Emily Brontë insegna che l’amore autentico e la felicità non si possono comprare

Nel capolavoro intramontabile di Emily Brontë, Cime tempestose, si nasconde la più feroce demolizione del male più antico dell’umanità: l’illusione tragica che la stabilità dell’anima si possa pianificare a tavolino, barattando la cosa più importante per qualsiasi persona, ovvero l’amore, e aggiungiamo la dignità e la scelta di poter vivere felici, con la sicurezza economica e il riconoscimento sociale.

Non è un vizio moderno, ma una nevrosi atavica: da sempre l’essere umano indietreggia terrorizzato davanti alla parte più autentica e selvaggia di sé, cercando rifugio in un sistema di convenienze e garanzie. Ma la scrittrice inglese, nel nono capitolo del suo romanzo, distrugge questa antica strategia di sopravvivenza con una precisione psicologica spietata.

Attraverso il personaggio di Catherine Earnshaw, ci consegna una verità immutabile: l’amore autentico non risponde alle leggi del mercato. Non si adegua ai bilanci e, soprattutto, non si può comprare. Chi tenta di mettergli un prezzo, finisce per pagare con il collasso della propria intera esistenza.

«Bene, ciò decide la questione; se tu hai a che fare solo con il presente, sposa il signor Linton.» «Per questo non mi occorre il tuo permesso, io lo sposerò; ma ancora non mi hai detto se faccio bene.» «Perfettamente bene, se è giusto sposarsi soltanto per il presente. E ora sentiamo un po’ perché non sei felice. Tuo fratello sarà contento, i vecchi genitori di Edgardo non faranno obiezioni, credo, e da una casa disordinata e squallida te ne andrai in una rispettabile e ricca; e poi tu ami Edgardo e ne sei riamata. Tutto sembra piano e facile; dove è l’ostacolo?» «Qui! e qui!» rispose Caterina, battendo una mano sulla fronte, e l’altra sul petto: «dove è l’anima. Ho nella mente e nel cuore la convinzione che sbaglio!»

Cime Tempestose di Emily Brontë un capolavoro universale da leggere

Per comprendere la portata autenticamente eversiva di questa crisi interiore, è necessario calarsi nelle maglie strette del contesto storico e culturale in cui l’opera prende vita. Scritto tra il 1845 e il 1846 e pubblicato nel dicembre del 1847 sotto lo pseudonimo protettivo e neutro di Ellis Bell, Cime tempestose (Wuthering Heights) è un romanzo che si staglia come un monolito isolato nella letteratura occidentale, unico romanzo di una Emily Brontë claustrofobicamente confinata nella canonica di Haworth.

L’opera esplode nel cuore dell’epoca vittoriana, un momento storico in cui la nascente morale borghese e il puritanesimo più rigido stavano codificando il matrimonio come la massima istituzione di controllo sociale, un puro contratto economico finalizzato alla preservazione del rango, del decoro e della proprietà privata. In questa cornice di soffocante utilitarismo, in cui la stabilità economica era elevata a virtù morale, Brontë compie un atto di terrorismo poetico, squarciando il velo dell’ipocrisia civilizzata per liberare forze primordiali, istintive e metafisiche che la società dell’Ottocento tentava disperatamente di addomesticare.

La genialità della Brontë risiede nel tradurre questo scontro ideologico e antropologico in una precisa e spietata geografia simbolica, fondata sulla polarizzazione assoluta tra due dimore e due mondi inconciliabili:

Wuthering Heights (Cime Tempestose)

È la terra delle eterne rocce sotterranee, della brughiera sferzata dal vento e dal gelo, lo spazio primordiale in cui l’infanzia di Heathcliff e Catherine si sviluppa in una totale, selvaggia e anarchica fusione delle anime. È il luogo dell’essere, dove non esistono maschere sociali né transazioni commerciali.

Thrushcross Grange (La Grange dei Linton)

È il salotto borghese per eccellenza, la dimora della luce artificiale, dei tessuti raffinati, del decoro protetto e della ricchezza accumulata. Rappresenta la civiltà che ammansisce la natura, il luogo dell’avere e dell’apparire, dove le relazioni umane vengono misurate sulla base del patrimonio e del prestigio.

Il legame tra il trovatello Heathcliff e Catherine Earnshaw non è un idillio romantico convenzionale; è una fratellanza cosmica, un’attrazione viscerale che precede e scavalca le leggi umane. Tuttavia, l’errore millenario penetra anche nella brughiera: l’attrazione e il richiamo civilizzato di Thrushcross Grange agiscono su Catherine come una tentazione venale irresistibile, spingendola a desiderare lo status di “grande signora della contrada”.

In questa monumentale e simmetrica architettura narrativa, il Capitolo 9 si configura come il fulcro geometrico, il punto di non ritorno e la chiave di volta psicologica dell’intera opera. Emily Brontë sceglie strategicamente di collocare qui la catastrofe silenziosa. Non ci sono duelli o grandi colpi di scena esteriori. C’è solo un intimo dialogo davanti al focolare della cucina tra una ragazza e la sua governante. È in questo spazio apparentemente domestico che Emily Brontë allestisce un vero e proprio tribunale universale contro l’ipocrisia umana e il mercantilismo affettivo.

Ciò che nel Capitolo 9 la scrittrice inglese mette in scena è la soglia oltre la quale la tragedia diventa matematicamente inevitabile. Nel momento esatto in cui Catherine calcola la convenienza del matrimonio con Edgar Linton, l’asse del mondo si sposta. Il compromesso economico non si limita a deviare il corso di una vita, ma spezza il legame profondo con la natura e con la propria verità interiore.

Isolando questo frammento, Brontë non ci mostra semplicemente la scelta sbagliata di una donna dell’Ottocento, ma l’istante preciso in cui l’essere umano, accecato dall’interesse sociale, decide di prostituire la propria dignità, sradicando il camino della propria esistenza per correre incontro a un esilio dorato che pagherà con la follia, la malattia e la morte.

L’inganno di poter svendere la propria dignità, anche se il fine è qualcosa di grande

L’ostacolo è proprio lì, in quella scissione insanabile tra la pancia e il portafoglio. Poco dopo aver battuto le mani sul petto, Catherine tenta l’operazione più subdola e ingenua che l’essere umano possa concepire: ripulirsi la coscienza camuffando la vendita della propria dignità da atto di estrema generosità. Confessa a Nelly il suo paradosso spaventoso, convinta di poter usare il matrimonio con l’uomo ricco come uno strumento finanziario per salvare l’uomo che ama davvero.

«Nelly, ora vedo che mi credi una miserabile egoista; ma non hai mai pensato che, se io e Heathcliff ci sposassimo, saremmo dei mendicanti? mentre, sposando Linton, potrò aiutare Heathcliff a rialzarsi e sottrarlo al potere di mio fratello.»

Qui esplode la colpa originaria. Catherine commette l’errore venale che da secoli corrompe lo spirito umano: pensa di poter mercanteggiare con l’assoluto. Crede che l’amore si possa gestire come un’opera di beneficenza o un prodotto d’acquistare al mercato, vendendo se stessa al miglior offerente della contrada per finanziare la salvezza di Heathcliff. È la pretesa illusoria di poter controllare il fuoco della passione con la logica fredda e protetta del profitto.

Ma l’ipocrisia del suo autoinganno crolla definitivamente quando Nelly, con la lucidità inflessibile dei giusti, le chiede se intenda attuare questo piano usando i soldi del suo futuro marito. La risposta di Catherine svela l’abisso della sua manipolazione:

«È la migliore! Le altre miravano a soddisfare i miei capricci, e a soddisfare quelli di Edgardo; ma in realtà tutto è per amore di uno solo che riunisce nella sua persona i miei sentimenti verso Edgardo e verso me stessa. Non so spiegarmi: ma certamente tu pure hai un’idea; sai come chiunque altro, che c’è o ci dovrebbe essere un’esistenza al di l’à di noi stessi?»

In questo esatto passaggio, Emily Brontë squarcia la maschera del “sacrificio d’amore”. Catherine non sta solo svendendo la propria dignità; sta pianificando di parassitare l’esistenza di due uomini. Da un lato c’è Edgar Linton, ridotto a mero bancomat emotivo e sociale, un mezzo per raggiungere un fine; dall’altro c’è Heathcliff, privato della sua dignità di uomo e ridotto a un progetto di salvataggio economico.

Il fine grande , ovvero quell’«esistenza al di là di noi stessi» a cui Catherine accenna con disperata poesia, viene usato come alibi morale per giustificare un’azione meschina. Catherine si racconta la favola di essere un’eroina tragica disposta a sacrificarsi, ma Nelly le sbatte in faccia la verità che la ragazza non vuole vedere: non c’è nessuna nobiltà nel prostituire i propri sentimenti se per farlo devi usare i soldi di un uomo che stai ingannando e calpestare l’orgoglio dell’uomo che pretendi di amare.

È la dimostrazione che quando si accetta il compromesso economico, l’intera architettura morale della persona frana, trasformando anche il sentimento più puro in un gioco di potere cinico e distruttivo.

L’errore di non seguire realmente chi siamo per interesse

Perché l’essere umano cade da sempre nella trappola di voler quantificare e barattare la propria verità interiore? La diagnosi di Emily Brontë non è un trattato astratto, ma la radiografia di un autoinganno dettato dall’utilitarismo. Scegliere Edgar Linton significa scegliere l’interesse tangibile: la ricchezza che mette a tacere l’ansia del domani e l’approvazione degli altri. Scegliere lui significa fare un investimento sicuro, ma significa anche compiere l’errore di anteporre l’interesse all’essere.

Catherine, nel tentativo di spiegare a Nelly ciò che sente nel profondo, mette a nudo l’inconciliabilità tra ciò che “conviene” e ciò che si “è” realmente, regalandoci la definizione definitiva della scissione tra convenzione e verità:

«Il mio amore per Linton è simile al fogliame del bosco; il tempo lo muterà, ne sono sicura, come l’inverno muta gli alberi; il mio amore per Heathcliff somiglia alle eterne rocce che stanno sottoterra: una sorgente di gioia poco visibile, ma necessaria. Nelly, io sono Heathcliff!»

Il fogliame e le rocce. La Brontë ci mostra l’essenza di questo errore millenario: scambiare il transitorio con l’eterno per mero opportunismo sociale. L’amore per Linton è stagionale, superficiale, legato alle condizioni atmosferiche della vita (la giovinezza, la ricchezza, lo status di “grande signora”). È un legame che si cura solo della superficie dell’albero. L’amore per Heathcliff, invece, è sotterraneo, invisibile, immune ai cicli sociali; è la roccia identitaria su cui poggia l’esistenza.

Emily Brontë offre al lettore è un monito spietato. L’errore di non seguire realmente chi siamo per interesse economico o di status non è un atto di pragmatismo, ma una condanna a morte psicologica. Quando decidi di comprare le “foglie” sacrificando le “rocce”, stai edificando la tua casa sulla sabbia delle aspettative altrui. E la tua stessa natura, prima o poi, si ribellerà a questa farsa.

La vendetta della natura repressa e il prezzo del compromesso

La cura che Emily Brontë ci somministra non è una morale consolatoria, ma una violenta catarsi. Ci mostra, con la precisione di un bisturi, cosa accade quando si tenta di truffare la propria identità per interesse: le forze primordiali che reprimiamo non svaniscono, si imbestialiscono.

Nel testo, la prima devastante conseguenza di questo compromesso cade su Heathcliff. Nelly si accorge che il ragazzo ha ascoltato solo la prima parte del discorso di Catherine – il momento in cui lei confessava che sposarlo l’avrebbe “degradata” – ed è fuggito nel buio, senza sentire che lei lo considerava la sua stessa anima. Quando Catherine scopre la sua sparizione, l’illusione di poter gestire la situazione crolla all’istante, lasciando spazio al panico:

«Ella si alzò di scatto piena di spavento, buttò Hareton sul sedile, e corse in cerca dell’amico, senza stare a considerare perché dovesse essere così agitata, e in che modo il suo discorso potesse aver impressionato Heathcliff. Rimase assente così a lungo che Giuseppe propose che non si dovesse aspettare più oltre.»

Catherine pensa ancora di poter spiegare, di poter rimediare al suo calcolo utilitaristico con le parole. Ma l’universo non accetta i patteggiamenti dell’interesse. Quella notte stessa, la natura risponde al tradimento di Catherine scatenando un uragano furioso sulle Cime Tempestose, che distrugge fisicamente la casa:

«Verso la mezzanotte, mentre eravamo ancora alzati, l’uragano si scatenò con tutta furia sulle «Cime Tempestose». Il vento era furioso non meno del tuono, e spezzò un albero all’angolo del fabbricato; un enorme ramo cadde attraverso il tetto, e abbatté una parte del camino producendo un rovinìo di pietre e di fuliggine sul fuoco della cucina. Credemmo che fosse scoppiato un fulmine in mezzo a noi…»

Il camino che crolla e spegne il fuoco della cucina è il simbolo della distruzione programmata da Catherine: il tentativo di addomesticare il fuoco dell’anima dentro un salotto confortevole fa collassare l’intera struttura.

Il senso delle parole di Emily Brontë svelano l’effetto immediato di questo errore: Catherine finirà inzuppata, malata di una febbre cerebrale che la porterà al delirio, mentre Heathcliff svanirà nel nulla, per poi tornare anni dopo trasformato in un mostro spietato.

La lezione del testo è che non puoi vendere la tua dignità e ciò che sei per un tornaconto materiale senza che la tua parte più autentica si ribelli e distrugga, come una tempesta, ogni finta sicurezza che hai cercato di comprare.

Il coraggio di scegliere senza compromessi per non perdere l’amore e la felicità

La grande lezione che Emily Brontë lascia in eredità è un invito all’onestà radicale e all’audacia esistenziale. Ci dimostra che la vera emancipazione non risiede nel compiacere le aspettative del mondo, ma nel rifiutare categoricamente di mettere un prezzo alle proprie scelte profonde. Rivendicare il diritto alla dignità e alla scelta sacrosanta di poter vivere felici è l’unico vero atto di ribellione concesso all’essere umano contro ogni forma di calcolo utilitaristico.

Bisogna avere il coraggio di smettere di pianificare la propria vita attraverso il metro asfittico delle convenienze e della sicurezza economica, smettendo di fingere che l’anima possa accontentarsi delle pareti ordinate di un salotto borghese. Brontë ci spinge a trovare la forza individuale di seguire ciò che risuona veramente nel nostro nucleo sotterraneo, assumendoci la responsabilità totale di chi siamo.

Non si può svendere la propria dignità mascherando il mercantilismo affettivo dietro l’alibi del “fine grande” o del sacrificio altruistico. La verità descritta nel testo non ammette sconti né scorciatoie: se vendiamo noi stessi per paura della precarietà, per brama di status o per vigliaccheria sociale, tutta la finta sicurezza che abbiamo comprato si trasformerà in una condanna a una solitudine sterile e pietrificata.

L’inganno dell’opportunità economica si svela proprio nel momento del trionfo sociale: quando hai ottenuto la ricchezza, il rispetto della contrada e la stabilità materiale, ti volti e scopri che il prezzo pagato è stato l’annullamento della tua stessa identità. È l’apocalisse intima che Catherine confessa a Nelly con lucidità devastante:

«Se tutto il resto perisse, e lui rimanesse, io continuerei a esistere; e, se tutto il resto rimanesse e lui fosse annientato, l’universo si cambierebbe per me in un’immensa cosa estranea; non mi parrebbe più di essere una parte di esso.»

Questa frase non è un semplice sfogo sentimentale, ma l’equazione matematica del tradimento interiore. Emily Brontë ci avverte che quando barattiamo la cosa più importante per qualsiasi persona, l’amore autentico, per comprare una stabilità artificiale, l’intero cosmo perde il suo significato.

Possiamo possedere il mondo intero, possiamo essere i proprietari della tenuta più ricca della contrada, ma se abbiamo reciso il legame con la nostra roccia sotterranea, ci ritroveremo a fluttuare nel vuoto. L’universo smette di essere casa e diventa un’immensa cosa estranea, un fondale di cartone che non ti appartiene più, perché tu stesso hai rinunciato a essere parte di esso.

Scegliere chi siamo realmente, rifiutando di mercanteggiare sui sentimenti e di mettere all’asta la nostra verità, è l’unico modo per preservare la nostra umanità. È l’unica via per non svegliarsi un giorno scoprendo che quel mondo perfetto e impeccabile che abbiamo costruito per puro interesse è diventato, in realtà, una prigione di ghiaccio: un luogo freddo, deserto e totalmente estraneo, dove la ricchezza materiale non fa altro che misurare l’immensità del nostro fallimento spirituale.