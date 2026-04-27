“I volti”: il romanzo che racconta la follia senza paura e senza colpa

“I volti” è un romanzo che non consola, non semplifica, non protegge. Al contrario, espone. Mostra ciò che spesso viene nascosto. La fragilità, la paura, il crollo. Tove Ditlevsen è una delle voci più intense e radicali della letteratura del Novecento. Dopo la riscoperta internazionale della sua Trilogia di Copenaghen, torna al centro dell’attenzione con…

“I volti” è un romanzo che non consola, non semplifica, non protegge. Al contrario, espone. Mostra ciò che spesso viene nascosto. La fragilità, la paura, il crollo.

Tove Ditlevsen è una delle voci più intense e radicali della letteratura del Novecento. Dopo la riscoperta internazionale della sua Trilogia di Copenaghen, torna al centro dell’attenzione con un’opera che scava nella psiche femminile con una lucidità quasi dolorosa. La sua scrittura nasce dall’esperienza vissuta, e proprio per questo riesce a restituire la follia non come un concetto astratto, ma come qualcosa di concreto, quotidiano, inevitabile.

“I volti” non è solo un romanzo sulla malattia mentale. È un’indagine sull’identità, sui ruoli imposti, sul peso delle relazioni. È un libro che mette in discussione ciò che definiamo normalità.

“I volti” Quando la realtà si incrina

La protagonista, Lise Mundus, vive nella Copenaghen di fine anni Sessanta. È una scrittrice affermata di libri per ragazzi e una madre di famiglia. Due identità che dovrebbero convivere, ma che invece entrano in conflitto continuo. La sua vita domestica è segnata da tensioni, incomprensioni, tradimenti. Il marito Gert non sopporta il suo successo. La distanza tra loro non è solo emotiva, ma fisica, quasi irreparabile.

Da questo equilibrio già fragile, qualcosa comincia a cedere.

Lise smette di scrivere. Perde il controllo. Si sente osservata, giudicata, perseguitata. I pensieri diventano sempre più veloci, ingestibili. La notte si trasforma in uno spazio di angoscia. E poi arrivano loro. I volti. Visioni deformate, maschere pronte a cadere, presenze che sembrano rivelare una verità nascosta sotto la superficie delle cose.

Il romanzo segue questo progressivo scivolamento con una precisione quasi chirurgica. Non c’è un momento preciso in cui tutto cambia. Il crollo è lento, graduale, inevitabile. Ed è proprio questa gradualità a renderlo così disturbante. Perché il lettore riconosce ogni passaggio. Ogni piccolo segnale. Ogni crepa.

Uno degli aspetti più potenti del libro è il modo in cui Ditlevsen racconta la follia dall’interno. Non la osserva da lontano. Non la analizza. La vive. La restituisce nella sua ambiguità. La follia non è solo distruzione. È anche, in alcuni momenti, una forma di libertà. Uno spazio in cui le regole della realtà si allentano.

Questo crea una tensione continua. La realtà è davvero più stabile della follia? Oppure è solo più accettata?

Il matrimonio di Lise diventa un altro elemento centrale. Non è solo uno sfondo. È una delle cause del suo crollo. Il rapporto con Gert è fatto di silenzi, tradimenti, frustrazioni. Lise non si sente vista, riconosciuta, amata. E questa mancanza si riflette su tutto. Anche sul rapporto con i figli, segnato da incomprensioni e distanza.

Ditlevsen riesce a mostrare quanto le relazioni possano essere oppressive. Quanto possano contribuire a costruire o distruggere un’identità. Lise non è solo una donna malata. È una donna intrappolata in ruoli che non riesce più a sostenere.

Dal punto di vista stilistico, la scrittura è limpida, essenziale, ma carica di tensione. Non ci sono eccessi. Non ci sono spiegazioni inutili. Ogni frase sembra necessaria. Questo rende il romanzo ancora più incisivo. Non lascia spazio alla distanza. Il lettore è dentro la mente di Lise, costretto a seguire il suo percorso.

“I volti” è anche un libro sul linguaggio. Su ciò che può essere detto e su ciò che resta inesprimibile. La follia sfugge alle parole, eppure Ditlevsen riesce a darle una forma. Non definitiva, ma sufficiente per essere percepita.

Alla fine, resta una domanda. La follia è davvero qualcosa da temere? O è una risposta estrema a una realtà che non lascia spazio?

“I volti” non offre soluzioni, non cerca di rassicurare. È un romanzo che lascia aperte le ferite. E proprio lavora dentro chi legge anche dopo l’ultima pagina.

