicino a una pozzanghera. Il protagonista vorrebbe compiere un gesto automatico, raccoglierlo per il puro piacere tattile di quella carta inzuppata:

Mi sono chinato, già mi rallegravo dì toccare quella pasta tenera e fresca che si sarebbe arrotolata sotto le mie dita in pallottole grige… e non ho potuto.

Questo blocco fisico, improvviso e viscerale, è l’esatto corrispettivo di quel lunedì mattina in cui la nostra mano esita e quasi si contrae prima di afferrare la maniglia della porta dell’ufficio, o quando fissiamo lo schermo del computer sentendo una repulsione inspiegabile per l’interfaccia delle email. Crolla l’automatismo. Roquentin rimane bloccato a mezz’aria, legge meccanicamente le parole scritte su quel foglio di scuola (“Dettato: il Gufo bianco”) e infine si rialza. La conclusione a cui arriva è una sentenza che descrive perfettamente il nostro sentirci in trappola:

e poi mi sono risollevato, a mani vuote. Io non sono più libero, non posso più fare quello che voglio.

È il momento esatto in cui capiamo che non siamo più padroni del nostro tempo, ma siamo diventati ingranaggi di un meccanismo. Gli strumenti quotidiani, le scadenze e i contesti, utili e inanimati fino a ieri, cambiano pelle. Smettono di essere uno sfondo invisibile e rassicurante e si caricano di una presenza pesante, quasi miniosa:

Gli oggetti son cose che non dovrebbero commuovere, poiché non sono vìve. Ci se ne serve, li si rimette a posto, si vive in mezzo ad essi: sono utili, niente di più. E a me mi commuovono, è insopportabile. Ho paura dì venire in contatto con essi proprio come se fossero bestie vive.

Quando scatta il “non ce la faccio più”, la tastiera del computer, la scrivania o il badge aziendale si trasformano proprio in queste “bestie vive” che ci aggrediscono, ricordandoci la nostra prigionia.

Il velo si è squarciato e la realtà inizia a infettarci da dentro. Roquentin lo mette a fuoco ricordando un episodio simile avvenuto sulla spiaggia, dove realizza che questo malessere non è un’idea astratta, ma qualcosa che si trasmette fisicamente dalle cose direttamente alla nostra carne:

Era una specie di nausea dolciastra. Com‘era spiacevole! E proveniva dal ciottolo, ne son sicuro, passava dal ciottolo nelle mie mani. Si, è cosi, proprio cosi, una specie di nausea nelle mie mani.

La psicologia clinica codifica questo preciso punto di rottura come il Collasso del falso sé, un concetto fondamentale introdotto dallo psicanalista Donald Winnicott. Per muoverci nel mondo, per essere definiti professionisti affidabili o persone di buon senso, ognuno di noi costruisce una maschera sociale protettiva. Recitiamo la nostra parte, sorridiamo a chi non stimiamo, subiamo dinamiche relazionali frustranti per quieto vivere e facciamo finta che tutto vada bene.

Ma quando la vita si riduce esclusivamente a questo loop teatrale e a questo continuo “pensare tutti quanti le stesse cose”, la distanza tra la maschera e il nostro vero Sé – ovvero la nostra parte autentica, viva e pulsante – diventa una faglia sismica insostenibile.

Avvertire quel soffocamento, sentire la Nausea nelle proprie mani davanti ai micro-rituali d’ufficio, non è quindi il sintomo di un esaurimento da curare. Al contrario, è un indicatore di profonda salute mentale: è il tuo vero Sé che prende a calci le pareti della routine per ricordarti che sei ancora vivo e che ti rifiuti di farti anestetizzare dal grigiore del mondo copia-incolla.

Come interrompere le routine nauseanti e riprenderci la nostra vita

Come sopravviviamo, allora, a questo soffocamento quotidiano se non abbiamo la possibilità di mollare tutto dall’oggi al domani? La risposta di Sartre è un esercizio di resistenza mentale e sensoriale che oggi la psicologia e le neuroscienze definiscono semplicemente come il bisogno viscerale di rompere gli automatismi quotidiani.

Il nostro cervello adora risparmiare energia, quindi trasforma in automatico qualsiasi cosa: le strade che facciamo per andare al lavoro, le risposte verbali che diamo ai colleghi, persino le nostre reazioni emotive. Ma quando la nostra intera esistenza diventa automatica, la coscienza si spegne e diventiamo spettatori passivi del nostro stesso spegnimento, intrappolati in un tempo molle, inerte, che si trascina senza scopo.

Per scardinare il “viscidume della ripetizione”, occorre un elemento di rottura radicale, una forza estranea che spezzi il circuito. Nel romanzo, mentre Roquentin si trova al caffè, schiacciato dalla presenza soffocante delle pareti e delle bretelle color malva del cassiere, l’ancora di salvataggio arriva sotto forma di un vecchio disco jazz che gira sul fonografo:

La Nausea è scomparsa. Quando la voce s‘è levata, nel silenzio, ho sentito il mio corpo indurirsi e la Nausea è svanita. Di colpo: è stato quasi doloroso diventar cosi duro, tutto rutilante. Nel tempo stesso la durata della musica si dilatava, si gonfiava come una tromba d‘aria. Colmava la sala con la sua trasparenza metallica, schiacciando contro i muri il nostro tempo miserabile. Io sono dentro la musica.

Il senso profondo di questa musica è immenso: essa diventa il simbolo di qualcosa che deve interrompere la nostra ossessiva rincorsa agli automatismi. La melodia, con la sua struttura rigorosa in cui ogni nota ha un senso preciso, squarcia il tempo miserabile delle nostre giornate sempre uguali. Ci ricorda che riprendersi un attimo in cui staccare con tutto ciò che ci circonda è fondamentale per non impazzire.

Sopravvivere alla trappola del quotidiano richiede esattamente questo: un atto di sabotaggio intenzionale del pilota automatico. Se non possiamo cambiare le persone intorno a noi o l’ufficio in cui ci troviamo, dobbiamo cambiare radicalmente le nostre azioni.

Spesso basta pochissimo. Basta cambiare strada per tornare a casa, o entrare in un luogo dove non siamo mai stati prima, per riscoprire quel qualcosa di nuovo e di diverso che è vitale per ritrovare la voglia di vivere e di stare bene. È proprio rompendo lo schema della ripetizione che, all’improvviso, ci capita di trovare quel dettaglio inaspettato, quell’incontro o quell’intuizione capace di ridarci gioia e autentica felicità.

La lezione profonda di Jean-Paul Sartre è che dire «basta, sono al limite» non è la fine di tutto, ma l’inizio di una transizione. Quella nausea viscerale è la prova che siamo rimasti abbastanza umani da rifiutare l’anestesia. Se il “mondo copia-incolla” che ci circonda ha perso ogni significato, allora siamo finalmente liberi di smettere di subire l’esistenza e iniziare a crearla, inventando, un passo alla volta, una storia che sia interamente nostra.