Quanto conosci la poesia italiana? Scoprilo con questo test

Quanto conosci la poesia italiana?

Ami la poesia italiana? E come si fa a non amarla, abbiamo avuto dei poeti strepitosi. Quanto ne sai sull’argomento? Ecco il test per dimostrarlo…

L’Italia è stata la patria di tanta poesia immortale, un patrimonio letterario di grandissimo valore culturale non solo per il nostro Paese ma per il mondo intero. A lungo è stata un punto di riferimento per l’arte e la poesia, producendo alcuni delle più grandi poesie e dei migliori letterati che il mondo delle lettere abbia mai visto.

In un articolo precedente, vi abbiamo raccontato storie, aneddoti e curiosità legate all’arte della composizione in versi. Un ripasso può essere utile prima di affrontare questo test. E voi, quanto conoscete la poesia italiana? Ecco il test giusto per scoprirlo!