Le mostre da non perdere a Torino nel gennaio 2026

Torino si conferma, anche per l’inverno 2025-2026, una delle città italiane più vitali dal punto di vista culturale e artistico. Il calendario espositivo di gennaio offre una proposta ricca e diversificata: grandi mostre dedicate a maestri della pittura, percorsi fotografici internazionali, dialoghi artistici tra epoche diverse e progetti contemporanei che attraversano linguaggi e media. Visitare le mostre a Torino in questo periodo significa immergersi in un dialogo tra passato e presente e scoprire come l’arte racconti le trasformazioni del nostro tempo.

le mostre di Torino a Gennaio che non puoi assolutamente perdere

Gennaio 2026 a Torino rappresenta un’occasione straordinaria per esplorare universi espressivi diversi, dalla fotografia alla pittura, dalla grafica d’avanguardia alla storia dell’arte. Le mostre in corso non sono semplici esposizioni: sono percorsi narrativi e riflessivi che invitano a guardare il passato con occhi nuovi e a confrontarsi con il presente attraverso l’esperienza estetica.

Che tu sia un appassionato d’arte, un curioso o un visitatore della città, questa selezione di mostre offre un viaggio visivo e culturale completo per iniziare il nuovo anno con lo sguardo aperto sulla creatività e sulla storia.

Vedova e Tintoretto. In dialogo Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica

Torino | 19 settembre 2025 – 12 gennaio 2026

Una mostra eccezionale che mette a confronto due giganti della pittura veneziana: Jacopo Tintorettoe Emilio Vedova. Questo dialogo artistico, ospitato nella splendida cornice di Palazzo Madama, esplora i punti di contatto e le divergenti visioni espressive tra il maestro del Rinascimento e il grande protagonista dell’arte italiana del Novecento. È un percorso che invita il visitatore a riflettere sul rapporto tra tradizione e modernità nella storia dell’arte.

Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte Galleria Sabauda – Musei Reali di Torino

Torino | 11 ottobre 2025 – 18 gennaio 2026

Questa esposizione dedicata a Guido Reni – uno dei pittori più amati del Seicento italiano – presenta opere provenienti dalle collezioni sabaude e da importanti prestiti internazionali. Attraverso dipinti emblematici e capolavori sacri, la mostra racconta l’influenza di Reni sul panorama artistico piemontese e la sua eredità culturale nelle collezioni storiche dei Musei Reali.

Cristian Chironi. Abitare l’immagine CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia

Torino | 24 ottobre 2025 – 1 febbraio 2026

Una mostra che esplora la fotografia come linguaggio visivo e come strumento di narrazione dell’esperienza umana. L’esposizione di Cristian Chironi invita il pubblico a ripensare il rapporto tra immagine fotografica e percezione della realtà, mettendo in luce le connessioni tra forma, contenuto e memoria visiva.

Chiharu Shiota. The Soul Trembles MAO – Museo d’Arte Orientale

Torino | 22 ottobre 2025 – 28 giugno 2026

La grande installazione di Chiharu Shiota è un’esperienza immersiva che attraversa concetti di memoria, corpo e memoria collettiva. Le opere dell’artista giapponese sorprendono per la forza evocativa dei materiali, per la loro capacità di creare ambienti sospesi tra visione e sentimento. Una mostra da vedere per chi cerca un incontro intenso tra spazio, materia e immaginario contemporaneo.

Da Fontana a Crippa a Tancredi. La formidabile avventura del Movimento spazialista – Fondazione Accorsi Ometto

Torino | 17 ottobre 2025 – 15 febbraio 2026

Questa mostra ripercorre la storia del Movimento spazialista italiano attraverso opere, documenti e materiali storici. Esposizione fondamentale per comprendere un capitolo decisivo dell’arte del Novecento, dove pittura, scultura e sperimentazione teorica si intrecciano in una rivoluzione visiva e concettuale che ha segnato la modernità artistica italiana.

Manifesti d’Artista – Mole Antonelliana – Spazio esposizioni

Torino | 12 novembre 2025 – 1 marzo 2026

Un progetto espositivo che raccoglie dieci manifesti di grande formato, dal Futurismo alla grafica contemporanea, con opere che vanno da Prampolini e Scarpelli fino a Rodchenko, Baj e Guttuso. Attraverso questi lavori, la mostra propone un dialogo tra avanguardia storica e sperimentazione visiva moderna, indagando come la grafica artistica abbia segnato piani estetici e culturali diversi nel corso del Novecento.

Jeff Wall. Photographs – Gallerie d’Italia – Torino

Torino | 9 ottobre 2025 – 1 febbraio 2026

Una grande retrospettiva dedicata a Jeff Wall, uno dei fotografi contemporanei più influenti. Nel suo lavoro, la fotografia diventa strumento di indagine sulla società, sui rapporti di potere, sulla memoria e sulla costruzione dell’immagine. Le fotografie in mostra ripercorrono diverse fasi della sua carriera, offrendo uno sguardo profondo e riflessivo sul mondo contemporaneo.

Fernand Léger! Yves Klein, Niki de Saint Phalle, Keith Haring… Reggia di Venaria Reale (Torino e area metropolitana)

Venaria Reale | 27 settembre 2025 – 1 febbraio 2026

Una mostra stimolante che, partendo dalla figura di Fernand Léger, coinvolge altri protagonisti della scena artistica del Novecento come Yves Klein, Niki de Saint Phalle e Keith Haring. Questo dialogo tra linguaggi, colori e forme dell’arte moderna e contemporanea crea un percorso dinamico e coinvolgente, lontano dalle categorie tradizionali.