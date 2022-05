Che tipo di mamma sei?

Alla mamma, instancabile lavoratrice, l’arte ha concesso da sempre un ampio spazio: natività, Vergini in trono, ritratti familiari, scorci di vita privata con i figlioletti. Alcuni di queste opere abbiamo cercato di riassumerle all’interno di questo articolo. La mamma è per un figlio una delle figure più importanti che esista, se non la più importante.

Scopri che tipo di mamma sei attraverso l’arte

Vi siete mai chieste che tipo di mamme siete? In base al carattere e alle abitudini ogni persona instaura un rapporto particolare con il proprio figlio. E voi che tipo di mamme siete? Quelle premurose ed estremamente protettive o quelle che fanno della pazienza la loro virtù più forte? Rispondi alle domande del test e scoprirai quale opera d’arte più si abbina alle tue caratteristiche di mamma. Scopri insieme a noi quale dipinto vi rappresenta di più!.