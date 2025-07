Domenica al museo: 10 musei “al bacio” da visitare gratis

Il 6 luglio non è solo la prima domenica del mese, giorno in cui, grazie all’iniziativa #domenicalmuseo, si entra gratuitamente in centinaia di musei italiani, ma la giornata coincide anche la Giornata mondiale del bacio. E quale occasione migliore per celebrare l’arte… con un bacio? Che sia rubato tra le sale di un palazzo rinascimentale, sognato tra le rovine di Pompei, o lasciato sotto una volta affrescata, l’amore per la bellezza e per il patrimonio culturale italiano si intrecciano perfettamente in questa data speciale.

In questo articolo vogliamo proporti dieci luoghi meravigliosi, da nord a sud, da visitare gratis, ma capaci di regalare emozioni da innamoramento. Perché, diciamolo: alcuni musei sono proprio… al bacio.

10 musei da visitare gratis in occasione di Domenica al museo e per rinfrescarsi un po’

Che tu sia un romantico incallito, un appassionato d’arte o semplicemente in cerca di un’occasione culturale gratuita, la prima domenica di luglio offre un perfetto connubio tra bellezza e passione. In questi musei “al bacio” , ogni angolo racconta una storia, ogni opera è una carezza per lo sguardo, ogni sala è un invito a fermarsi, e, perché no, a baciarsi. Non ti resta che scegliere la tua destinazione, preparare lo zaino… e lasciarti conquistare. Perché certi luoghi, come certi baci, restano impressi per sempre.

Parco Archeologico di Pompei (Campania)

Uno dei siti archeologici più famosi al mondo, Pompei è una città sospesa nel tempo, congelata dalla cenere dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Passeggiare tra le sue strade, entrare nelle domus, ammirare mosaici, graffiti e affreschi è come compiere un viaggio letterale nella quotidianità dell’antica Roma. Le terme, l’anfiteatro, le botteghe, i templi: ogni pietra racconta una storia. Visitare Pompei durante la #DomenicalMuseo è un’esperienza profondamente emozionante e culturale.

Galleria degli Uffizi (Firenze, Toscana)

Il cuore della pittura rinascimentale mondiale si trova qui, a due passi dall’Arno. Gli Uffizi ospitano capolavori assoluti di Botticelli ( La nascita di Venere , La Primavera ), Leonardo, Michelangelo, Caravaggio. Oltre al valore artistico inestimabile, il museo stesso è un’opera architettonica di Giorgio Vasari, pensata per esaltare l’arte italiana e lo splendore della dinastia medicea. Prenotazione consigliatissima, vista l’enorme affluenza.

Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Campania)

Un museo che è un’enciclopedia visiva del mondo antico. Ospita la più grande collezione di arte romana, greca ed egizia d’Europa. I mosaici di Pompei, le statue del Toro Farnese e dell’Ercole in riposo, la sezione erotica della “Gabinetto Segreto” rendono il MANN uno dei musei più vivaci e sorprendenti d’Italia. Perfetto anche per un itinerario con bambini e adolescenti.

Reggia di Caserta (Campania)

Un sogno barocco firmato Vanvitelli. Più grande della reggia di Versailles, il palazzo reale di Caserta è uno spettacolo di proporzioni monumentali: 1200 stanze, scale a doppia rampa, affreschi, specchi, giardini all’italiana e fontane scenografiche. È stato set di film come Star Wars e Mission Impossible. Perfetta per un’intera giornata, da vivere tra arte, natura e storia.

Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo Ducale di Urbino (Marche)

In uno dei palazzi rinascimentali più eleganti d’Italia si custodiscono tesori pittorici straordinari. Qui si respira lo spirito umanista di Federico da Montefeltro. Tra i capolavori: La Città Ideale, la Flagellazione di Piero della Francesca, opere di Raffaello e Tiziano. L’ambiente stesso, con il celebre “studiolo” ligneo, è un monumento all’intelligenza del Quattrocento.

Museo Nazionale del Cinema, Mole Antonelliana (Torino, Piemonte)

Un’esperienza immersiva e scenografica, unica nel suo genere. Situato dentro l’iconica Mole Antonelliana, simbolo della città, il museo è un viaggio multisensoriale nella storia del cinema: costumi originali, macchine da presa storiche, spezzoni celebri proiettati su maxi schermi, set cinematografici ricostruiti. Imperdibile per appassionati e curiosi, dai Lumière a Tarantino.

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (Roma, Lazio)

Un museo dalle mille sorprese. Espone la produzione artistica italiana dal XIX secolo fino ai nostri giorni, con opere di Boldini, Balla, De Chirico, Morandi, ma anche di artisti internazionali come Pollock, Fontana, Kounellis, Duchamp. L’allestimento è spesso dinamico e stimolante, e ogni visita può riservare nuove scoperte. Un luogo perfetto per chi ama il dialogo tra passato e presente.

Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo (Roma, Lazio)

Da mausoleo imperiale a fortezza papale, da prigione a residenza aristocratica: Castel Sant’Angelo è un luogo stratificato e affascinante, che domina il Tevere come un sentinella eterna. La visita gratuita consente di esplorare sale affrescate, cortili interni, armature, passaggi segreti e la celebre terrazza panoramica da cui si ammira tutta Roma. Un luogo perfetto per gli amanti della storia e dei panorami mozzafiato.

Museo di Capodimonte (Napoli, Campania)

Spesso trascurato dal turismo di massa, il Museo di Capodimonte è uno dei più completi d’Italia. Ospitato in una reggia borbonica immersa in un parco, custodisce capolavori di Tiziano, Parmigianino, El Greco, Caravaggio, ma anche una collezione di arte contemporanea di altissimo livello. Il tutto circondato da un panorama verde, perfetto per una giornata di cultura e relax.

Palazzo Reale di Genova e Musei di Strada Nuova (Liguria)

Nel cuore del centro storico Patrimonio UNESCO, Genova offre una delle passeggiate artistiche più eleganti d’Italia. I Musei di Strada Nuova includono Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi, con raccolte d’arte che spaziano da Van Dyck a Rubens, fino a Paganini (con il suo leggendario violino). Un tuffo in una Liguria sontuosa e sorprendente.