Cosa ci insegna “Alice nel Paese delle idee” sulla filosofia e sul diventare grandi

Diventare grandi non significa soltanto cambiare corpo o ricevere uno smartphone nuovo. Significa capire come stare al mondo. Significa scegliere secondo quali principi vivere quando tutto intorno sembra instabile, contraddittorio, perfino minaccioso. È proprio da questa inquietudine che nasce “Alice nel Paese delle idee”, il romanzo filosofico di Roger-Pol Droit pubblicato da Longanesi.

Qui la filosofia non è un insieme di date o definizioni da manuale, ma un viaggio necessario. Un attraversamento di epoche e pensatori che diventa, allo stesso tempo, un percorso di formazione interiore. Perché crescere, sembra dirci il libro, è prima di tutto imparare a pensare.

“Alice nel Paese delle idee” La filosofia come bussola nel caos del presente

“Alice nel Paese delle idee”, ci insegna che la filosofia non è un lusso intellettuale, ma una necessità quotidiana. Non serve per sentirsi più colti, ma per orientarsi nel caos. In un tempo che chiede risposte rapide e superficiali, il libro ci ricorda il valore della riflessione, del dubbio e del confronto.

Diventare grandi, sembra suggerire, non significa avere tutte le risposte. Significa imparare a porsi le domande giuste.

“Alice nel Paese delle idee”, Roger-Pol Droit, Longanesi

In “Alice nel Paese delle idee”, la protagonista non è più una bambina. O almeno così le dicono. Tuttavia qualcosa la inquieta. Intorno a lei il mondo appare fragile e disorientato. Guerre, crisi ambientali, cambiamenti climatici e conflitti generazionali sembrano togliere ogni certezza. Alice sente di avere fame di assoluti, di frasi definitive che possano guidarla. Per questo sogna di tatuarsi una frase ultima, una verità che non cambi mai.

L’occasione arriva quando, come la sua omonima letteraria, precipita in un luogo straordinario: il Paese delle Idee. Qui non incontra creature bizzarre fini a se stesse, ma figure simboliche che la conducono attraverso la storia del pensiero. Socrate, Confucio, Epicuro, Buddha, Platone, Ipazia, Rousseau, Cartesio, Nietzsche, Freud. Il viaggio attraversa l’Acropoli di Atene, le rive del Gange, il deserto del Sinai, i salotti illuministi. È una vera e propria mappa della filosofia occidentale e orientale, raccontata in forma narrativa.

Il grande merito di “Alice nel Paese delle idee”, è quello di trasformare concetti complessi in esperienza. La caverna di Platone non è più soltanto un’allegoria studiata a scuola, ma diventa una scena vissuta. Il pensiero di Epicuro non è ridotto a slogan sul piacere, ma si rivela come ricerca di equilibrio. Confucio non è una figura distante, ma un maestro di armonia.

Il romanzo non semplifica, ma chiarisce. Non riduce la filosofia a risposte pronte, ma mostra il valore delle domande. Alice capisce che non esiste una frase definitiva da tatuarsi, perché la maturità non consiste nell’avere certezze immutabili, ma nel saper attraversare il dubbio.

C’è un elemento particolarmente attuale in questa narrazione. In un’epoca dominata dalla velocità digitale, dove le opinioni si formano in pochi secondi e si consumano altrettanto rapidamente, il libro invita a rallentare. Alice abbandona lo smartphone e si immerge nel dialogo, nell’argomentazione, nell’ascolto. La filosofia diventa così uno strumento di libertà. Non impone un pensiero, ma insegna a costruirlo.

Roger-Pol Droit riesce a comporre un testo che si muove tra “Alice nel Paese delle meraviglie” e “Il mondo di Sofia”, ma trova una propria identità. Non è solo un romanzo per ragazzi, né soltanto un’introduzione alla filosofia. È un invito a pensare in modo critico e personale.

Alla fine del viaggio Alice non possiede una verità definitiva, ma possiede qualcosa di più prezioso: una consapevolezza. Sa che il mondo è complesso, ma sa anche che può affrontarlo con strumenti interiori solidi. E questo è forse l’insegnamento più importante del libro.

Chi è Roger-Pol Droit

Roger-Pol Droit è un filosofo e scrittore francese noto per la sua capacità di rendere accessibili temi complessi. Editorialista e divulgatore, ha dedicato gran parte della sua produzione a spiegare il pensiero filosofico con chiarezza e rigore. Nei suoi libri unisce competenza accademica e sensibilità narrativa, costruendo ponti tra la tradizione filosofica e le domande del presente. Con “Alice nel Paese delle idee” conferma questa vocazione, offrendo un’opera che parla tanto ai giovani quanto agli adulti.