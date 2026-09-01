“Basta bugie”: Gianni Rodari insegna il coraggio di essere se stessi per vivere meglio

Basta bugie con gli altri e con noi stessi: scopri la lezione di Gianni Rodari sul conformismo e sul valore di dire la verità per essere liberi.

Le bugie fanno parte della nostra vita molto più di quanto siamo disposti ad ammettere. Mentiamo per evitare una discussione, per non deludere qualcuno, per sentirci accettati o perché dire ciò che pensiamo davvero, a volte, richiede più coraggio che adeguarsi agli altri.

Esistono poi bugie ancora più difficili da riconoscere: quelle che raccontiamo a noi stessi. Fingiamo di stare bene, nascondiamo ciò che proviamo, diciamo di essere d’accordo quando vorremmo dissentire e, pur di non sentirci diversi, rischiamo di modificare perfino il nostro modo di essere. Ma possiamo davvero vivere meglio se, per essere accettati dagli altri, smettiamo di essere sinceri con noi stessi?

Gianni Rodari trasforma questo comportamento profondamente umano in una storia paradossale. Ne Il paese dei bugiardi, contenuta nella sezione “Le favole a rovescio” della raccolta Filastrocche in cielo e in terra, immagina un luogo in cui la bugia è diventata la normalità e chi osa dire la verità viene considerato addirittura pazzo.

Ma Rodari capovolge ancora una volta la prospettiva: quando qualcuno trova il coraggio di non adeguarsi più alla menzogna collettiva, la verità comincia a diffondersi e finisce per cambiare l’intera comunità. È qui che la favola ci consegna la sua più importante lezione di vita:

Dal più vecchio al più piccolino

la gente ormai diceva

pane al pane, vino al vino,

bianco al bianco, nero al nero:

liberò il prigioniero,

lo elesse presidente,

e chi non mi crede, non ha capito niente.

Il paese dei bugiardi di Gianni Rodari: la favola in cui dire la verità è da pazzi

Per comprendere fino in fondo la forza e l’attualità de Il paese dei bugiardi, occorre partire dall’opera che la contiene. La favola fa parte di Filastrocche in cielo e in terra, una delle raccolte più celebri di Gianni Rodari, pubblicata per la prima volta da Einaudi nel 1960 con le illustrazioni di Bruno Munari e successivamente ampliata dallo stesso autore.

Dietro l’apparente semplicità delle rime, dei giochi di parole e delle situazioni fantastiche, Rodari costruisce un modo originalissimo di osservare la realtà. Le sue filastrocche divertono, sorprendono e sovvertono le regole del mondo quotidiano, ma proprio attraverso il paradosso riescono a mettere a nudo comportamenti, contraddizioni e debolezze profondamente umane.

Il paese dei bugiardi, inserita nella sezione Le favole a rovescio, ne è un esempio perfetto. Rodari ci porta “dalle parti di Chissà”, in un luogo nel quale nessuno dice la verità e dove “la bugia era obbligatoria”. Tutto ciò che normalmente consideriamo logico e naturale viene capovolto: quando sorge il sole qualcuno esclama “Che bel tramonto!”, mentre se la luna illumina la notte la gente si lamenta perché non riesce a vedere nulla.

Il rovesciamento riguarda persino le emozioni e le parole. Chi ride viene compatito come se gli fosse accaduto qualcosa di terribile, mentre chi piange viene considerato allegro e fortunato. Il vino viene chiamato acqua, il tavolino seggiola e ogni parola viene sistematicamente sostituita con un’altra.

La cosa più sorprendente è che gli abitanti sono talmente abituati a vivere in questo mondo capovolto da riuscire comunque a comprendersi. Mentire non viene più percepito come qualcosa di sbagliato: è diventato il comportamento normale, condiviso e persino obbligatorio.

A rompere questo equilibrio arriva un giorno un “povero ometto” che non ha mai letto il “codice dei bugiardi”. L’uomo non compie nessuna impresa straordinaria: semplicemente chiama “giorno il giorno” e “pera la pera” e non pronuncia una sola parola che non sia vera.

È proprio questa normalità a renderlo anormale agli occhi degli altri. L’ometto viene catturato, rinchiuso in manicomio e considerato “matto da legare” perché dice sempre la verità. La sua sincerità viene trattata come una “strana malattia” da studiare e l’“Uomo-che-diceva-la-verità” finisce persino esposto al pubblico, chiuso in una gabbia di cemento armato.

Ma Rodari prepara proprio qui il capovolgimento decisivo della sua favola. Quella che tutti consideravano una malattia si rivela davvero contagiosa, ma in un modo completamente diverso da quello temuto dalle autorità: poco alla volta “in tutta la città / si diffuse il bacillo della verità”.

Dottori, poliziotti e autorità cercano inutilmente di fermare quella singolare epidemia. Dal più anziano al più piccolo, gli abitanti cominciano finalmente a chiamare le cose con il loro nome, fino a liberare proprio l’uomo che era stato imprigionato perché aveva avuto il coraggio di farlo per primo.

Il paradosso costruito da Rodari rivela così tutta la sua forza: quando una comunità si abitua alla bugia, non è più chi mente ad apparire fuori posto, ma chi ha il coraggio di restare fedele alla verità.

La trappola del conformismo: quando abbiamo paura di essere noi stessi

La diagnosi di Gianni Rodari è racchiusa in poche parole, apparentemente semplici ma molto più profonde di quanto sembrino. Nel suo paese immaginario non ci si limita a raccontare qualche bugia: la menzogna è diventata una regola collettiva alla quale nessuno può sottrarsi.

la bugia era obbligatoria.

È proprio quell’“obbligatoria” a cambiare completamente il significato della favola. Gli abitanti non vivono semplicemente in un mondo popolato da persone disoneste: vivono in una società nella quale comportarsi diversamente dagli altri non è contemplato. Per appartenere alla comunità bisogna accettarne le regole, persino quando quelle regole impongono di negare ciò che si vede con i propri occhi.

Rodari insiste su questo meccanismo con un’altra affermazione decisiva:

Fare diverso non era permesso,

ma c’erano tanto abituati

che si capivano lo stesso.

È qui che Il paese dei bugiardi smette di essere soltanto un divertente mondo alla rovescia e diventa uno specchio dei nostri comportamenti. La parte più inquietante, infatti, non è più nemmeno l’obbligo di mentire, ma l’abitudine. Gli abitanti hanno ripetuto così a lungo quel comportamento da non accorgersi più della sua assurdità.

Qualcosa di simile può accadere anche nella nostra vita. Non necessariamente attraverso grandi menzogne. A volte basta ridere quando tutti ridono, dire di essere d’accordo per evitare di sentirsi fuori posto, nascondere un’opinione, un desiderio o un’emozione perché temiamo che gli altri non li comprendano. Poco alla volta possiamo abituarci a mostrare ciò che gli altri si aspettano da noi anziché ciò che siamo davvero.

Ed è proprio a questo punto che Rodari introduce nel suo paese l’unica persona incapace di adattarsi alla regola:

senza tanti riguardi

se ne andava intorno

chiamando giorno il giorno

e pera la pera,

e non diceva una parola

che non fosse vera.

L’ometto non cerca lo scontro, non vuole convincere nessuno e non si presenta come un eroe. Fa qualcosa di molto più semplice: continua a vedere la realtà per quella che è e a chiamarla con il suo nome. È sufficiente, però, per trasformarlo immediatamente in un diverso.

La reazione degli abitanti è infatti spietata:

È matto da legare:

dice sempre la verità.

Rodari porta così il conformismo alle sue conseguenze più paradossali. Se tutti accettano una stessa finzione, chi decide di non parteciparvi rischia di diventare il problema. La maggioranza non mette più in discussione la propria abitudine: mette in discussione colui che ha scelto di comportarsi diversamente.

Ed è una dinamica che può riguardare anche noi. Essere se stessi è relativamente facile quando ciò che siamo coincide con ciò che gli altri approvano. Il vero coraggio comincia quando dobbiamo scegliere se restare fedeli a ciò che pensiamo, sentiamo e desideriamo oppure modificarci per ottenere consenso e appartenenza.

Il “matto” di Rodari ci mette così davanti a una domanda scomoda: quante volte, per paura di essere giudicati diversi, preferiamo adeguarci agli altri invece di avere il coraggio di essere noi stessi?

Il prezzo di essere diversi: quando il giudizio degli altri ci allontana da noi stessi

Essere se stessi può avere un prezzo, soprattutto quando significa non corrispondere a ciò che gli altri considerano normale. Gianni Rodari lo mostra attraverso il destino dell’uomo che dice la verità: la sua colpa non è aver fatto del male a qualcuno, ma essersi rifiutato di comportarsi come tutti gli altri.

La reazione del paese è immediata:

Dall’oggi al domani

lo fecero pigliare

dall’acchiappacani

e chiudere al manicomio.

Il passaggio è volutamente esagerato e comico, ma dietro il paradosso Rodari mette in scena un meccanismo profondamente umano. Quando qualcuno rompe una consuetudine condivisa, la prima reazione può essere quella di considerarlo strano, sbagliato, fuori posto. Invece di domandarci se abbia qualcosa da insegnarci, siamo tentati di riportarlo dentro i confini di ciò che conosciamo e consideriamo normale.

Il capovolgimento è perfetto. Nel paese dei bugiardi non sono più la menzogna e la falsità a suscitare sospetto: è la sincerità. Rodari sembra così suggerirci quanto possa diventare potente il giudizio degli altri quando una comunità decide, implicitamente o esplicitamente, che esiste un solo modo corretto di comportarsi.

Nella vita quotidiana questa pressione non assume naturalmente le forme estreme della favola, ma può essere molto più sottile. La paura di essere giudicati può portarci a tacere ciò che pensiamo, a nascondere una fragilità, a rinunciare a un desiderio o persino a costruire un’immagine di noi più facilmente accettabile dagli altri.

Il rischio è che, nel tentativo continuo di non apparire “diversi”, cominciamo a misurare le nostre scelte non più su ciò che sentiamo giusto per noi, ma sulla reazione che potrebbero provocare negli altri. E allora una domanda finisce per precederne continuamente un’altra: non più “che cosa voglio davvero?”, ma “che cosa penseranno di me?”.

Rodari rende ancora più evidente questo meccanismo quando racconta ciò che accade dopo la cattura dell’ometto:

La strana malattia

fu descritta in trentatré puntate

sulla “Gazzetta della bugia”.

La verità viene trasformata in una patologia. Ciò che rende quell’uomo diverso dalla maggioranza deve essere spiegato, classificato e osservato come qualcosa di anomalo. Fino alla conseguenza più estrema:

l’Uomo-che-diceva-la-verità

fu esposto a pagamento

nel “giardino zoo-illogico”

[…]

in una gabbia di cemento armato.

Quella gabbia rappresenta il punto più alto del paradosso rodariano, ma offre anche un’immagine estremamente efficace del prezzo del conformismo. Quando lasciamo che sia esclusivamente il giudizio degli altri a stabilire ciò che possiamo essere, rischiamo di costruire noi stessi una gabbia intorno alla nostra identità.

Cerchiamo approvazione, evitiamo il conflitto, ci adattiamo alle aspettative e magari otteniamo proprio ciò che desideravamo: non sentirci esclusi. Ma possiamo pagare quella sicurezza rinunciando progressivamente alla libertà di mostrarci per ciò che siamo.

E Rodari non lascia il suo protagonista dentro quella gabbia. Proprio quando sembra che il paese abbia definitivamente sconfitto l’unica persona capace di dire la verità, accade qualcosa che nessuno aveva previsto.

Il “bacillo della verità”: il coraggio di essere se stessi è contagioso

La svolta de Il paese dei bugiardi arriva proprio quando tutto sembra perduto. L’uomo che dice la verità è stato isolato, trasformato in un fenomeno da osservare e rinchiuso in una gabbia. La società dei bugiardi sembra aver ristabilito il proprio ordine. Ma Gianni Rodari introduce improvvisamente un elemento capace di rovesciare ancora una volta la storia:

«Cosa più sbalorditiva,

la malattia si rivelò infettiva,

e un po’ alla volta in tutta la città

si diffuse il bacillo della verità».

È una delle immagini più felici e profonde della favola. Rodari prende ciò che fino a quel momento era stato considerato una “malattia” – dire la verità – e lo trasforma nella cura di un’intera comunità. Il contagio tanto temuto dalle autorità è in realtà ciò che permette agli abitanti di liberarsi dall’abitudine alla menzogna.

La soluzione proposta da Rodari non passa attraverso grandi discorsi o gesti eroici. Tutto comincia da un uomo che ha fatto una cosa semplicissima: non ha rinunciato a essere se stesso soltanto perché tutti gli altri si comportavano diversamente.

Ed è forse qui che la favola diventa una preziosa lezione per la nostra vita. Essere autentici non significa imporre agli altri ciò che pensiamo, né trasformare la sincerità in brutalità. Significa avere il coraggio di non costruire la nostra identità esclusivamente sulle aspettative di chi ci circonda.

A volte basta che una persona abbia il coraggio di mostrarsi per ciò che è perché anche qualcun altro si senta autorizzato a fare lo stesso. Un’opinione espressa senza paura può spingere un’altra persona a parlare. Una fragilità mostrata senza vergogna può permettere a qualcun altro di smettere di nascondere la propria. Un “no” pronunciato quando tutti si aspettano un “sì” può ricordare agli altri che adeguarsi non è sempre l’unica possibilità.

Rodari rende questa forza contagiosa quasi inarrestabile:

Dottori, poliziotti, autorità

tentarono il possibile

per frenare l’epidemia.

Macché, niente da fare.

È significativo che nessuno riesca più a fermarla. Nel momento in cui gli abitanti scoprono che è possibile sottrarsi alla regola collettiva, il vecchio sistema comincia a perdere il proprio potere. Ciò che sembrava obbligatorio smette improvvisamente di esserlo.

La libertà, nella favola, nasce quindi da un gesto individuale ma non rimane individuale. L’ometto non cambia soltanto la propria vita: mostrando che esiste un modo diverso di comportarsi, finisce per aprire una possibilità anche agli altri.

Ed è a questo punto che Rodari ci regala i versi che racchiudono il significato più profondo del suo racconto:

Dal più vecchio al più piccolino

la gente ormai diceva

pane al pane, vino al vino,

bianco al bianco, nero al nero:

liberò il prigioniero,

lo elesse presidente,

e chi non mi crede, non ha capito niente.

Il verbo decisivo è “liberò”. All’inizio della favola dire la verità conduce alla prigionia; alla fine è proprio la verità a rendere possibile la liberazione. Rodari chiude così il cerchio e trasforma il suo gioco fantastico in una lezione universale: essere se stessi può inizialmente farci sentire soli o diversi, ma rinunciare continuamente a ciò che siamo per ottenere l’approvazione degli altri significa vivere dentro una gabbia molto più difficile da vedere.

Il “bacillo della verità” diventa allora anche il contagio del coraggio. Quando smettiamo di fingere per essere accettati, non liberiamo soltanto una parte di noi stessi: possiamo mostrare anche agli altri che esiste la possibilità di vivere senza dover continuamente tradire ciò che siamo.

La lezione di Gianni Rodari per vivere meglio: “basta bugie!”

Rileggere oggi Il paese dei bugiardi significa scoprire che dietro l’ironia e la fantasia di Gianni Rodari si nasconde una lezione che riguarda da vicino il nostro modo di vivere: essere se stessi richiede coraggio, soprattutto quando ciò che siamo non coincide con ciò che gli altri si aspettano da noi.

Il paese immaginato da Rodari funziona perché tutti hanno accettato la stessa regola. Nessuno chiama più le cose con il proprio nome e, soprattutto, nessuno sembra domandarsi perché debba essere così. “Fare diverso non era permesso”, scrive Rodari, fotografando in poche parole il pericolo di qualsiasi comportamento che seguiamo soltanto perché “fanno tutti così”.

Anche nella nostra vita le bugie più pericolose non sono necessariamente quelle che raccontiamo per ingannare qualcuno. Possono essere quelle attraverso cui cerchiamo di diventare la persona che pensiamo gli altri desiderino vedere. Diciamo sì quando vorremmo dire no, nascondiamo ciò che proviamo, rinunciamo a esprimere un’opinione per paura di essere giudicati o continuiamo a percorrere una strada che non sentiamo più nostra perché cambiare potrebbe deludere qualcuno.

La forza dell’ometto di Rodari sta proprio nella semplicità del suo gesto. Non cerca di essere diverso a tutti i costi e non pretende di imporre agli altri la propria visione: semplicemente non rinuncia a ciò che riconosce come vero per ottenere l’approvazione della maggioranza.

Essere se stessi non significa allora rifiutare ogni compromesso, dire tutto ciò che passa per la testa o considerare sbagliato chi la pensa diversamente. Significa qualcosa di molto più difficile: imparare ad ascoltarsi, riconoscere ciò che sentiamo davvero e non permettere alla paura del giudizio di decidere continuamente al posto nostro.

Perché vivere cercando di soddisfare tutte le aspettative esterne può forse proteggerci dal rischio di essere criticati, ma presenta un costo: quello di allontanarci progressivamente da noi stessi. La gabbia nella quale Rodari rinchiude l’“Uomo-che-diceva-la-verità” diventa così un’immagine potente di tutte quelle prigioni invisibili che costruiamo quando lasciamo che siano gli altri a stabilire chi dovremmo essere.

La vera svolta della favola arriva però quando quella gabbia viene aperta. Gli abitanti smettono di accettare la menzogna come unica possibilità e tornano finalmente a dire “pane al pane, vino al vino, bianco al bianco, nero al nero”.

È qui che il “Basta bugie” acquista il suo significato più profondo. Non è soltanto un invito a non mentire agli altri. È soprattutto un invito a smettere di mentire a noi stessi, a non nascondere continuamente ciò che siamo per paura di sentirci diversi e a riconquistare la libertà di scegliere la nostra strada.

La prossima volta che saremo tentati di cambiare un’opinione, nascondere un’emozione o rinunciare a qualcosa che sentiamo autentico soltanto per paura di ciò che penseranno gli altri, potremmo ricordarci dell’ometto arrivato “dalle parti di Chissà”. All’inizio era solo contro un intero paese e veniva considerato pazzo. Alla fine, proprio il suo coraggio aveva permesso a tutti di liberarsi.

Forse è questa la lezione più bella che Gianni Rodari ci lascia per vivere meglio: non dobbiamo avere paura di essere noi stessi soltanto perché, qualche volta, essere autentici significa essere i primi ad avere il coraggio di fare diversamente.